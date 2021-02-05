2021 Tohum destekleme parası ne zaman ödenir?

yaptığı duyuruda 2021 yılında üreticilere vereceği yurtiçi sertifikalıüretim desteği 2020/31 nolu Bitkisel Üretimeleme Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.Bu destekden yararlanacak kişilerin tohumları yurtiçinde üretmeleri gereklidir.Destek elit sertifikalı,orijinal ya da sertifikalı kademedeki tohumlara verilecektir.Tohumların sertifikasyon işlemi Tarım ve Orman Bakanlığının yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından düzenlenmektedir.Tohum üretimi desteklerinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin ÇKS kaydının olması gerekmektedir.