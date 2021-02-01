2021 yılı düşük faiz oranıyla borç yapılandırma işlemi için başvuru şartları nelerdir?

Kredi kartı borcunu yapılandırma işlemi, ödenemeyen taksitleri bankanın yeniden düzenlemesidir. Kredi kartı borcunun yapılandırılması işlemi için başvurular borçlu bulunulan bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ve banka ile direk iletişime geçilerek bankanın belirlediği şartlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu yüzden başvuru şartları ile faiz oranları bankadan bankada değişikli gösterebiliyor.

Borçlarını transfer yöntemiyle tek bir yerde biriktirerek tek bir yere borcu bulunmasını isteyenler için çeşitli yollar ile taksit imkanları sunuluyor. 12-24 ile 36 ay boyunca vade farklarıyla birlikte kredi kartı borcu yapılandırma aşamaları bulunuyor. Borçlu olan kişinin gelirine bakılarak ödemesi gereken taksit miktarları ile faiz oranları belirleniyor. Kredi kartı borcu yapılandırma işlemlerinde bütün bankalarda olan ortak özellik, müşterilerin gelirlerine bakılarak taksit miktarının belirlenmesidir.

Kredi kartı borcunu yapılandırma hesaplaması nasıl yapılıyor?

Kredi kartı borcunun taksitleri hesaplanırken ilgili mevzuat gereğince borç kredi kartı kullanılarak yapılırsa vade oranı en fazla 12 ay olacak şekilde hesaplanıyor. Ancak, yapılandırma işlemi yapılırken ihtiyaç kredisi kullanılarak yapılandırılırsa vade oranı 36 aya kadar uzatılabiliyor.

Son düzenlenen mevzuat kapsamında, 2021 yılında geçerli olan kredi kartı borcu yapılandırmasında uygulanabilecek faiz oranı en fazla % 1,79 olmuştur. Bu mevzuat kapsamında kredi kartı borcu için uygulanabilecek gecikme faiz oranı da TCMB tarafından en fazla % 2,09 olarak kararlaştırılmıştır.

Belirlenen faiz oranları doğrultusunda 10.000 TL’lik kredi kartı borç yapılandırmasının hesaplanması şöyledir;

10.000 TL’lik borç için 36 ay vade yapıldığında, aylık faiz oranı ortalama %1,41 oluyor. Aylık taksit ödemesi 373 TL olan kredi kartı yapılandırması için geri ödenecek tutar da toplam da 13.435 TL olacaktır.

Kredi kartı yapılandırması için 24 ay vade yapıldığında, aylık faiz oranı ortalama %1,41 oluyor. Bu doğrultuda aylık taksit ödemesi 510 TL oluyor iken, geri ödenecek tutar da toplamda 12.303 TL olacaktır.

Kredi kartı yapılandırması için 12 ay vade yapıldığında, aylık faiz oranı ortalama %1,42 oluyor. Bu doğrultuda aylık taksit ödemesi 928 TL olurken, geri ödenecek tutar da toplamda 11.186 TL olacaktır.

Kredi kartı borcunu 36 ay vadeyle yapılandırma

Kredi kartı borcunu 36 ay vade ile taksitlendirme bir başka deyişle borç transfer işleme son dönemlerde en çok tercih edilen kredi çeşidi arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise, bireylerin bütün borçlarını tek bir kredide 36 aylık bir vadeyle yapılandırabilme imkanı bulmalarıdır. Çünkü, yalnızca kredi kartı borcunu yapılandırmak için uygulanan vade en çok 12 aydır. 36 aylık vadeyle ödeme imkanı sunan yapılandırmayla kişiler yasak takip sürecine girmeden borçlarının küçük taksitler haline getirilmesini sağlarlar.

