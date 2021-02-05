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2021 Tohum destekleme parası ne zaman ödenir?

Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere vereceği tohum üretim desteğinin ne zaman verileceği,başvuru şartlarının neler olduğu ve destekleme ücretlerini duyurdu.Haberimizden öğrenebilirsiniz

05 Şubat 2021 Cuma 19:22
2021 Tohum destekleme parası ne zaman ödenir?
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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı duyuruda 2021 yılında üreticilere vereceği  yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği  2020/31 nolu Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi  Gazete’de yayınlanmıştır.Bu destekden yararlanacak  kişilerin tohumları yurtiçinde üretmeleri  gereklidir.Destek elit sertifikalı,orijinal ya da sertifikalı kademedeki tohumlara verilecektir.Tohumların sertifikasyon işlemi Tarım ve Orman Bakanlığının yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından düzenlenmektedir.Tohum üretimi  desteklerinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin ÇKS kaydının olması gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıTohumDestek
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