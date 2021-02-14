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2021 yılı güncel şarap fiyat listesi

Yeni yılla beraber yeni zamanlar gelmeye başladı. Alkollü içecekler arasında bulunan şarap fiyatlarının ne kadar olduğu tüketiciler tarafından merak konusu haline geldi. 2021 güncel şarap fiyatları...

14 Şubat 2021 Pazar 20:02
2021 yılı güncel şarap fiyat listesi
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Çok eski yıllara dayanan şarap tarihi, yaklaşık 6000 yıl önce kullanılmaya başlanmıştır. Antik Mısır’da kırmızı üzümden üretilen şarap renginin kana benzemesi sebebiyle ayinler için kullanılıyordu. Diğer devletler ve ırklarla etkileşim halinde olan Mısır devleti şarabın diğer ülkelere yayılmamasını sağlamıştır. Ancak dünyaya yayılmasına ve farklı türlerde üretilmesini sağlayanlar ise Fenikelilerdir. Ardından Fenikeliler seramik testiler ile şarabı Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa topraklarında ticari amaçlarla kullanmaya başladılar. Fenikeliler, Yahudilerle şarap alışverişi yaptıktan sonra Yahudiler aynı Antik Mısır hükümdarları gibi şarabı dini ayinlerinde kullanmaya başladılar. /images/haberler/2021/02/z.jpgamanla şarap sağlığın ve inancın bir parçası haline getirildi. Yer altında kocaman şarap mahzenleri yapıldı. Roma topraklarına ulaşan şarap Romalıların kendi kültürüne ait bir içecek olarak kabul etmesine ardından kendi Şarap Tanrılarını yaratmasına sebep oldu. Fethettikleri yerlere ise üzüm asmaları dikiyor, şarap mahzenleri yaptırıyorlardı. Günümüzde birçok yerde Romalıların yaptırdığı şarap mahzenleri bulunmaktadır. Roma İmparatorluğunun din olarak Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından Hristiyanlar da dini ayinlerinde şarap kullanmaya başlamıştır.

Günümüzde dünyada üretilen şarapların %12'sini Amerika, %12'sini Fransa, %9'unu İtalya, %9'unu Çin, %8'ini ise Almanya tüketmektedir. Yani dünyada üretilen şarapların yarısı sadece 5 ülke tarafından tüketilmektedir. Ülkemizde ise şarap üretiminin büyük bir kısmı Nevşehir ilinde yapılmaktadır. Ayrıca Ankara da şarap fabrikası bulunmaktadır. Yapılan şarapların ham maddesi olarak kullanılan üzümler ise ülkemizin çeşitli illerinden elde ediliyor. Ülkemizde üretilen ve şarap yapımında kullanılan üzümler, Kırklareli’nde yetişen Papazkarası, Elazığ ilinde yetişen Öküzgözü ve Boğazkere, Ankara’nın Kalecik ilçesinde yetişen Kalecik Karası, Kilis’te Horoz Karası Avşa adasının Ada Karası ve Denizli’nin Çal ilçesinde yetişen Çal Karası ile kaliteli şaraplar yapılmaktadır. 

Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı mevcut salgın durumu, kış ve sonbahar aylarının yeteri kadar yağışlı geçmemesi şarap sektörünü etkiler mi sorularını akıllara getirdi. Ham maddesi üzüm olan şarabın 2021 yılında ÖTV ile aldığı zamlar dışında meyve, sebze gibi ürünlere de ayrıca zam geldi. 2020 senesinin sonbahar ve kış ayları ise kurak geçti. Salgın sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar, salgına yakalanmamak için daha hijyenik koşullara uymaya çalıştılar. Böylelikle su tüketimi arttı. Ancak kurak geçen aylardan sonra barajlardaki su seviyeleri fazlasıyla düştü. Bu sebeple dönem dönem su kesintileri meydana gelmektedir. 2021 yılının da kurak geçmesi durumunda asma üzümünün üretilmesinde ve hasat edilmesinde sıkıntılar yaşanabileceği ön görülmektedir.

