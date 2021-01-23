İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı...

2021 Yaş çay üreticilerine destek ödemesi ne kadar verilecek?

Yaş çay üreticisi olan kişiler, destek ödemelerinin ne kadar olduğunu merak etmekte. Peki kimler bu ödemelerden faydalanabilir? Tüm detaylar haberimizde..

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:04
2021 Yaş çay üreticilerine destek ödemesi ne kadar verilecek?
Takip Et:

Yaş çay ürünü için destekleme ödemelerinden yararlanmak isteyen kişiler, kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulundu. İlk defa 2020 yılında çay yaprağı üreterek satış yapan üreticilere fark desteği yapıldı. 

 

YAŞ ÇAY FARK ÖDEMESİ NE KADAR?

Fark ödemesi desteği 13 kuruş olarak belirlenmiştir.

FARK ÖDEME DESTEĞİNDEN FAYDALANAMAYAN KİŞİLER 

Mücbir sebepler,  yararlanacak kişinin vefatı,yangın,deprem ve sel gibi olaylar dışında aşağıdaki üreticiler bu destekten yararlanamayacak. 

- Başvurusu olmayanlar

- Askı listesinde adı bulunmayanlar

- Ruhsatsız üreticiler

- Üretim sezonundan önce ruhsatı sona erenler

-Kamu kurum ve kuruluşlar

 

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEK ÖDEMESİ

Resmi Gazete de bu konuya dair tebliğ de yayınlandı. Bu desteklerin kapsamında yer alan ödeme kalemleri aşağıda verilmiştir.

- Bombus arısı kullanımı desteği

- Fındık alan bazlı gelir

- Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu

-  Tarım uyg.

- Katı organik gübre

- Aile işletmesi

- Mazot ve gübre

- Organik tarım

- Sertifikalı fidan,fide ve standart fidan kullanımı

- Sertifikalı tohum kullanımı

-Yem bitkileri 



Son Güncelleme: 23.01.2021 16:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yaş çayDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı

Popüler Haberler

2021 Yaş çay üreticilerine destek ödemesi ne kadar verilecek?
Nakit ihtiyacı olan kredi notu düşük kişilere kredi veren bankalar
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? Piranha tablet A101'de satışı başladı
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
İşyeri kredisi faiz oranları 2021 Ocak başvuru şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri
2021 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 23 Ocak 2021 Cumartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Evde davetiye katlama işi kazançları ne kadardır?
Kuruluş Osman bu akşam var mı? 15 Ocak Atv yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Metabolizmayı hızlandırmak için uygulanabilecek egzersizler ve yöntemler
Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram özellikleri ve kullanım rehberi
Tolgshow Filtresiz ne zaman başlayacak? Tolga Çevik Exxen ile dönüyor
Yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Subay ve Yedek subay başvuru şartları
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 23 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Rüyada ev taşıma görmek anlamı ve yorumu
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi
Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.