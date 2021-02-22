İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

2021 Uzman Erbaş maaş ve tazminatları belli oldu!

21 Ocak 2021 tarihinde başlanan Jandarma uzman erbaş başvuruları başladı. Başvuruların başlaması ile birçok kişi tarafından merak edilen maaş konusu oldu. Uzman erbaşlar ne kadar maaş alıyor? Tazminatları ne kadar?

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:17
2021 Uzman Erbaş maaş ve tazminatları belli oldu!
Takip Et:

Jandarma Uzman Erbaşlar için sözleşme yenilemek isteyen çalışanlar en az 1 yıldan 5 yıla kadar sözleşme imzalayabilirler. Sözleşme sürelerini uzatmak istemeyen erbaşlar için sözleşmenin bittiği güne terhis edilir. Sözleşmenin sağlanması Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  bazı şartlar sunmuştur. Bu şartlar; 

  1. Uzman erbaşların imzaladığı sözleşmenin bitimine 3 ay kala (yurt dışı görevine gitmiş personeller 6 aya kadar)
    hizmet ettiği süreyi uzatmak isteyen personeller bir dilekçe aracılığıyla müracaat etmeli
     
  2. Uzman erbaşın sicil notu, %60’dan daha yukarısında olmak,
     
  3. Uzman erbaşın fiili kadroda münhal bulunması
     
  4. İstihdam edilecekleri kadronun görev özelliklerine, sınıf ve branşlarla alakalı 8-10-1986 tarihli ve 86-11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilmiş olan sağlık niteliklerine sahip olmak.
     
  5. (Ek:RG-17/6/2011-27967)  12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olan isteklilerden, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi şartıyla mensup olduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenler için istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini taşımak,

Uzman Erbaş maaşları 2021'de ne kadar?

 Bölgeden bölgeye değişiklik gösteren maaşlar genellikle Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan erbaşlara göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca terörle mücadele gibi tehlikeli görev yapan kişilerin maaşları değişmektedir. Batıda görev alan erbaşlara göre daha fazla maaş alan erbaşlar bölgeden ve durumundan kaynaklı ayrıcalıklı tutulmaktadır. 

 Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan personel maaşı ortalama 6500 TL ve 8000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Genel olarak Uzman Jandarma personellerin maaşı ise 6.000 ve 75000 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı yönetmeliğinde ise kusur olmadığı sürece sürelerin uzatılması veya görevden ayrılan kişiler için görev esnasında alınan maaş ortalaması ile iki katı toplam hizmet yılı çarpımında çıkan sonuç olarak görev yapan personele ikramiye verilmesi durumu vardır. Uzman Erbaş 5 yıldan fazla görev alıyorsa eğer yukarıda söylenilen durum geçerli olacaktır.

Uzman erbaş tazminatlarında tazminat durumunda hangi sebeple olursa olsun ayrıldıkları tarihte almak oldukları maaşın ödenmesi ve ikramiyenin 20 katından fazlasını alamazlar. Bir yıldan az görev yapan personeller için değişiklik göstermektedir.

 Bir diğer önemli konu ise erbaşlara ‘damga vergisi’ kesilmektedir.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 20:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uzman Erbaş2021 Erbaş MaaşTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Maraşlı reyting sonuçları nasıl? ATV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Ayak bileği burkulması ağrısı nasıl geçer? Ayak bileği burkulması ağrısına neler iyi gelir?
Maraşlı hangi günler yayınlanıyor? Atv Maraşlı tekrar bölümleri ne zaman?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Green card başvurusu ne zaman sona eriyor? Green card başvurusu için pasaport gerekli mi?
Hasan Sabbah kimdir? Gerçek tarihte nasıl ve ne zaman öldü?
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2021
Hangi borçlar yapılandırılabilecek? Taksitlendirilecek ve yeniden yapılandırılacak borçlar belli oldu
Sınırı geçen mülteciler ne olacak? Avrupa'ya gidemezse geri kabul edilecek mi?
Canevim Dizisi Reyting Sonuçları Nasıl? Dizi İzlendi mi? Reytingleri İyi mi? Tuttu mu?
Dark 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu
Demokrasi ne demektir, neden önemlidir? Demokrasiyle ilgili kavram ve kelimeler
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Şubat 2021
Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek
Acil nakit 20 000 TL hızlı kredi imkanı sunan bankalar ve şartları
Vodafone 2 GB internet destek paketi özellikleri nelerdir? Vodafone 2 GB internet başvurusu nasıl yapılır?
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.