Yönetmeliğe geçici bir madde olarak eklenen bu haktan faydalanmak isteyenler aşağıda ki şartlara uymalılar:

Kişinin borcu, geçici olan maddenin yürürlük tarihinden önceye ait olmalı,

Borcu olan kişi, bankanın şubesine gidip kendisi yapılandırma başvurusu yapmalı,

Kişinin kredi notunun yüksek olması gerekli,

Kişi, bankaya imza onayı olan gelir durumunu gösteren belgeyi sunmalı.

Kredi kartı borcu taksitli nakit avans kullanılarak nasıl yapılandırılır?

Bu işlem, kredi kartından taksit ile nakit avans çekilip bütün borcun kapatılarak, çekilen nakit avansın yapılandırma ile ödenmesidir. Böyle durumlarda en fazla 12 aylık vade ile aylık %1,79 oranında faiz uygulanır. Fakat bu işlemin yapılabilmesi için kredi kartında gereken limitin bulunması gerekmektedir ve bankayla görüşülerek limit arttırma ile borç kapatılması gerekir.

Kredi kartının borcu ödenmediği durumlarda ne oluyor?

Öncelikle borca gecikme faizi uygulanıyor.

1 yıl içinde, borcun asgari tutarı üç kere ödenmediğinde kartın nakit kullanımı kapatılıyor. Borç ödendiği zaman kart yeniden kullanılır hale getiriliyor.

Borcun üç kere artarda ödenmediği zaman kart tamamen kullanıma kapatılıyor. Borç ödendiğinde ise kart yeniden kullanılır hale getiriliyor fakat yine ödenmez ise yasal takip süreci başlatılıyor.

Borçlar ödenmediği zaman kredi notu düşüyor.

Borç ödenme süreciyle alakalı 90 gün olan süre aşıldığında banka ilk olarak borç ödemesi için 7 günlük bir süre verir. 7 gün sonra yine ödeme yapılmaz ise yasal takip süreci başlar. Bu süreçte genel olarak maaş haciz kararı çıkar ve banka maaşınızın dörtte birine el koyar.

VakıfBank kredi kartı borç yapılandırma işlemi nasıl yapılıyor?

Kredi kartının borcu ödenmediğinde ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu sonuçlar şu şekildedir;

Kredi kartı borçlarının kapatılabilmesi için VakıfBank, 2021 yılı için “VakıfBank Yanındaki Güç Paketi” kampanyasını başlatmıştır. Bu kampanya doğrultusunda da “Kredi Kartı Ödeme Kolaylığı Kampanyası” başlatmıştır.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, başka bankalara olan borçları ile kredi limitlerini kapatarak borç transferi yapmalılar. Kampanya kapsamında VakıfBank, bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya kadar vade ile borç yapılandırma imkanı sunuyor. Bu yapılandırma ayda %1,10 oranda faiz ile 24 aylık; ayda %1,20 oranında faiz ile de 60 aylık vade ile gerçekleştiriliyor.

VakıfBank kredi kartı borç yapılandırma işlemi için gereken evraklar neler?

Son 3 aya dair onay imzalı gelir belgesini gösteren belge ya da maaş bordrosu,

Kişinin borcu olan bankaya dair borcu gösteren belge ya da kart ekstresi,

SGK tecil ile hizmet dökümü,

T.C kimlik kartı.

VakıfBank ekstre taksitlendirme hizmeti

Bu kampanya ile, kredi kartının son döneme ait ekstre borcunun, en az asgari tutar ücretinin ödenmesiyle kalan borcun taksitlendirilebilir olanının işlem tarihinden itibaren ayda %1,79 oranında faiz ile 6 aya değin taksitlendirme avantajı sunuluyor. Bu kampanyaya başvurmak için ödeme tarihinden bir gün önce başvuruda bulunmak gerekiyor.

VakıfBank ekstre taksitlendirme hizmeti için nasıl başvuru yapılıyor?

