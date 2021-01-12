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2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? 2021 TOKİ konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ 2021 yılında da konut satışlarına devam edecek. Vatandaşlar 2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır, 2021 TOKİ konut başvuruları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak sorularını araştırıyor.

12 Ocak 2021 Salı 18:51
2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? 2021 TOKİ konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
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Toplu Konut İdaresi 2021 yılında da konut satışlarını devam ediyor. Uygun fiyatlara vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ’nin konut satışı ilanlarına binlerce kişi başvuruyor. Son olarak Elazığ’da gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konut yapımlarının başlayacağını ve evi yıkılan vatandaşların mağdur olmaması için çalışma yapacaklarını açıkladı. Bu kapsamında Elazığ ilinde TOKİ konutları için çalışmalar başladı.

100 bin sosyal konut projesi

2020 yılında 81 ilde 100 bin sosyal konut projesi başlatıldı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında tüm illerde konutlar inşa edilecek ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması sağlanacak. TOKİ konutları başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu adresi üzerinden yapılırken illere göre projeler ise https://www.toki.gov.tr/illere-gore-projeler adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

TOKİ konut projelerine başvuru yapacak vatandaşların belli şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlar;

  • Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
  • Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
  • Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
  • Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).
  • Başvuru yapılacak il ve ilçe içerisinde kişinin en az 1 yıl ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Yukarıda şartların yanı sıra TOKİ başvurularında vergi sicil numarası, kimlik belgesi ve fotoğraflı nüfus kayıt öneği istenmektedir.

Kura çekilişi detayları

Kura çekilişlerinde belli kategoriler vardır. Bu kategorilerden başvuru yapacak kişiler kendilerine uygun olanı seçer. Kategoriler vatandaşlara verilen önceliklere göre belirlenir. Buna göre;

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Başvuruların ardından kura çekilişinin yeri ve saati açıklanır. Kurada asil ve yedek sıralar belirlenir. Asil sıradaki kişilerin belirtilen tarihlerde Ziraat Bankası’na istenen ücreti yatırması gerekmektedir.

TOKİ açık satışlar nasıl yapılır?

TOKİ kuralı satışların yanı sıra açık satışlarda gerçekleştiriyor. Bu satışlara başvurular TOKİ resmi sitesi üzerinden yapılır. Başvuru yapan kişilerin onay alması durumunda proje kapsamında %10 ila 25 arasında bir peşinat yatırır ve ardından kalan ödeme taksitle yapılır. TOKİ vatandaşlara 240 aya kadar vade imkanı vermektedir. İş yeri için bu vade süresi 60 aydır.

Açık satışların yanı sıra açık arttırma yöntemiyle de satışlar yapılır. Açık arttırma ile yapılan satışlar ihale yöntemiyle gerçekleşir ve en yüksek ücreti veren kişi konut almaya hak kazanır. Açık arttırma ile satışa sunulan konutlar yine TOKİ resmi sitesi üzerinden duyurulur.



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
TokiKonutSatışUczu
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