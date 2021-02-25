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2021 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır? haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 25.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

25 Şubat 2021 Perşembe 22:01
2021 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
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2020 Veraset ve İntikal Vergisi

Mirasçılık yolu ile el değiştirilen mallar için verilen vergiye veraset ve intikal vergisi adı verilmektedir. Bu verginin ne kadar olacağı malın değerine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bu vergi hesaplanırken mirasın hangi yolla alındığı ve akrabalık derecesinin ne olduğu gibi durumlarda da hesaplamalar farklılık göstermektedir.

Varis eğer evlat edinmiş ve bu yolla mirasçı olmuşsa bu durumda vergi hesaplaması yapılmamaktadır. Bu vergi sadece Türk vatandaşlara uygulanan bir vergidir. Vergi oranlarının 2020 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor. 2020 veraset ve intikal vergisi oranlarının ne kadar olduğu belli oldu. Oranlar mirasın değerine göre değişiklik göstermektedir.

2020 Güncel Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların ödediği veraset ve intikal vergisi oranları mirasın değerine göre değişmektedir. Mirasın nakit değeri üzerinden vergi hesaplaması yapılmaktadır. Bu oranlar 2020 yılında şu şekilde olmuştur;

Mirasın ilk kısmı için veraset vergisi diğer kısımları için veraset vergisi farklı şekillerde hesaplanmaktadır. İlk 350.000 TL değerindeki miras için %1 oranında veraset vergisi hesaplanmaktadır. İvazsız vergisinin oranı ise %10 olarak belirlenmiştir. Daha sonra gelen 850.000 TL değerindeki veraset vergisi için %3 oran kullanılmaktadır. İvazsız oranı ise %10’dur. 1.800.000 TL için veraset vergisi %5 olarak belirlenmiştir. Hibe oranı ise %20’dir. 3.300.000 TL değerindeki miraslar için uygulanan veraset vergisi oranı %7’dir. İvazsız vergi oranı da %25 olarak belirlenmiştir.

6.300.000 TL değeri ve üzerindeki değerler için uygulanan veraset vergi oranı %10 olarak belirlenmiştir. İvazsız vergi oranı ile intikal oranı %30’dur.

Anneden, babadan veya eşten geriye kalan miras için ivazsız vergi oranlarının yarısı kadar bir oran belirlenip uygulanmaktadır. Akrabalık derecesine göre miras için uygulanan vergi oranında değişiklik gerçekleşmektedir. Birinci dereceden yakınlar için uygulanan vergi oranı diğerlerine göre daha az olmaktadır. Sadece mirastan değil aynı zamanda şans oyunlarından ve çekilişlerden de vergi alınmaktadır. Bu vergilerin oranı %20 olarak belirlenmiştir. Kazanılan şans oyunlarından veya çekilişlerden %20 vergi kesilmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Durumlar

Türk vatandaşlarına uygulanan veraset ve intikal vergisi için bazı istisna durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar şunlardır:

-Miras içerisinde yer alan ev eşyaları, tablo ve aileden kalma yadigar eşyalar vergi içerisine girmemektedir. Ayrıca madalyalar da bunun içerisinde yer almaktadır ve vergi uygulanmamaktadır.

-Miras şehit bir eşten kaldıysa istisna durumlarda bir kat artış yapılmaktadır. Çocuklardan ve işten geçen miras durumlarında belirlenen bir miktar vergi içerisine girmemektedir. Eş olduğu zaman yine ayrı bir miktar belirlenmiştir ve bu miktara kadar olan miraslar vergi içerisine girmemektedir.

-Hediyeler miras olarak kaldıysa bu hediyeler içinde vergi alınmamaktadır.

-Dul aylıkları, yetim aylıkları ve ikramiyeler ile birlikte verilen emekli maaşları için de vergi ödemesi yapılmamaktadır.

-Maluliyet durumu ya da muaflık durumu bakanlar kurulu tarafından belirlenmektedir. Belirlenen durumlar olduğu zaman vergi ödemesi yapılmamaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Hesaplama İşlemi

2020 yılında veraset ve intikal vergisinin nasıl hesaplandığı, oranların ne kadar olduğu merak ediliyor. Veraset ve intikal vergisi hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır:

2020 yılında vefat eden birinin iki çocuğu olsun, bu iki çocuğa 700.000 TL değerinde bir miras kalsın. Bu durumda her bir çocuğa düşen mirasın değeri oranlara göre 350.000 TL olarak hesaplanmaktadır. Miras 306.603 TL üzerinde olduğu için hesaplama şu şekilde yapılır; 43.397 TL olarak hesaplama bulunur ve %1 oranı 433.97 TL ye denk gelir. Bu tutar vergi tutarıdır.

Veraset ve İntikal Vergisi Taksitlendirilir Mi?

Miras için uygulanan veraset ve intikal vergisinin nasıl taksitlendirilir vatandaş tarafından merak ediliyor. Yukarıda belirtilen bir miras için taksitlendirme yılda iki kere ve 3 yıl üzerinden ödenebilmektedir. Bu durumda yukarıdaki vergi ödemesine göre ilk taksit 72.32 TL olarak belirlenmektedir.



Son Güncelleme: 25.02.2021 22:01
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