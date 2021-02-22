2021 Uzman Erbaş maaş ve tazminatları belli oldu!

Jandarma Uzman Erbaşlar için sözleşme yenilemek isteyen çalışanlar en az 1 yıldan 5 yıla kadar sözleşme imzalayabilirler. Sözleşme sürelerini uzatmak istemeyen erbaşlar için sözleşmenin bittiği güne terhis edilir. Sözleşmenin sağlanması Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bazı şartlar sunmuştur. Bu şartlar;

Uzman erbaşların imzaladığı sözleşmenin bitimine 3 ay kala (yurt dışı görevine gitmiş personeller 6 aya kadar)

hizmet ettiği süreyi uzatmak isteyen personeller bir dilekçe aracılığıyla müracaat etmeli

Uzman erbaşın sicil notu, %60’dan daha yukarısında olmak,

Uzman erbaşın fiili kadroda münhal bulunması

İstihdam edilecekleri kadronun görev özelliklerine, sınıf ve branşlarla alakalı 8-10-1986 tarihli ve 86-11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilmiş olan sağlık niteliklerine sahip olmak.

(Ek:RG-17/6/2011-27967) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olan isteklilerden, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi şartıyla mensup olduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenler için istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini taşımak,

Uzman Erbaş maaşları 2021'de ne kadar?

Bölgeden bölgeye değişiklik gösteren maaşlar genellikle Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan erbaşlara göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca terörle mücadele gibi tehlikeli görev yapan kişilerin maaşları değişmektedir. Batıda görev alan erbaşlara göre daha fazla maaş alan erbaşlar bölgeden ve durumundan kaynaklı ayrıcalıklı tutulmaktadır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan personel maaşı ortalama 6500 TL ve 8000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Genel olarak Uzman Jandarma personellerin maaşı ise 6.000 ve 75000 TL arasında değişiklik göstermektedir.Jandarma Genel Komutanlığı yönetmeliğinde ise kusur olmadığı sürece sürelerin uzatılması veya görevden ayrılan kişiler için görev esnasında alınan maaş ortalaması ile iki katı toplam hizmet yılı çarpımında çıkan sonuç olarak görev yapan personele ikramiye verilmesi durumu vardır. Uzman Erbaş 5 yıldan fazla görev alıyorsa eğer yukarıda söylenilen durum geçerli olacaktır.

Uzman erbaş tazminatlarında tazminat durumunda hangi sebeple olursa olsun ayrıldıkları tarihte almak oldukları maaşın ödenmesi ve ikramiyenin 20 katından fazlasını alamazlar. Bir yıldan az görev yapan personeller için değişiklik göstermektedir.

Bir diğer önemli konu ise erbaşlara ‘damga vergisi’ kesilmektedir.