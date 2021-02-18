2021 Votka fiyatları

2021 yılının ilk aylarında vatandaş kullandıkları ürünlere, yiyeceklere, içkilere ve daha bir çok ürüne gelen zamları merak ediyor. Alkolü sevenler ise en çok içki fiyatlarına gelen zamları merak ediyor. Bu kapsamda merakları gidermek adına votka fiyatlarının 2021 yılı için son güncel halini sizlerle haberimizde paylaşacağız.

İStanblue Votka :

35 cl’lik şişesi 75,50 TL

50 cl’lik şişesi 100 TL

70 cl’lik şişesi 137 TL

100 cl’lik şişesi 194 TL

İstanblue (Kavun, karpuz, yeşil elma, portakal) votka:

50 cl’lik 84 TL

Sminoff Yeni Votka:

35 cl’lik şişesi 94,50 TL

50 cl’lik şişesi 132 TL

70 cl’lik şişesi 183 TL

100 cl’lik şişesi 252,50 TL

Sminoff North Votka:

70 cl’lik şişesi 155 TL

Rakı fiyatları için detaylı bilgi -> https://kosgebkredisi.com/raki-fiyatlari/

Sminoff Espresso/Green Apple Votka:

70 cl’lik şişesi 184 TL

Ketel One Votka:

70 cl’lik şişesi 330 TL

150 cl’lik şişesi 405 TL

Gilbey’s Votka:

35 cl’lik şişesi 75 TL

70 cl’lik şişesi 316 TL

100 cl’lik şişesi 192,50 TL

Binboa Votka:

35 cl’lik şişesi 81,50

70 cl’lik şişesi 152 TL

100 cl’lik şişesi 211,50 TL

Binboa Satsum Votka:

70 cl’lik şişesi 137 TL

Binboa Mojito Votka:

70 cl’lik şişesi 127 TL

Şarap fiyatları için detay -> https://kosgebkredisi.com/sarap-fiyatlari/

Bira fiyatları için detay -> https://kosgebkredisi.com/bira-fiyatlari/

Bazooka Votka:

35 cl’lik şişesi 73,50 TL

50 cl’lik şişesi 94,50 TL

70 cl’lik şişesi 130 TL

100 cl’lik şişesi 182,50 TL

Absolut Votka:

35 cl’lik şişesi 75 TL

50 cl’lik şişesi 103 TL

70 cl’lik şişesi 139 TL

100 cl’lik şişesi 194 TL

150 cl’lik şişesi 295 TL

450 cl’lik şişesi 1000 TL

70 cl’lik Absolut Mandrin 140 TL

70 cl’lik Absolut Vanilia 140 TL

70 cl’lik Absolut Elyx 325 TL

150 cl’lik Absolut Elyx 690 TL

300 cl’lik Absolut Elyx 1450 TL

450 cl’lik Absolut Elyx 2400 TL

Polus Votka:

35 cl’lik Polus Platinium 40 TL

50 cl’lik Polus Pilatinium 55 TL

70 cl’lik Polus Platinium 75 TL

Finlandia Votka:

35 cl’lik şişesi 89 TL

50 cl’lik şişesi 170 TL

100 cl’lik şişesi 300 TL

Votka fiyatlarını Migros, CarrefourSA gibi büyük marketlerin yanı sıra büfelerde, tekel bayilerde inceleyebilirsiniz. Güncel fiyatlar yukarıda belirtildiği gibidir.