2020 yılında ülkemiz ve tüm dünya zorlu bir salgın sürecine girdi. Ülkemizde çeşitli yardımlar yapıldı, yer yer vergilerde artışlar görüldü. Özellikle temel gıda ürünlerinde arka arkaya yapılan zamlar dikkat çekti. Temel gıda ürünleri dışında, son dönemde alkollü içeceklerin fiyatları üzerinden alınan ÖTV yani özel tüketim vergisi oranında artış yapılması, tüm alkollü içeceklerde olduğu gibi şarap fiyatlarının da kısa sürede ciddi bir şekilde yükselmesine neden olmuştur. Alkollü içeceklere gelen zamlar ise bu ürünleri kullanan vatandaşlar için 2021 yılında ne kadar zam geldi sorularını sormalarına sebep oldu. Ürünleri tüketmek isteyen vatandaşlar bilgi almak için intenet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Marketler ve büfelerde değişiklik gösterebilen şarap fiyatlarını değerli okuyucularımız için derlediğimiz haberimizde şarap severler için çeşitli markaların şarap fiyatlarını hazırladık. İşte güncel 2021 şarap fiyatları…
 

Doluca şarap 2021

 
Doluca Beyaz – 75’lik 45,00 ₺
Doluca Kırmızı – 75’lik 45,00 ₺
Doluca Klasik – 75’lik 45,00 ₺
Doluca Rose – 75’lik 50,00 ₺
Doluca Safir – 75’lik 95,00 ₺
Doluca Antik Kırmızı – 75’lik 70,00 ₺
Doluca Antik Beyaz – 75’lik 70,00 ₺
Villa Doluca Kırmızı – 75’lik 50,00 ₺
Villa Doluca Beyaz – 75’lik 50,00 ₺
Villa Doluca Rose – 75’lik 55,00 ₺
Villa Doluca Neo Kırmızı – 75’lik 65,00 ₺
Villa Doluca Neo Beyaz – 75’lik 65,00 ₺
Şirince Meyveli Şarap (Ahududu, Nar, Karadut, Vişne)  – 75’lik 40,00 ₺
Alçıtepe Kirte – 75’lik 265,00 ₺
Alçıtepe – 75’lik 265,00 ₺
Kızılcaterzi Merlot – 75’lik 205,00 ₺
Signium – 75’lik 205,00 ₺
Cabenet Sauvignon- 75’lik 160,00 ₺
Karma Shiraz – 75’lik 160,00 ₺
Karma Merlot – 75’lik 160,00 ₺
Karma Öküzgözü – 75’lik 160,00 ₺
Karma Merlot Boğazkere – 75’lik 160,00 ₺
Karma Shiraz Boğazkere – 75’lik 160,00 ₺
Karma Chardonnay Narince – 75’lik 160,00 ₺
Tuğra Öküzgözü – 75’lik 160,00 ₺
Tuğra Boğazkere – 750 ml 160,00 ₺
Tuğra Kalecik Karası – 75’lik 160,00 ₺
Sarafin Fume Blanc – 75’lik 160,00 ₺
Sarafin Chardonnay – 75’lik 160,00 ₺
Sarafin Sauvignon Blanc – 75’lik 160,00 ₺
DLC Kalecik Karası – 75’lik 70,00 ₺
DLC Shiraz – 75’lik 70,00 ₺
DLC Cabenet Sauvignon – Merlot – 75’lik 70,00 ₺
DLC Moskado – 75’lik 70,00 ₺
DLC Sauvignon Blanc – 75’lik 70,00 ₺
DLC Öküzgözü- 75’lik 70,00 ₺
DLC Boğazkere – 75’lik 70,00 ₺
DLC Grenache – 75’lik 70,00 ₺
DLC Sultaniye – Emir – 75’lik 70,00 ₺
DLC Narince – 75’lik 70,00 ₺
Bianca – 75’lik 100,00 ₺
 

Kav şarap 2021

Kav Kırmızı – 75’lik 100,00 ₺
Kav Beyaz – 75’lik 100,00 ₺
 
 

Biricik şarap 2021

Biricik – 75’lik 21,00 ₺
Biricik – 100’lük 28,50 ₺
Biricik – 150’lik 41,00 ₺
Biricik – 200’lük 53,50 ₺
Biricik – 300’lük 80,00 ₺
Biricik Ice Shot 13,00 ₺
 

