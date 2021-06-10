2021 Varlık barışı için son başvuru günü ne zaman?

Varlık barışı nedir?

Bu uygulamayla gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında sahip oldukları varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve milli ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. 30 Haziran 2021’e kadar bildirim süresi bulunmaktadır. Varlık barışından yararlanmak için ;

Yönetmeliklere göre uygulamadan yararlanabilmek için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle ülkede bulunan malvarlığının kanuni hesap defterlerine alınmamış olması gerekmektedir. Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu varlıkları taşıyanların herhangi bir vergi ödemesi gerekmez. Varlık Barışı lehdarları, beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesine ve vergi matrahına tabi olmayacaktır. Beyan edilen varlıklar gelir vergisi veya kurumlar vergisine tabi değildir, şirket ortaklarına dağıtırsa stopaj yapılır. Kar dağıtımından mahsup edilemez. Beyanname veren mükellefler bu varlıkları yatırım yapmak veya sermaye olarak kullanmak için kullanabileceklerdir.

Yurt içinde bulunan varlıklara da imkan tanınacak

Varlık barışı ülkedeki varlıkları kaydetme fırsatı da sağlar. Düzenlemeler ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kanuni hesap defterlerinde yer almayan iç varlıklarını beyan edebilecek ve kanuni hesap defterlerine kaydedebileceklerdir. Aktif teminat kapsamına para birimleri, dövizler, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile yasal defterlerde kayıtlı olmayan gayrimenkuller dahildir. Bu uygulamadan Türkiye'de mal varlığı bulunan ancak kanuni defterlerde kayıtlı olmayan mükellefler yararlanabilecek. Varlık Barışı, ülkedeki varlıkları kaydetme fırsatı da sağlar. Düzenlemeye göre gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kanuni hesap defterlerinde yer almayan ancak ülkede bulunan malvarlıklarını beyan edebilecek ve kanuni hesap defterlerine kaydedebileceklerdir.

Varlık barışından yararlanacak mükellefler, yurt içindeki varlıkları nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek.Ayrıca bildirilen varlıklar nedeniyle mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.Aktif teminat kapsamına yasal hesap defterlerinde yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve gayrimenkul gibi sermaye piyasası araçları dahildir.

Yurt içinde bulunan varlıkların da bildirimi 30 Haziran 2021’e kadar yapılması gerekmektedir.