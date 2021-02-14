2021 yılı güncel şarap fiyat listesi

Çok eski yıllara dayanan şarap tarihi, yaklaşık 6000 yıl önce kullanılmaya başlanmıştır. Antik Mısır’da kırmızı üzümden üretilen şarap renginin kana benzemesi sebebiyle ayinler için kullanılıyordu. Diğer devletler ve ırklarla etkileşim halinde olan Mısır devleti şarabın diğer ülkelere yayılmamasını sağlamıştır. Ancak dünyaya yayılmasına ve farklı türlerde üretilmesini sağlayanlar ise Fenikelilerdir. Ardından Fenikeliler seramik testiler ile şarabı Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa topraklarında ticari amaçlarla kullanmaya başladılar. Fenikeliler, Yahudilerle şarap alışverişi yaptıktan sonra Yahudiler aynı Antik Mısır hükümdarları gibi şarabı dini ayinlerinde kullanmaya başladılar. /images/haberler/2021/02/z.jpgamanla şarap sağlığın ve inancın bir parçası haline getirildi. Yer altında kocaman şarap mahzenleri yapıldı. Roma topraklarına ulaşan şarap Romalıların kendi kültürüne ait bir içecek olarak kabul etmesine ardından kendi Şarap Tanrılarını yaratmasına sebep oldu. Fethettikleri yerlere ise üzüm asmaları dikiyor, şarap mahzenleri yaptırıyorlardı. Günümüzde birçok yerde Romalıların yaptırdığı şarap mahzenleri bulunmaktadır. Roma İmparatorluğunun din olarak Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından Hristiyanlar da dini ayinlerinde şarap kullanmaya başlamıştır.

Günümüzde dünyada üretilen şarapların %12'sini Amerika, %12'sini Fransa, %9'unu İtalya, %9'unu Çin, %8'ini ise Almanya tüketmektedir. Yani dünyada üretilen şarapların yarısı sadece 5 ülke tarafından tüketilmektedir. Ülkemizde ise şarap üretiminin büyük bir kısmı Nevşehir ilinde yapılmaktadır. Ayrıca Ankara da şarap fabrikası bulunmaktadır. Yapılan şarapların ham maddesi olarak kullanılan üzümler ise ülkemizin çeşitli illerinden elde ediliyor. Ülkemizde üretilen ve şarap yapımında kullanılan üzümler, Kırklareli’nde yetişen Papazkarası, Elazığ ilinde yetişen Öküzgözü ve Boğazkere, Ankara’nın Kalecik ilçesinde yetişen Kalecik Karası, Kilis’te Horoz Karası Avşa adasının Ada Karası ve Denizli’nin Çal ilçesinde yetişen Çal Karası ile kaliteli şaraplar yapılmaktadır.

Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı mevcut salgın durumu, kış ve sonbahar aylarının yeteri kadar yağışlı geçmemesi şarap sektörünü etkiler mi sorularını akıllara getirdi. Ham maddesi üzüm olan şarabın 2021 yılında ÖTV ile aldığı zamlar dışında meyve, sebze gibi ürünlere de ayrıca zam geldi. 2020 senesinin sonbahar ve kış ayları ise kurak geçti. Salgın sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar, salgına yakalanmamak için daha hijyenik koşullara uymaya çalıştılar. Böylelikle su tüketimi arttı. Ancak kurak geçen aylardan sonra barajlardaki su seviyeleri fazlasıyla düştü. Bu sebeple dönem dönem su kesintileri meydana gelmektedir. 2021 yılının da kurak geçmesi durumunda asma üzümünün üretilmesinde ve hasat edilmesinde sıkıntılar yaşanabileceği ön görülmektedir.