Mobil bankacılık veya da intenet bankacılığı aracılığı ile,

08502220724 çağrı merkezi aranarak,

VakıfBank şubeleri,

SMS aracılığıyla TAKSİTLENDİR yazarak, kartın son 6 hanesi ile istenilen taksit sayısını ekleyip 5724’e gönderip başvurulabiliyor.

Garanti BBVA esktre atlat kampanyası

Bu kampanya ile, aylık akdi faiz karşılığı ile en az ödeme şartı olmadan 3 ekstre dönemi kapsamında rahatlıkla erteleme yapılabiliyor. 3 dönemlik ertelemenin sonrasında en az ödemeyi yaptığınızda toplam borç 6 taksite bölünerek ödenebiliyor.

Kampanyaya başvurabileceğiniz yerler;

Garanti BBVA intenet bankacılığında bulunan borç ödeme alanında bulunan “Ekstre Atlat” seçeneğiyle,

Garanti BBVA mobil uygulamasında yer alan “Ekstre Atlat” seçeneğiyle,

4440333 Garanti BBVA müşteri hizmetleri numarası ile başvurulabiliyor.

Garanti BBVA ekstra atlat kampanyasına başvuru şartları neler?

Kampanyadan faydalanmak için hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihinden 1 gün öncesinde başvuru yapmak gerekiyor. Karta herhangi bir ödeme yapılmasına gerek yoktur.

Başvuru işleminin 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Ekstre Atlat başvurusu ile, minimum 100 TL ile maksimum 50.000 TL arasındaki bakiyeler ertelenebiliyor.

Dolar ve Euro ekstreleri ertelenemiyor.

Bu hizmet karşılığında atlatılan bakiye üzerinden KKDF ve BSMV hariç aylık %1,79 faiz oranı uygulanıyor.

Ekstre Atlat işlemine onay verildikten sonra, ilgili kredi kartının hesap kesim tarihini değiştirilmesi durumunda hesaplanan faiz tutarı değişiklik gösterebiliyor.

Ekstre Atlat talebi onayladıktan sonra iptal işlemi yapılamıyor.

Ekstre borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanıyor.

Ekstre Atlatta kullanılmak istenen kart asıl veya ek kart olabilir.

Ekstre Atlat başvurusu sırasında kredi kartının en fazla 30 gün gecikmede olması veya takip statüsünde olmaması gerekiyor.

Ekstre Atlat özelliğine ait detaylar, yapılan ekstre ödeme işlemi için Ödeme-Ekstre Erteleme, ertelenen bakiye için Ertelenen Ekstre Tutarı ve uygulanan faiz için Ekstre Atlat Faizi açıklamaları ile her kesilen ekstrede ayrıca yer almaktadır.

Akbank kredi kartını taksitlendirme kampanyası

Bu işlem kredi kart borcunun Axxess’e ait taksitli borç transfer kampanyasıyla ödenmesi işlemidir. Bu kampanyanın avantajları şu şekildedir;

Bu işlem için ücret alınmıyor,

Kullanılabilen limite göre minimum 200 TL, maksimum 20.000 TL borç transferi yapılabilir,

Bütün işlemlerin tutarı ve vade aralıkları için bütün masraflar da katılınca aylık maliyetin oran %2,42 yıllık maliyetin oranı da %29,09 şeklindedir,

Ödenmesi gereken aylık taksit tutarına faiz, vergi ve fonlar da dahil.

Bu işleme başvurmak için;

Akbank intenet bankacılığı,

Akbank mobil uygulaması,

4442525 veya 08502222525 numaraları,

Akbank şubeleri kullanılabilir.

HalkBank kredi kartı borcunu yapılandırma;

Bu yapılandırmayla, paraf borçları %1,79 oranında faizle 12 aya kadar vade imkanıyla yapılandırılıyor. Bu kampanyaya başvurmak için kullanabileceğiniz kanallar şu şekildedir;

Halkbank intenet şubesi,

Halkbank mobil şube,

08502220400 numarası,

HalkBank şubeleri.

Kampanyaya katılmak için;