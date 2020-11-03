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2021 yeniden değerleme oranları ne oldu? Vergiler, cezalar ve kiralara yapılacak zam miktarları

Vergiler cezalar ve kiralara yapılacak zam miktarını belirleyen yeniden değerleme oranlarıdır. Vatandaşlar 2021 yeniden değerleme oranları ne oldu merak ediyordu. TÜİK 2021 yeniden değerleme oranlarını açıkladı.

03 Kasım 2020 Salı 20:33
2021 yeniden değerleme oranları ne oldu? Vergiler, cezalar ve kiralara yapılacak zam miktarları
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Türkiye İstatistik Kurumu her yıl enflasyon rakamları açıklamaktadır. Kurumun bu yıl açıklayacağı enflasyon rakamları merak konusu oldu. TÜİK bu yılki enflasyon rakamlarını açıkladı.

Açıklanan rakamlarda TÜFE oranlarının aylık %2.13 yıllık ise 11.18 oranında arttığını açıkladı. TÜİK’in açıkladığı bu rakamların ardından yeniden değerleme oranları da kesinlik kazandı.

TÜİK yeniden değerleme oranları


TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yeniden değerleme oranları netleşti. Buna göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakımı dikkate alındığında 2021 yılı yeniden değerleme oranı %9.11 oldu.

Yeniden değerleme oranları her yıl Ekim ayında 12 saatlik sürede hesaplanmaktadır. Enflasyon verilerine göre belirlenen bu değerlemede cezalar, harçlar ve vergilerde yapılacak zamların da önemi büyüktür.

Ekim ayında açılanan bu veriler Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı sonrası Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır.

Yeniden değerleme oranları nerelerde kullanılır?

Yeniden değerleme oranları vergi, harç, idari ve adli para cezalarının zam oranlarının belirlenmesinde kullanılır. Bunun yanı sıra motorlu taşıt vergisi, damga vergisi, trafik cezaları, kamu kurumlarının lojman kiraları gibi alanlarda yapılan zamların hesaplanmasında kullanılır.



Son Güncelleme: 03.11.2020 20:33
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