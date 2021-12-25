2021 TKDK hayvancılık hibesi nasıl alınır?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun hayvancılık destekleri tarımsal sektörler içinde küçükbaş, büyükbaş hayvancılık, tavuk, hindi, kaz, ördek yetiştiriciliği, yumurta üretimi, salma tavukçuluk, beyaz et üretimi, süt üretim tesisi kurulumu, kırmızı et üretim tesisi, koyun ve kuzu yetiştiriciliği, inek, manda ve sığır yetiştiriciliği gibi alanlarda çok sayıda destek sunuyor. Hayvancılık yapan kişilere yapılan bu desteklerle hayvancılığın gelişmesine yardımda bulunuyor.

TKDK nedir? Hibe destekleri nelerdir?

Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafınca kurulan, idari ve mali özerkliği olan özel bütçeli bir kurumdur. Kırsal alanlarda yapılacak olan birçok faaliyetlere destek veriyor. Sebze ve meyvelerin depolanması ve tasnif edilmesi için destekler verilmektedir. Diğer destekleme dalları ise, süt üretimi, yumurta üretimi, et üretimi, balıkçılık ve arıcılık alanlarında da devlet desteği vermekte.

TKDK başvuru koşulları nelerdir?

TKDK’ya başvuruda bulunmak için ilk olarak kurumun resmi intenet sitesinden yaşadığınız şehir ve ilçe için duyurular bölümünden tarihleri devamlı olarak takip etmek gerekmekte. Bu desteklerden faydalanmak için önce yapılan duyuruları ve günü öğrenerek, çevrimiçi olarak yani intenetten başvuruda bulunmalısınız. Çevrimiçi(online) başvurularınızı yine resmi intenet sitesinden duyuruların alt kısmından online başvur butonuna tıklayıp işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yatırım haricinde yapılacak olan şehir dışındaki başvurular kabul edilmeyecek. Bir yıl içinde bir kez başvuru yapma hakkı bulunmaktadır. 65 yaş üzerinde olmak ve SGK’ya ait bir borcun olmaması gerekmekte. Telefon, faks, mail yolu ile gönderdiğiniz başvurular reddedilecek. TKDK başvuru formu için gerekenler şöyle;

-Taahhütname

-Uygun Olan/ Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları

-Teknik Kurumlardan Temin Edilen Resmi Belgeler

-Seçilen Teklifler ve Ekleri

-Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri

-Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu

-Yasal Mali Tablolar

-Mevcut Varlıklar Listesi

-Projeler ( Mimari, Statik, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat ) ve Metraj Cetveli

-Makine Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi

-Yapı Ruhsatı yada Yapı Ruhsatı Alınmasına Gerek Olmadığını Gösteren Resmi Yazı

-İş Planı

-Teknik Proje

-Harcamaların Detaylı Tablo veya Faturası

2021 TKDK geri ödemesiz hayvan hibesi

Hibe destek oranları yüzde50 ile yüzde75 arasında değişmekte. Oranlarda kamu katkısı ve kalan miktar başvuru yapan kişinin katkısından oluşmakta. Oluşturulan proje doğrultusunda alacağınız büyükbaş bakma işlemi için yüzde30 oranında, büyükbaş süt sığırcılığında ise yüzde40, küçükbaş hayvancılıkta ise yüzde60 oranında hibe kredisi verilmekte. Kesimhanelere hibe desteği doğrultusunda değil. Sabit yada karma yem makinesine ve yem deposuna hibe veriliyor. Mantar yetiştiriciliği için hazırlama ünitesi ve makinesine destek verilmekte. En az 10ton kapasiteli olması gerekmekte.

-Tüzel kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının yüzde50’ sini,

-Gerçek kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının yüzde55’ ini,

-Ortaklık payının yüzde50’den çok olduğu üretici örgütleri ve ortak olan tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının yüzde60′ nı kapsamakta.

-Destek kararı onay verildiği tarihte, başvuran kişinin, kendisi ise başvuran kişi üretici örgütü yada ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilik ise temsil ve yetkili kişiler 40yaş ve altında olması halinde destek oranı yüzde5 arttırılmakta. Yatırım, IPARD programı doğrultusunda belirlenen şekilde ise dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı bu durumda yine yüzde5 artacak.

