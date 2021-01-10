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2021 yılı gelir vergisi oranları ne kadar oldu?

2021 yılında gelir vergisi oranları ne kadar oldu? Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2021 yılında vergi dilimi ve ücret hesaplaması nasıl yapılır? 2021 yılında vergi dilimi yükselen asgari ücretlilere AGİ desteği verilecek mi? Sigortalı ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar 2021 yılında gelir vergisi oranlarının ne kadar olduğunu ve nasıl hesaplandığını araştırıyorlar.

10 Ocak 2021 Pazar 14:32
2021 yılı gelir vergisi oranları ne kadar oldu?
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2021 Yılı Gelir Vergisi Oranları Ne Kadar Oldu?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından 2021 yılında belirlenen asgari ücret oranlarında değişiklikler yaşandı. Vatandaşlar ve memurlar maaşlarından ne kadar vergi kesileceğini merakla araştırıyorlar.

Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamalarda, asgari ücret brüt 3.577,50, net asgari ücret ise 2.825,90 TL olarak belirlenmiştir. Bu artışın ardından asgari ücretten yapılan kesintilerden birisi olan gelir vergisi oranlarında da değişiklik yapılmıştır. Hem ücret geliri hem de ücret gelirinin dışında olan gelirlerde yapılan değişikliklerden maaşlarda etkilenecektir.

Sigortalı bir işte çalışan vatandaşların kanun gereği asgari ücretin altında çalışması ve çalıştırılması yasaktır. Bir çalışana en az asgari ücret verilmelidir. Asgari ücret hesaplanması yapılırken dikkate alınan diğer kesinti ise gelir vergisidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2020 tarihli 31349 sayılı Resmi Gazete, 313 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile beraber rakamlarda açıklanmıştır.

Ücret Gelirlerine Göre Vergi Dilimleri Ne Kadar Oldu?

Vatandaşlar ücret gelirlerine göre vergi dilimlerinin ne kadar olduğunu araştırıyorlar. Belirlenen vergi dilimleri ise aşağıdadır. Buna göre;

  • 24.000 TL’ye kadar olan ücretlerde %15
  • 53.000 TL’ye kadar olan ücretlerde %20
  • 190.000 TL, 53.000 TL’si 9.400, fazlası %27
  • 650.000 liranın 190.000 TL’si 46.390 TL, fazlası %35
  • 650.000 TL ve üzeri, 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası %40

Diğer ücret gelirleri için oranları ise;

  • 24.000 TL’ye kadar olan ücretlerde %15
  • 53.000 TL, 24.000 TL’si 3.600, fazlası %20
  • 130.000 TL, 53.000 TL’si için 9.400, fazlası %27
  • 650.000 liranın 130.000 TL’si 30.190 TL, fazlası %35
  • 650.000 TL ve üzeri, 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası %40

Firmaların ve şahıs firmalarının da gelir vergisi oranlarında değişiklik oldu. Yeni yapılan güncelleme ile diğer ücret gelirleri oranları yukarıda detaylı olarak verilmiştir. Firmalar bu oranlara göre sonraki dönemin Mart ayından itibariyle vereceği gelir vergisi beyannamesi ile bu vergiyi iki taksitle ödeyecektirler.

Vergi Dilimi Ve Ücret Hesaplaması Nasıl Yapılacak?

Asgari ücretle çalışanlar veya herhangi brüt bir ücret olarak verilen maaş tutarına göre belli kesintiler olacaktır.

Asgari ücret üzerinden hesaplama yapılırken;

Brüt asgari ücret üzerinden ilk önce %14 oranında SGK işçi payı kesintisi yapılmaktadır. Bu kesintinin ardından %1 oranında işçi işsizlik kesintisi hesaplanmaktadır.  Brüt ücret üzerinden bu oranların düşürülmesinin ardından gelir vergisi hesaplanacaktır. Bunun sonucunda da Gelir Vergisi Matrahı’na ulaşılmaktadır.

Matrah üzerinden o aya kadar toplam matrahlara göre yukarıda verilen oranlarla vergi dilimi oranları hesaplanır.

Bunların ardından brüt ücretin üzerinden 2021 yılı için %0.759 damga vergisi bulunur.

Brüt ücret üzerinden yukarıda hesaplanan SGK İşçi payı, işçi işsizlik payı, gelir ve damga vergisi toplamları düşüldükten sonra kalan tutar ise net olarak ele geçen askeri geçim indirimi hariç ücret ortaya çıkacaktır.

2021 yılı için belirlenmiş olan asgari geçim indirimi tutarları da eklendikten sonra net asgari ücret bulunacaktır.

2021 Yılında Personel Asgari Geçim İndirimi Miktarları Ne Kadar?

Çalışan personelin evlilik veya çocuk sahibi olup olmadıklarına göre asgari geçim indirimleri değişiklik göstermektedir. Bun göre;

Çalışan Personel

Asgari Geçim İndirimi (TL)

Bekar ve çocuksuz

268,31

Evli, eşi olmayan

321,98

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuğu olan

362,22

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuğu olan

402,47

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuğu olan

456,13

Evli, eşi çalışan

268,31

Evli, eşi çalışan 1 çocuğu olan

308,55

Evli, eşi çalışan 2 çocuğu olan

348,80

Evli, eşi çalışan 3 çocuğu olan

402,47

Evli, eşi çalışan 4 çocuğu olan

429,30

Evli, eşi çalışan 5 çocuğu olan

456,13

Vergi Dilimine Göre Maaşında Düşüş Olanlar

Ocak ayı itibariyle ilk vergi dilimi yüzde %15 üzerinden kesilen vergi oranı ilerleyen aylarda artacaktır. Bununla beraber alınan maaşlarda da düşüş yaşanacak. İşçi paylarının düşürülmesinin ardından gelir vergisi matrahı toplam yasal tutar 24.000 TL’yi geçtiği takdirde, ikinci dilime geçilmiş olacak ve daha yüksek kesinti yapılacaktır.

Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın 2020 yılının Eylül ayında kesintisi yükselirken, 2021 yılında yapılan artışlardan dolayı maaşlarda düşüklük olacaktır. 1 yıl içinde sürekli olarak çalışılan işyerinde Ağustos ayından itibaren %20’Lik vergi dilimine geçilerek Ağustos ayında, 472,49 TL, Temmuz ayından Aralık ayına kadar 608,18 TL gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

Asgari ücret alan çalışanların hesaplanmış olan gelir vergisi matrahı 3.040,87 TL olmasından dolayı ve ilk vergi dilimi 24.000 TL’nin altında olmasından dolayı uygulanan oran %15 olacaktır.

Vergi Dilimi Yükselen Asgari Ücretli Çalışanlara AGİ Desteği Verilecek Mi?

Herhangi bir işte sigortalı olarak çalışan vatandaşların %20’lik dilimde maaşlarında düşüş yaşanacaktır.  Yapılan kesintilerden dolayı maaş asgari ücretin altına düşüyorsa 2020 yılında devlet bu açığı AGİ desteği ile tamamlıyordu. Maaşlarda düşüş yaşanmasının önüne geçilmek için 2020 yılında 400 TL’ye kadar destek ödemesi yapılmıştır. Bu konu hakkında herhangi bir açıklama gelmemiştir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:32
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2021 Gelir Vergisi Oranları2021 AGİ Desteği2021 Asgari ücret
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