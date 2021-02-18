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2021 Votka fiyatları

Yeni yılın gelmesi ile bir çok alanda bir çok ürüne zamlar da geldi. Bunlardan biri de içkilere gelen zamlar oldu. Bu kapsamda içkiler arasında votkaya gelen zamlar haberimizde yer almaktadır.

18 Şubat 2021 Perşembe 12:27
2021 Votka fiyatları
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2021 yılının ilk aylarında vatandaş kullandıkları ürünlere, yiyeceklere, içkilere ve daha bir çok ürüne gelen zamları merak ediyor. Alkolü sevenler ise en çok içki fiyatlarına gelen zamları merak ediyor. Bu kapsamda merakları gidermek adına votka fiyatlarının 2021 yılı için son güncel halini sizlerle haberimizde paylaşacağız.

İStanblue Votka :

  • 35 cl’lik şişesi 75,50 TL
  • 50 cl’lik şişesi 100 TL
  • 70 cl’lik şişesi 137 TL
  • 100 cl’lik şişesi 194 TL

İstanblue (Kavun, karpuz, yeşil elma, portakal) votka:

  • 50 cl’lik 84 TL

Sminoff Yeni Votka:

  • 35 cl’lik şişesi 94,50 TL
  • 50 cl’lik şişesi 132 TL
  • 70 cl’lik şişesi 183 TL
  • 100 cl’lik şişesi 252,50 TL

Sminoff North Votka:

  • 70 cl’lik şişesi 155 TL

Rakı fiyatları için detaylı bilgi -> https://kosgebkredisi.com/raki-fiyatlari/

Sminoff Espresso/Green Apple Votka:

  • 70 cl’lik şişesi 184 TL

Ketel One Votka:

  • 70 cl’lik şişesi 330 TL
  • 150 cl’lik şişesi 405 TL

Gilbey’s Votka:

  • 35 cl’lik şişesi 75 TL
  • 70 cl’lik şişesi 316 TL
  • 100 cl’lik şişesi 192,50 TL

Binboa Votka:

  • 35 cl’lik şişesi 81,50
  • 70 cl’lik şişesi 152 TL
  • 100 cl’lik şişesi 211,50 TL

Binboa Satsum Votka:

  • 70 cl’lik şişesi 137 TL

Şarap fiyatları için detay -> https://kosgebkredisi.com/sarap-fiyatlari/

Binboa Mojito Votka:

  • 70 cl’lik şişesi 127 TL

Bira fiyatları için detay -> https://kosgebkredisi.com/bira-fiyatlari/

Bazooka Votka:

  • 35 cl’lik şişesi 73,50 TL
  • 50 cl’lik şişesi 94,50 TL
  • 70 cl’lik şişesi 130 TL
  • 100 cl’lik şişesi 182,50 TL

Absolut Votka:

  • 35 cl’lik şişesi 75 TL
  • 50 cl’lik şişesi 103 TL
  • 70 cl’lik şişesi 139 TL
  • 100 cl’lik şişesi 194 TL
  • 150 cl’lik şişesi 295 TL
  • 450 cl’lik şişesi 1000 TL
  • 70 cl’lik Absolut Mandrin 140 TL
  • 70 cl’lik Absolut Vanilia 140 TL
  • 70 cl’lik Absolut Elyx 325 TL
  • 150 cl’lik Absolut Elyx 690 TL
  • 300 cl’lik Absolut Elyx 1450 TL
  • 450 cl’lik Absolut Elyx 2400 TL

Polus Votka:

  • 35 cl’lik Polus Platinium 40 TL
  • 50 cl’lik Polus Pilatinium 55 TL
  • 70 cl’lik Polus Platinium 75 TL

Finlandia Votka:

  • 35 cl’lik şişesi 89 TL
  • 50 cl’lik şişesi 170 TL
  • 100 cl’lik şişesi 300 TL

Votka fiyatlarını Migros, CarrefourSA gibi büyük marketlerin yanı sıra büfelerde, tekel bayilerde inceleyebilirsiniz. Güncel fiyatlar yukarıda belirtildiği gibidir.



Son Güncelleme: 18.02.2021 12:27
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VotkaIçki2021VotkaFiyatlarıAlkolFiyatları
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