Kırsal kalkınma destekleri nelerdir?

Kırsal alanları kalkındırma hedefi olan destek programıdır. Bölgeye kalkındıracak üretime katkıda bulunacak projeler kırsal kalkınma programları temel amacıdır. Çitçiler için traktör, mazot, gübre vb. gibi geniş kapsamda bir yardım sağlanmakta. Aynı zamanda ceviz, badem, su ürünleri, bitki, seracılık, arıcılık gibi bitkisel ürünler doğrultusunda özel hibe desteğide sağlamakta. Bu desteklerden faydalanacak kişiler, ulusal çiftçi kayıt sistemi ya da hayvan kayıt sistemine kaydı bulunanlar faydalanabilir. Fakat hissedarlar için geçerli değildir). IPARD ve TKDK kararınca mali destekler karşılıksız yapılmakta. Fakat bazı koşullar bulunur. Bu koşullar ise; imzalanacak sözleşmelerde kural ihlali durumların da sağlanmış olan mali desteklerin var ise gecikme faiziyle beraber geri alma durumudur. Verilecek olan destek ve projeleri uygulama beş senelik bir süreyi kapsar. 2021 üretim senesi tarım havzalarında desteklenecek ürünler şöyle;

-Buğday,

-Arpa,

-Nohut,

-Zeytinyağı,

-Tritikale,

-Patates,

-Zeytin,

-Pamuk,

-Soğan,

-Mısır,

-Yem bitkileri,

-Soya,

-Mercimek,

-Fındık,

-Yulaf,

-Çay,

-Çavdar,

-Çeltik,

-Kanola,

-Kuru fasulye

Aynı zamanda TKDK tarafından destek verilen sektörler şöyle;

-Yumurta üreten tarımsal işletme,

-Kırmızı et üretimi tarımsal işletme,

-Kanatlı et üretimi tarımsal işletme alanındadır.

-Kanatlı ve kırmızı etin pazarlanması ve işlenme,

-Su ürünlerinin işlenmesi ve satılma,

-Sebze, meyvenin pazarlanması ve işlenme,

-Toprak örtüsünün yönetimi ve işlenme,

-Bitkisel ürün çeşitlerinin işlenme,

-Arıcılık,

-Kırsal alanda turizm işlenme,

-Su ürünlerinin yetiştirilme,

-Makine kullanımı ve işlenme,

-Yenilebilir enerji kaynak ve alanların kurmak.

IPARD hibe programı nedir?

IPARD; Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday olan ülkelere destek olmak amacı ile oluşan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. Kırsal alanlarda tarım ve hayvancılığı teşvik amacı ile yapılan hibe desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından IPARD ve IPARD2 Destekleme programları araştırılmaya başlandı.

IPARD1 ve IPARD2 projeleri

IPARD projeleri ise Avrupa Birliği tarafından kurulan ve AB’ye aday ve potansiyel aday olan ülkelere destek olmak amacı ile oluşturulan bir projedir. Projenin 2014-2021 dönemlerinde de uygulanması gerekmekte. TKDK genel olarak üç dalda destekleme yapmakta. Bu dallar ise şöyle;

-Et üretimi,

-Süt üretimi

-Yumurta üretimi

Bu ana dalların altında; kırmızı et üretimi, kanatlı eti üretimi, balıkçılık ve arıcılık alanında da devlet destekleri sağlamakta.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TKDK Kırsal kalkınma destekleri doğrultusunda Ipard2 de 68 projeye 71milyon hibenin yapılacağını açıklamıştı.

-29’u süt işleme,

-13 kırmızı et işleme,

-4 kanatlı et işlemw

-22 meyve sebze işleme

TKDK projelerinde kredi veren bankalar hangileridir?

-Şekerbank

AltenatifBanka

-Denizbank

-QNBFinansbank

-Kuveyttürk

-AnadoluBank

-Türkiye Finans Katılım Bankası

-Garanti Bankası

-TEB

-AlbarakaTürk

-KaleBankası

-Fibabank

-Türkiye İş Bankası

-VakıfBank

-Yapı Kredi Bankası

-Halkbank

-Ziraat Bankası

TKDK hayvancılık destekleri neler?

