2021 yılı dönüm başı tarla parası ne kadar? Devlet tarla parası desteği nedir, tarla parası nasıl alınır?

Devlet tarafından verilmekte olan destekler arasında tarla parası ödemeleri de yer almaktadır. Tarla parası, devlet tarafından belirli dönemlerde çiftçilerimize destek olmak adına Ziraat Bankası aracılığı ile ödenmektedir. Tarla parası halk arasında dönüm parası olarak da biliniyor. Çiftçilere çeltik, pamuk, buğday, arpa, yulaf, patates, nohut, mercimek, çavdar, kütlü pamuk, soya, kuru fasulye, mısır, nadas, yaş çay, yağlı ayçiçeği, kuru soğan ile yem bitkileri olarak da belirtilmektedir. Peki tarla parası için nereye başvuru yapılmaktadır? Dönüm başına devlet e kadar destek veriyor? Hangi tarihlerde tarla arası ödemesi yapılıyor? Sorularının cevapları için Ziraat Bankası üzerinden tarla parası için sorgulama işlemi yaparak bilgi edinebilirsiniz ve dönüm başına verilmekte olan devlet desteğinden de yararlanabilirsiniz.

2021 yılı devlet tarla parası desteği nedir?

Devlet tarafından tarla sahibi olan ve bu tarlalarda faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam eden çiftçilere destek olmak amacı ile verilen bir destek parasıdır. Verilen tarla parası, dönüm başına hesaplanarak çiftçilere verilmektedir. Tarımsal faaliyetlerin aktif bir şekilde yapıldığı alanlara sahip olan çiftçiler gereken bütün koşulları sağladıkları zaman devlet tarafından verilmekte olan dönüm parasından faydalanma imkanına sahiptirler. En az 50 dekar tarla ve üzerinde olan, içinde sebze, meyve ile süs bitkisi gibi ürünlerin faaliyeti yapılmalıdır.

Tarla parası nasıl alınmaktadır?

Tarla sahiplerinin veya çiftçilerin devlet tarafından verilen tarla destek parsından yararlanmaları için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi almaları gerekiyor.

ÇKS sistemine kayıtlı olan çiftçilerin, ödemeleri gereken tutarlar ise dönüm başına göre farklıdır.

Tarla parasından yararlanmak için il ya da ilçelerde olan Ziraat Odalarına gidip belirlenmiş olan aidat tutarlarını yatırmanız gerekiyor.

Bu aidat tutarlarını yatırmazsanız eğer tarla parası desteğinizin ödemesi yapılmayacak ve bütün işlemleriniz de durdurulacaktır.

Belirlenmiş olan aidat tutarları yatırıldıktan sonra da İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek burada ki başvuru formunu alabilirsiniz.

Almış olduğunuz evrakları tarlanızın bulunduğu yerdeki köye giderek muhtarlığa onaylatmanız gerekiyor.

Onaylanmış olan evraklar yeniden Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüklerine teslim edilmelidir.

Tarla parası desteğinden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırmanız gerekiyor.

Bu sisteme kayıt olmayan çiftçilerin yapmış oldukları başvuruları ise geçersiz sayılacaktır.

Tarım müdürlüklerine yapılan başvuru işlemlerinden sonra, müdürlük tarafından uzaman bir ekip tarla bölgesine gidip gerekli olan bütün incelemelerini yaptıktan sonra tarlanın uygunluğunu ölçerek gerekli şartları taşıyor ise çiftçinin tarla destek parasından yararlanıp yararlanmayacağına karar verecektir.

Bütün bu adımları izleyerek doğru bir şekilde işlemlerinizi tamamladıktan sonra da yapılan incelemeler doğrultusunda tarla parasını almaya hak kazanabilirsiniz.

2021 yılı tarla parası için nereye başvuru yapılmaktadır?

Dönüm başına tarla parası alabilmek için başvuru işlemlerini Tarım Müdürlüklerine yapmak gerekiyor. Müdürlük tarafından yapılan başvurular uzaman ekiplerce tarla bölgesine giderek gerekli olan bütün incelemeler sonucunda tarlanın uygun olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçüm işlemleri yapıldıktan sonra da ekipler tarafından tarlanın uygunluğu görülür ise çiftçi devlet tarafından verilen tarla destek parasından yararlanabilir.

Devlet tarafından tarla destek parası hangi ürünler için verilmektedir?

Tarla parasından yararlanmaya hak kazanan tarımsal üreticiler listesi şu şekildedir;

Çeltik tarımı ile uğraşan çiftçiler

Meyve üreticiliği yapan çiftçiler

Sebze üreticiliği yapan çiftçiler

Seracılık ile uğraşan çiftçiler

Süs bitkisi yetiştiriciliği yapan çiftçiler; sardunya, eğrelti, gül, kadife çiçeği, nilüfer, kaynanadili, papatya ile arapsaçı yetiştirenler

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçiler; şerbetçi otu, haşhaş, anason, siyah çay, kudret narı, nane, kırmızı biber, kekik ile kimyon yetiştirenler

Yukarıda bulunan bu üretici sınıfları toprak analizi, gübre, mazot, sertifikalı fidan ile tohum kullanımı gibi farklı alanlarda devletten para yardımı talep edebilirler.

