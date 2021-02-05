2021 Tohum destekleme parası ne zaman ödenir?

Tarım ve Orman Bakanlığı
yaptığı duyuruda 2021 yılında üreticilere vereceği yurtiçi sertifikalı tohum
üretim desteği 2020/31 nolu Bitkisel Üretime Destek
leme Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.Bu destekden yararlanacak kişilerin tohumları yurtiçinde üretmeleri gereklidir.Destek elit sertifikalı,orijinal ya da sertifikalı kademedeki tohumlara verilecektir.Tohumların sertifikasyon işlemi Tarım ve Orman Bakanlığının yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından düzenlenmektedir.Tohum üretimi desteklerinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin ÇKS kaydının olması gerekmektedir.
Son Güncelleme: 05.02.2021 19:22
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