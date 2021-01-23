2021 Yaş çay üreticilerine destek ödemesi ne kadar verilecek?

Yaş çay ürünü için destekleme ödemelerinden yararlanmak isteyen kişiler, kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulundu. İlk defa 2020 yılında çay yaprağı üreterek satış yapan üreticilere fark desteği yapıldı.

YAŞ ÇAY FARK ÖDEMESİ NE KADAR?

Fark ödemesi desteği 13 kuruş olarak belirlenmiştir.

FARK ÖDEME DESTEĞİNDEN FAYDALANAMAYAN KİŞİLER

Mücbir sebepler, yararlanacak kişinin vefatı,yangın,deprem ve sel gibi olaylar dışında aşağıdaki üreticiler bu destekten yararlanamayacak.

- Başvurusu olmayanlar

- Askı listesinde adı bulunmayanlar

- Ruhsatsız üreticiler

- Üretim sezonundan önce ruhsatı sona erenler

-Kamu kurum ve kuruluşlar

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEK ÖDEMESİ

Resmi Gazete de bu konuya dair tebliğ de yayınlandı. Bu desteklerin kapsamında yer alan ödeme kalemleri aşağıda verilmiştir.

- Bombus arısı kullanımı desteği

- Fındık alan bazlı gelir

- Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu

- Tarım uyg.

- Katı organik gübre

- Aile işletmesi

- Mazot ve gübre

- Organik tarım

- Sertifikalı fidan,fide ve standart fidan kullanımı

- Sertifikalı tohum kullanımı

-Yem bitkileri