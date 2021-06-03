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2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları

Türkiye'de bulunan bankalar,çiftçilere uygun faiz oranlarıyla Traktör için kredi imkanı sunmaktadır. Çiftçiler, en uygun faiz oranlı traktör kredisi veren bankaları merak etmektedir. 2021 traktöre kredisi veren bankalar hangileridir? Bu haberimizde 2021 senesinde traktör kredisi veren bankaları sizler için derledik. İşte 2021 senesinde traktör kredisi veren bankalar...

03 Haziran 2021 Perşembe 03:00
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
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Bankalar, traktör kredisi vermektedir. Traktör alırken, traktörün gücü, yedek parçaların ulaşılabirliği ,vites seçeneği gibi özelliklerine bakılmalıdır. Piyasa fiyatlarına göre traktör fiyatları iyice araştırılmalıdır. Traktör seçiminde önemli olan özellikler ;

Motor gücü

Şanzıman performansı

 Traktör ekipman ve aksamları

PTO Kuyruk mili

Hidrolik gücü

 Traktör lastikler

2021 senesinde traktör alımı için  en düşük faiz oranına sahip olan banka %0,88 ile Finansbank’tır.

Traktör kredisi veren bankalar

Traktör kredisi veren bankalar, yasal oranlarda belirlenen faiz indirimleri kapsamında kredileri sunmaktadır. 5 yıl vadeli kredi imkanı sunan bankalar ;

Ziraat Bankası https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim/mekanizasyon-kredileri/tarimsal-mekanizasyon-kredileri

Halkbank https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/kobi/destek-paketleri/kobi-destek-paketleri/Tarim-Destek-Paketi.html

Denizbank - https://www.denizbank.com/bankacilik/tarim-bankaciligi/kredi-urunleri/tarimsal-yatirim-kredileri.aspx

Vakıfbank https://www.vakifbank.com.tr/tarim-bankaciligi.aspx?pageID=1094

Türkiye Ekonomi Bankası

 İşbank - https://www.isbank.com.tr/is-ticari/traktor-ve-ekipman-kredileri

Yukarıdaki bankalar uygun faiz oranlarıyla çiftçilere traktör kredisi imkanı sunmaktadır. Tüm bu şartlar Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle ilgili 2000/37 sayılı Tebliğindeki hükümler ile belirlenmiştir.  Traktör kredisinde,Zirai kredilendirme belgesi şartı aranmaktadır.  Traktör kredisi için gereken belgeler şu şekildedir;

Başvuran çiftçinin T.C. kimlik nüfus bilgileri,

 Kredi kullanacak kişinin Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi

 Tarımsal işletmesini teşvik edici evraklar

 Krediye karşılık gösterilecek teminatların belgeleri

Son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu gibi belgelerin bankalara ibraz edilmesi gereklidir.

Ziraat bankası traktör kredisi

Ziraat Bankası traktör kredisi faiz oranı 2021 senesi için yıllık % 10’dır.

Yıllık %10 cari faiz oranına % 25 uygulanacak faiz indirimi ile yapacağımız hesapta % 10*0,25: % 7,5 faiz uygulanacaktır. Yıllık % 7,5 ise 7,5/12: bu oran aylık %0,62 faiz oranı üzerinden kullandırılacaktır.

Yerli traktör içinse  %0,41 faiz oranı uygulanmaktadır.

Halkbank traktör kredisi

Traktör için verilecek kredi miktarı ikinci el ya da birinci el olmasına bağlıdır. Sıfır kilometre traktörler için fatura bedelinin maksimum %70’i

2.el olarak alınan traktörlerin kasko tutarının % 50’si

Sıfır kilometre yeni bir biçerdöver, pancar toplama makinesi vb. yürür aksamlı araçlarda KDV dahil fatura tutarının en çok yüzde 70’i,

 Diğer tarım ekipmanları ve makineleri için yüzde 70’i

Finansbank traktör kredisi

Finansbank ,çiftçilere %0,88 faiz oranıyla kredi vermektedir. Bankanın şartları sağlandığı zaman bu kredi verilmektedir.

Birinci el traktör veya pikaplarda fatura bedelinin yüzde 75’i,

İkinci el araçlar için %60’ı karşılanmaktadır.

 Vade süresi de ikinci el için maksimum 48 ay,

 Sıfır kilometre traktörler için 72 aydır.

Güncel faiz oranı 0,88 olarak uygulanmaktadır.

 Ödeme durumunuza göre aralıkları belirleyebilirsiniz. Bu dönemler aylık, 3 aylık, 6, ve 12 aylık olarak sunulmaktadır.  Finansbank şubelerine T.C. kimlik belgeniz, ÇKS evrakınız,çiftçi olduğunuzu gösteren belge ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.  %0,88 faizli kredi sadece sıfır olan traktörler için verilmektedir.  Aşağıdaki kredi ile ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.

Kredi Miktarı     Uygulanacak Vade          Aylık Taksit         Geri Ödenecek Tutar

70.000 TL             60                                      1.580,99 TL                    94.859,18 TL

75.000 TL             60                                      1.693,91 TL                  101.634,84 TL

80.000 TL             60           1.806,84 TL         108.410,49 TL

85.000 TL             60           1.919,77 TL         115.186,15 TL

90.000 TL             60           2.032,70 TL         121.961,80 TL

95.000 TL             60           2.145,62 TL         128.737,46 TL

100.000 TL           60           2.258,55 TL         135.513,12 TL

105.000 TL           60           2.371,48 TL         142.288,77 TL

Vakıfbank

Vakıfbank’ta,çiftçilere kredi imkanları sunmaktadır. Vakıfbank, bu kredilerde 60 aya varan vade imkanları da sunmaktadır. Detaylı bilgileri Vakıfbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Akbank traktör kredisi

Çiftçilere, traktör kredisi veren bankalardan biri de Akbank’tır. Banka, belirlenen miktar için 60 ay vade imkanı sunmaktadır. Sıfır traktör alımlarında proforma fatura tutarının en fazla% 80’inine kredi imkanı vermektedir. Akbank şubelerine giderek detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank, traktör kredisi için KDV dahil fatura bedellerinden kasko bedelinin ikinci el araçlar için %75’ine kadar kredi imkanı sunmaktadır.

TEB traktör kredisi

Türkiye Ekonomi Bankası da 48 ay vade ile %1,99 faiz oranıyla kredi imkanı sunmaktadır. Detaylı bilgilere TEB şubelerinden ulaşabilirsiniz.

Siz de traktör kredisi veren bankaları iyice araştırarak size en uygun faiz oranıyla traktör kredisi veren bankadan yararlanabilirsiniz. Traktör kredisi almadan önce her bankayı incelemekte fayda var. 2021 yılında traktör kredisi veren bankaları yukarıda sizler için derledik. Yukarıda bilgilerden emin olmak için bankalardan bilgi almanız daha doğru olacaktır. Bankalar,faiz oranlarını değiştirebilmektedir. 


Son Güncelleme: 03.06.2021 03:00
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Traktör Kredisi2021 Traktör Kredisi Veren Bankalar
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