Kavaklıdere şarap 2021

Kavaklıdere Prestige Narince – 75’lik 130,00 ₺
Kavaklıdere Pendore Syrah – 75’lik 160,00 ₺
Kavaklıdere Prestige Kalecik Karası – 75’lik 130,00 ₺
Kavaklıdere Prestige Öküzgözü – 75’lik 130,00 ₺
Kavaklıdere Prestige Boğazkere – 75’lik 130,00 ₺
Kavaklıdere Egeo Sauvignon Blanc – 75’lik 80,00 ₺
Kavaklıdere Selection Narince – 75’lik 75,00 ₺
Kavaklıdere Selection Öküzgözü – 75’lik 95,00 ₺
Kavaklıdere Selection Boğazkere – 75’lik 95,00 ₺
Kavaklıdere Ancyra Narince – 75’lik 60,00 ₺
Kavaklıdere Ancyra Blush – 75’lik 60,00 ₺
Kavaklıdere Ancyra Öküzgözü – 75’lik 60,00 ₺
Kavaklıdere Çankaya – 75’lik 60,00 ₺
Kavaklıdere Lal – 75’lik 60,00 ₺
Kavaklıdere Yakut – 75’lik 60,00 ₺
Kavaklıdere Angora – 75’lik 45,00 ₺
 

Corvus şarap 2021

Corvus Cruturk – 75’lik 335,00 ₺
Corvus Corpus – 75’lik 255,00 ₺
Corvus Blend No.4 – 75’lik 135,00 ₺
Corvus Malbec – 75’lik 130,00 ₺
Corvus Cabenet Sauvignon – 75’lik 125,00 ₺
Corvus Merlot – 75’lik 120,00 ₺
Corvus Öküzgözü-Boğazkere – 75’lik 120,00 ₺
Corvus  /images/haberler/2021/02/z.jpgeleia (Vasilaki) – 75’lik 82,50 ₺
Corvus  Teneia (Çavuş) – 75’lik 70,00 ₺
 

Buzbağ şarap 2021

Buzbağ Klasik – 75’lik 65,00 ₺
Buzbağ Kırmızı – 75’lik 70,00 ₺
Buzbağ Beyaz – 75’lik 45,00 ₺
 

Sevilen şarap 2021

75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap 26,50 ₺
75 lik Sevilen Agora Kırmızı Şarap 25,00 ₺
75 lik Sevilen Agora Beyaz Şarap  25,00 ₺
75 lik Sevilen İsabey Cabanet Kırmızı Şarap  49,50 ₺
75 lik Sevilen İsabey Merlot Kırmızı Şarap 49,50 ₺
75 lik Sevilen İsabey Narince Beyaz Şarap 49,50 ₺
75 lik Sevilen İsabey Saublanc Beyaz Şarap 52,00 ₺
75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap 17,90 ₺
75 lik Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap 17,90 ₺
150 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap 34,50 ₺
150 lik Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap 34,50 ₺
75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap 28,90 ₺
75 lik Sevilen Majestik Öküzgözü Kırmızı Şarap 28,90 ₺
75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap 28,90 ₺
75 lik Sevilen Kalecik Karası Kırmızı Şarap 28,90 ₺
75 lik Sevilen Sultaniye Beyaz Şarap 28,90 ₺
 

Ucuz Şarap Fiyatları

Akdeniz Biricik – 75’lik 21,00 ₺

Pamukkale Senfoni – 75’lik 30,00 ₺

Gülor Kırmızı – 75’lik 30,00 ₺

Sava – 75’lik 25,00 ₺

Beyzade – 75’lik 23,00 ₺

Tılsım – 75’lik 30,00 ₺ 

Sıcak şarap 2021

Glıwine 75'lik 55₺

Meyveli şarap 2021

Karpuz, çilek Fondeep 5'li şarap 13₺

Karadut 75'lik şarap 13₺

Böğürtlen 75'lik şarap 35₺

Vişneli 75'lik şarap 35₺

Çilekli 75'lik şarap 35₺

Yabanmersini 75'lik şarap 35₺

Narlı 75'lik şarap 39,50 ₺



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:02
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şarap FiyatlarıKırmızı şarapBeyaz şarapDolucaKavaklıdere
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