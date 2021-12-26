2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları

Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları 2021
Tarım alanlarında verimi azaltmamak için zarar veren böceklerden, haşerelerden, toprağa, bitkiye zarar veren otlardan toprağı korumak için ilaçlama yapılması gerekilmektedir. Çiftçiler topraklarını verimini korumak için ilaçlama yapmaktadırlar. Tarım kredi her türlü zirai ilaçlamaların fiyat listesini oluşturmuştur.Tarım alanlarını bitkileri korumak için gerekli olan zirai ilaçları tarım kooperatif mağazaları ve marketlerinde bulabilirsiniz.
Tarım ilacı nasıl kullanılır?
Her canlı hastalıklardan ölebildiği gibi bitkilerde ölebilir. Bitkiler, insan ve diğer canlılara göre zarar görmede daha hassas olduklarından dolayı etkilenmeleri oldukça yüksektir. Böylelikle bitkilerin korunması toprağın korunması için zirai ilaçlar kullanılmalıdır. Zirai ilaçlar bitkilerimizi hastalık veya zararlı böceklerden koruyabilmektedir. İlaçlama yaparken birkaç adıma dikkat etmeniz gerekmektedir.
İlk olarak kendinizi korumalısınız. Bazı ilaçlar kutu dışından bile vücuda geçmektedir. Bu nedenle eldiven, şapka, maske, gözlük kullanmanız tavsiye edilmektedir.
İkinci olarak ilaçlama yaparken ilaçlama saatine dikkat ve özen göstermelisiniz. Çünkü günün her saatinde ilaçlama yapılmamaktadır. İlaçlama yapmak için sabah veya akşam saatlerini tercih etmelisiniz. Rüzgârlı günlerde ilaçlama yapmamalısınız. Eğer rüzgarlı günde yapmak zorunda iseniz rüzgarı arkanıza alarak ilaçlama yapmalısınız. Tarlanın büyüklüğüne göre alet seçimi yapmalısınız. İlaçlama yapılmadan önce ilacı sıvı ile karıştırarak bitkinin her yerine gelecek şekilde sıkarak ilaçlamanızı yapmanız gerekmektedir.
İlaçlama da kullanılacak malzemeler
İlk olarak ve en önemli malzeme pülverizatördür. Bitkilerin üzerine sıvı halde sıkmak için kullanılmaktadır. Bir küçüğü olarak atomizörler de kullanılabilir.
Tarım arazinin büyük olma olasılığı göz önünde bulundurarak sırta takılan veya motorlu olanlarda kullanılabilir.
Toz ilaçlama olarak da ilaçlama yapılabilir bunun için de daha farklı makineler kullanılmaktadır.
Tarım kredi satış noktaları
Tarım kredi kooperatifleri 2836 sayılı ‘Tarım kredi kooperatifleri kanunu’ olarak 1935 yılında çıkartılmıştır. 17 Mayıs 1977 yılında Merkez birliği kurulmuştur. Çiftçiyi en üst yerlere çıkarmak amacı ile tarım kredi kooperatifi satış noktaları kurulmaya başlanmıştır. Ülke genelinde 16 bölge birliği, 186 hizmet bürosu, 1625 birim kooperatifliği çiftçilere destek sağlanmıştır.
Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları 2021
|İlaç Adı
|İlaç Ölçüsü
|İlacın Kullanım Yeri
|İlaç Fiyatı
|İlaç Adı
|İlaç Ölçüsü
|İlacın Kullanım Yeri
|İlaç Fiyatı
|Eftal Afitrid
|100 GR
|Yaprak Bitki
|8 TL ile 13TL arası
|Dimetrin
|5 LT
|Yabancı Ot
|65 TL ile 85 TL arası
|Proneb
|800 GR
|Sebze, Meyve Mantar
|45 TL ile 50 TL arası
|Tamada
|50 GR
|Ot İlacı
|65 TL ile 75 TL arası
|Corvette
|5 LT
|Yabancı Ot
|95 TL ile 105 TL arası
Tarım kredi birlik marketleri
2010 yılında Mersin’de tarım çiftçilerinin ve diğer ortaklıkların ürünlerini satışa sunmaları için kurulan bir şirkettir. 2016 yılında Ankara ili Etimesgut ilçesinde Bakliyat işletmesi, Tekirdağ ili Uzunköprü ilçesinde ham yağ tesisi, Balıkesir ili Gömeç ilçesinde Zeytin ve zeytinyağı işletmesi kurulmuştur. Tarım kredi birliklerinin;
-Merkez birliği
-Bakanlık
-Kızılay olmak üzere 3 ayrı market şubeleri bulunmaktadır.
Tarım kredi birlikleri tesisleri
*Ankara Lojistik Depo
*Bafra- Çeltik İşletme Tesisleri
*Etimesgut -Bakliyat Tesisleri
*Gömeç- Zeytin ve Zeytinyağı İşletme Tesisi
*Kırklareli - Ayçiçek Yağı Üretim Tesisi
*Uzunköprü - Ham yağ Ayçiçek Yağı Üretim Tesisi
Tarım kredi birlik market ürünleri
*Çay
*Gıda yardım paketleri
*Kişisel bakım ve temizlik
*Kuru üzüm
*Fındık ve fındık ezmesi
*Makana
*Mutfak grubuna dahil olan ürünler
*Mısır yağı
*Zeytin
*Zeytinyağı
Tarım kredi birlik iletişim
İletişim Adresi: Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:100/54 Çankaya / ANKARA 06520
İletişim Telefon Numarası: 0 312 213 98 05
Mail Adresi: iletisim@tarimkredibirlik.com.tr
Sipariş İçin : 0 312 281 24 00
Danışma Hattı: 444 18 57
Mail Adresi: tuketici@tarimkredibirlik.com.tr