2021 yılı devlet tarla parası dönüm başına ne kadar?

1 dönüm ile 10 dönüm başına tarla parası 5 TL ‘dir.

10 dönüm ile 50 dönüm başına tarla parası 10 TL ‘dir.

50 dönüm ile 100 dönüm başına tarla parası 15 TL ‘dir.

100 dönüm ve üzerinde olan dönüm başına tarla parası ise 20 TL ‘dir.

2021 yılı için tarla parası ne kadar?

2021 yılı içinde tarla parasından yararlanmak isteyen çiftçiler için dönüm başına ne kadar bir meblağ olduğunu aşağıda yer alan listemizden kontrol edebilirsiniz.

Tarla parası için devlet tarafından verilmekte olan destekler hem ürünlere hem de faaliyet alanlarına göre dönüm başı olmak üzere ödeme yapılmaktadır. Yapılan ödemeler ise şu şekildedir;

Aromatik süs bitkileri için dönüm başına 100 TL tarla parası ödenir.

Sera desteği kapsamında dönüm başına 150 TL tarla parası ödenir.

Sebze ve meyve yetiştiriciliği için dönüm başına 50 TL tarla parası ödenir.

Fındık üretim desteği kapsamında dekar başına 170 TL tarla parası ödenir.

Dönüm başına devlet tarafından yapılacak olan mazot ile destekleme ödemeleri ne kadar?

Devlet tarafından, hem gübre hem de mazot için yapılacak olan ödeme tutarları bakliyat ve türlerine göre de ayrı gruplara ayrılmıştır. Aşağıda yer alan listelerden bu grupları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Dönüm başına devlet tarafından yapılan gübre destek ödemesi ne kadar?

Buğday, arpa, çavdar ile yulaf yetiştiriciliğinde dönüm başına 16 TL ödeme yapılır.

Kuru soğan, kanola, aspir ile yaş fındık yetiştiriciliğinde dönüm başına 8 TL ödeme yapılır.

Bakliyat destek ödemelerinde dönüm başına 8 TL ödeme yapılır.

Yağlı ayçiçeği, soya, patates, mısır, yaş çay, yem bitkileri yetiştiriciliğinde dönüm başına 8 TL ödeme yapılır. Yeni yılda da güncellenmiş olan yeni rakamlar eklenecektir.

Dönüm başına yapılan mazot ( yakıt ) destek ödemeleri ne kadar?

Buğday, arpa, çavdar ile yulaf için 19 TL ödeme yapılır.

Kuru soğan, kanola, aspir ile yaş fındık için 17 TL ödeme yapılır.

Bakliyat destek ödemeleri kapsamında 22 TL ödeme yapılır.

Patates için 27 TL ödeme yapılır.

Mısır için 25 TL ödeme yapılır.

Çeltik, pamuk ve kütlü mantar için 62 TL ödeme yapılır.

Soya ve yağlı ayçiçeği için 26 TL ödeme yapılır.

2021 yılı için tarla parası ne zaman verilmektedir?

Devlet tarafından belirlenmiş olan tarihler içerisinde T.C. kimlik numaralarına göre çiftçilere mazot ile gübre desteği yapılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olan çiftçilere belirli günlerde hem gübre hem de destek ödemesi yapılmaktadır. En son yapılan ödemeler ise 21 Mayıs 2021 Cuma günü itibari ile başladı ve 1 ay boyunca da devam edecektir. Tarım Orman Bakanlığının resmi intenet sitesi üzerinden başvuru süreçleri ile alakalı bütün detayları öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası tarla parası sorgulama işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Ziraat Bankası üzerinden yatırılmakta olan dönüm paraları ya da diğer bir deyiş ile tarla paralarını T.C. kimlik numaralarınızın son hanesine ve günlere göre alabilirsiniz.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ile 2 olan ve vergi kimlik numarasının da son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7 ve 9 olan çiftçiler 6 Nisan saat 18:00 ‘den sonra tarla parasını alabilir.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 ile 6 olan ve vergi kimlik numarasının da son hanesi 4 ve 6 olan çiftçiler 13 Nisan saat 18:00 ‘den sonra tarla parasını alabilir.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olan ve vergi kimlik numarasının da son hanesi 8 olan çiftçiler 20 Nisan saat 18:00 ‘den sonra tarla parasını alabilir.

Tarımsal destek kapsamında tarla parası sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Hayvancılık işi ve tarım işi ile uğraşmakta olan çiftçilere destekleme için ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Bu yapılan çiftçi destek ödemelerinden bazıları ise vatandaşlarımızın banka hesaplarına geçmeye başlamış durumda. Bu ödemelerden bir tanesi de mazot ile gübre desteği oldu. Peki tarla parası hesaba yattı mı, yatmadı mı? İntenet üzerinden bu konu ile ilgili çok kolay bir şekilde sorgulama işlemi yapılmaktadır. Bu işlemi yapmak için de e – devlet sistemine giriş yapılması yeterli olacaktır.