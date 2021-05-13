2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?

Her yıl yılda iki sefer zam yapılan SSK- Bağ-Kur, memur ve memur emekliler 2021 yılı ile ne kadar maaş yatacağını merak ediyor. Ocak zammının ardından gözler temmuz ayında yatacak maaşa çevrilirken kişiler zam olup olmayacağını araştırıyor.

TÜİK Nisan ayı enflasyonunda Ocak ayında yüzde 1.68, Şubat ayında yüzde 0.91, Mart ayında yüzde 1.08 yükselen enflasyon, Nisan'da yüzde 1.68 olarak açıklandı. Bu kapsamda kümülatif artış yüzde 5.46 oldu.

Memur ve emekli için 4 ay boyunca enflasyon yüzde 3 artarak ocak zammını aşmasıyla yüzde 2.46 oranında fark oluştu.

Yüzde 3 zam beklenirken enflasyon ise zam farkını kapsayacağı görülüyor. Toplu sözleşme zammı kadar enflasyon oranı farkı oluşurken ocak ayında en düşük memur emekli maaşı 207 lira artış göstererek 3,021 TL olmuştu.

Mayıs ve Haziran aylarına göre düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkması bekleniyor. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla, 3.523 liradan 3.782 liraya ulaştı.

Bu anlamda SSK ve Bağ-Kur yüzdelerini şimdiden açıkladı. 5,46 zamm olarak karşımıza çıkan kurumlar Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocak ayında yüzde 3'lük zam yüzde 2.46 oldu.

2000 yılı öncesi için SSK en düşük maaşı 2,420 TL olurken enflasyon sıfır dahi olsa bu rakam yine 2,552 lira olacaktı.