TKDK’dan tarım ve hayvancılık sektörlerin de yüzde70′lere gelen hibe desteklerini almak için kırsal alanda yaşamak ve kırsal alanda tarım ve hayvancılık sektörleri yatırım için proje yapmak ve bu yatırım projesiyle başvurmak gerekli. Kırsal bölgeler ise TKDK destek yapılan şehirlerdeki alanlar olmalı. Kırsal kalkınma programında hayvancılık destekleri iki bölge şeklinde ve 42 şehir için verilmekte. Birinci bölgede yirmi şehir vardır. Diğer şehirler ise ikinci bölgede toplanmıştır.

Birinci bölgedeki TKDK’de yer alan şehirler

TKDK büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta desteklediği şehirleri ikiye bölmüştür. Bu şehirler şöyle;

-Çorum

-Afyon

-Kars

-Erzurum

-Hatay

-Malatya

-Şanlıurfa

-Isparta

-Trabzon

-Kahramanmaraş

-Balıkesir

-Diyarbakır

-Amasya

-Konya

-Ordu

-Samsun

-Sivas

-Tokat

-Yozgat

İkinci bölgede TKDK’nın hayvancılığı desteklediği şehirler

-Aydın

-Ankara

-Çanakkale

-Kütahya

-Manisa

-Elazığ

-Mersin

-Mardin

-Ardahan

-Denizli

-Burdur

-Bursa

-Karaman

-Aksaray

-Çankırı

-Ağrı

-Erzincan

-Kastamonu

-Nevşehir

-Giresun

-Muş

-Uşak

TKDK başvuru nasıl yapılır?

TKDK hayvancılık kredisi almak için, resmi intenet sitesinden kayıt işlemlerini yapmalı ve online başvurularının yapmak gerekmekte. 101 – 102 ve 103 nolu tedbir kodlarından basvuru paketlerini seçerek başvuruda bulunulur. TKDK hayvancılık destekleri şöyle;

-Yatırım yapmak istediğiniz şehrin, yatırımda desteklenen şehir olduğundan ve sektörle ilgisinin bulunduğundan emin olun.

-Başvuru koşullarını inceleyin.

-İnşat işleri için bütün projeleri ve bayındırlık numaralarını hazırlayınız.

-İhtiyacınız olan makine ekipmanlar alımı için projeyi hazırlayınız ve teklif belirtiniz.

-Uygun iş planını indirip uygun şekilde doldurunuz.

-Resmi belgelerinizi hazırlayınız.

-Başvuru formlarını doldurunuz ve harcamaları listeleyiniz (Excell yada Word üzerinden) varlık tablosunu oluşturun.

E-devlet sisteminden TKDK ile ilgili yapılan hizmetler şöyle;

-Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

-IPARD Proje Durumu ve Bilgisi Sorgulama

TKDK hibe şartları nelerdir?

-T.C. vatandaşı olmak,

-65 yaşından küçük olmak

-Destek planında olan şehirlerde tarımsal faaliyetlerde bulunmak,

-Vergi kaydı,

-SGK borcu yoktur,

-ÇED raporu,

-Ulusal ÇKS ‘ye kaydı olma,

-Gıda üretim izin belge

Başvurular üç adet basvuru formatından basvuru yapılmakta.

-B1: Bu iş plan türü istenilen tutarın 500binTL ve daha az olması.

-B2: Bu iş plan türünde istenilecek destekleme limiti 500bin TL ve üzerinde.

-B3: Bu iş plan 150bin TL ve daha az tutar için başvuru yapanlar için geçerli.

-Başvuru paketi, bir adet orijinal ve bir adet kopya olmak üzere iki adet hazırlanmalı.

IPARD programları doğrultusunda proje başvuruları yaşadığınız şehirdeki TKDK İl Koordinatörlüğüne yapılmak zorunda.

TKDK projeleri nasıl hazırlanır?

TKDK başvurusunda hazırlanacak belgeler arasında Teknik projeninde olması gerekmekte. Başvuran kişiler tarafından hazırlanan bütün başvuru paketleri TKDK İl Koordinatörlüğüne onaylatılacak belge ve sertifikalarda onay işlem, basvuru çağrı dönemi içinde olması gerekmekte.