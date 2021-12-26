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2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları

Her canlı gibi bitkilerde hastalıklardan ölebilmektedirler. İnsan ve diğer canlılara göre bitkiler daha hassastırlar. Bundan dolayı bitkiler, tarım alanları zararlı böceklerden, haşerelerden zarar görebilmektedirler. Tarım kredi kooperatifi birlik marketler satış noktaları çiftçilerimize destek vermek ve toprağı bitkileri korumak için zirai ilaçlar satmaktadır. 2021 yılına ait tarım kooperatifi zirai ilaç fiyat listesini yayınladı. İşte haberin detayları...

26 Aralık 2021 Pazar 12:02
2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları
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Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları 2021

Tarım alanlarında verimi azaltmamak için zarar veren böceklerden, haşerelerden, toprağa, bitkiye zarar veren  otlardan toprağı korumak için ilaçlama yapılması gerekilmektedir. Çiftçiler topraklarını verimini korumak için ilaçlama yapmaktadırlar. Tarım kredi her türlü zirai ilaçlamaların fiyat listesini oluşturmuştur.Tarım alanlarını bitkileri korumak için gerekli olan zirai ilaçları tarım kooperatif mağazaları ve marketlerinde bulabilirsiniz. 

Tarım ilacı nasıl kullanılır?

Her canlı hastalıklardan ölebildiği gibi bitkilerde ölebilir. Bitkiler, insan ve diğer canlılara  göre zarar görmede daha hassas olduklarından dolayı etkilenmeleri oldukça yüksektir. Böylelikle bitkilerin korunması toprağın korunması için zirai ilaçlar kullanılmalıdır. Zirai ilaçlar bitkilerimizi hastalık veya zararlı böceklerden koruyabilmektedir. İlaçlama yaparken birkaç adıma dikkat etmeniz gerekmektedir. 

İlk olarak kendinizi korumalısınız. Bazı ilaçlar kutu dışından bile vücuda geçmektedir. Bu nedenle eldiven, şapka, maske, gözlük kullanmanız tavsiye edilmektedir. 

İkinci olarak ilaçlama yaparken ilaçlama saatine dikkat ve özen göstermelisiniz. Çünkü günün her saatinde ilaçlama yapılmamaktadır. İlaçlama yapmak için sabah veya akşam saatlerini tercih etmelisiniz. Rüzgârlı günlerde ilaçlama yapmamalısınız. Eğer rüzgarlı günde yapmak zorunda iseniz rüzgarı arkanıza alarak ilaçlama yapmalısınız. Tarlanın büyüklüğüne göre alet seçimi yapmalısınız. İlaçlama yapılmadan önce ilacı sıvı ile karıştırarak bitkinin her yerine gelecek şekilde sıkarak ilaçlamanızı yapmanız gerekmektedir. 

İlaçlama da kullanılacak malzemeler

İlk olarak ve en önemli malzeme pülverizatördür. Bitkilerin üzerine sıvı halde sıkmak için kullanılmaktadır. Bir küçüğü olarak atomizörler de kullanılabilir. 

Tarım arazinin büyük olma olasılığı göz önünde bulundurarak sırta takılan veya motorlu olanlarda kullanılabilir. 

Toz ilaçlama olarak da ilaçlama yapılabilir bunun için de  daha farklı makineler kullanılmaktadır. 

Tarım kredi satış noktaları

Tarım kredi kooperatifleri 2836 sayılı ‘Tarım kredi kooperatifleri kanunu’ olarak 1935 yılında çıkartılmıştır. 17 Mayıs 1977 yılında Merkez birliği kurulmuştur. Çiftçiyi en üst yerlere çıkarmak amacı ile tarım kredi kooperatifi satış noktaları kurulmaya başlanmıştır. Ülke genelinde 16 bölge birliği, 186 hizmet bürosu, 1625 birim kooperatifliği çiftçilere destek sağlanmıştır. 

Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları 2021

İlaç Adı İlaç Ölçüsü İlacın Kullanım Yeri İlaç Fiyatı
İlaç Adı İlaç Ölçüsü İlacın Kullanım Yeri İlaç Fiyatı
Eftal Afitrid 100 GR Yaprak Bitki 8 TL ile 13TL arası
Dimetrin 5 LT Yabancı Ot 65 TL ile 85 TL arası
Proneb 800 GR Sebze, Meyve Mantar 45 TL ile 50 TL arası
Tamada 50 GR Ot İlacı 65 TL ile 75 TL arası
Corvette 5 LT Yabancı Ot 95 TL ile 105 TL arası

 Tarım kredi birlik marketleri

2010 yılında Mersin’de tarım çiftçilerinin ve diğer ortaklıkların ürünlerini satışa sunmaları için kurulan bir şirkettir. 2016 yılında Ankara ili Etimesgut ilçesinde Bakliyat işletmesi, Tekirdağ ili Uzunköprü ilçesinde ham yağ tesisi, Balıkesir ili Gömeç ilçesinde Zeytin ve zeytinyağı işletmesi kurulmuştur. Tarım kredi birliklerinin;

-Merkez birliği

-Bakanlık

-Kızılay olmak üzere 3 ayrı market şubeleri bulunmaktadır. 

Tarım kredi birlikleri tesisleri

*Ankara Lojistik Depo

*Bafra- Çeltik İşletme Tesisleri

*Etimesgut -Bakliyat Tesisleri

*Gömeç- Zeytin ve Zeytinyağı İşletme Tesisi

*Kırklareli - Ayçiçek Yağı Üretim Tesisi

*Mersin - Ticari Depo

*Uzunköprü - Ham yağ Ayçiçek Yağı Üretim Tesisi

Tarım kredi birlik market ürünleri

*Çay

*Gıda yardım paketleri

*Kişisel bakım ve temizlik 

*Kuru üzüm

*Fındık ve fındık ezmesi

*Makana

*Mutfak grubuna dahil olan ürünler

*Mısır yağı

*Zeytin

*Zeytinyağı

Tarım kredi birlik iletişim 

İletişim Adresi:  Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:100/54 Çankaya / ANKARA 06520

İletişim Telefon Numarası: 0 312 213 98 05

Mail Adresi: iletisim@tarimkredibirlik.com.tr

Sipariş İçin : 0 312 281 24 00

 Danışma Hattı: 444 18 57

Mail Adresi: tuketici@tarimkredibirlik.com.tr


Son Güncelleme: 26.12.2021 12:02
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Zirai IlaçTarım KooperatifiIlaçlamaTarımZirai Ilaç Fiyatları
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