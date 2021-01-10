2021 Tarım gübre fiyatları

Ülkemizin başlıca geçim kaynaklarından biri olan tarım için gübreleme önemli bir husustur. Peki gübreleme yöntemi yapılarak nasıl sağlıklı ürünler üretilir? Tarım alanında destekler çftçilere nasıldır? Hangi marka gübreler kullanılmalı? İşte haberimizdeki o detaylar...

Gübreleme çiftçiler için mahsullerin gelişimlerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğru gübreye sahip olduğunuzda istediğiniz verimi almaya yönelik adımı atmış olursunuz. Bu yüzden hem cebe hem ürüne uygun gübre bulmak gerekir.

Gübre neye denir?

Toprakta yetişen ürünün daha verimli olması adına ürünlerin büyümesinde ve gelişmesine katkı sağlayan kimyasal ve ya doğal malzemeler olarak tanımlanabilir. Bu şekilde toprak verimli bir işler hale gelir. Doğal ve yapay gübreler de olarak ayırdığımız gübrelerden doğal gübreler canlıların atıklarından oluşan gübrelerdir ve verim sağlanması daha kolaydır. Doğal gübreler verimli ürün elde etmek için ideal gübrelerdir. Diğer bir husus ise düşük maliyetle yüksek verimin sağlanmasına dair şartı sağlamaktır.

Bazı markalar ise şu şekilde Gübretaş, Dap, İgsaş, Toros, Agsan

Ülkemizde kullanılan, çiftçiler tarafından alınmış gübrelerin fazlaca bir oranı yurt dışından bize gelmektedir. Ticarette kullanılan dolar gibi bu alımlar da dolar üzerinden yapılmaktadır. Böylece gübre fiyatları farklılık gösterip çiftçinin aklını karıştırmaktadır. Şartların değişimiyle alımlardaki değişikler de farklılıklar göstermektedir. Fiyatlardaki bu şartlardan dolayı tarımsal düzenlemelerde devlet tarafından destek veya bankalarla sunulan kredi imkanından faydalanabilir.

Yeni yıl gübre kredi listesi

Amonyum Nitrat 33 AN Gübre – Satışı yasak.

Süper Ekin – 80, 87 TL arası

Amonyum Sülfat AS Gübre – 83, 87 TL arası

Nitro Power %33 Azot Gübre – 130 TL

Dap Gübre Fiyat – 142, 147 TL arası

Kompeze Gübre – 140 TL

Kompeze Gübre – 135 TL

Kompozit Akıllı Gübre – 160 TL

20.20 Çinkolu – 100, 108 TL arası

Bir çok markanın gübresinin olması içi çftçi için seim olanaklarını ihtiyaçlarını karşılması için daha çok seçenek sunuyor. Tabi satın alımlardan önce marka hakkında bilgilenmek çiftçiler için daha faydalı olacaktır. Bir çok markanın gübresinin olması içi çftçi için seim olanaklarını ihtiyaçlarını karşılması için daha çok seçenek sunuyor. Tabi satın alımlardan önce marka hakkında bilgilenmek çiftçiler için daha faydalı olacaktır.

Dap gübre alanına en iyi performansı gösteren gübresiyle ürünlerdeki gerek renk gerek zorlu hava şartlarına dayanaklılık konusu olsun en iyi şekilde ürün açısından verim üretir ve marketlerde yerini daha da sağlamlaştırmasına neden olur. Hem görünüş olsun hem lezzet olsun hem de vitamin bakımından olsun zenginlik sunar.

Yeni yıl gübre fiyatları

Gübretaş Gübre 18 46 DAP Katı Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 190,00 TL

Gübretaş Gübre 20 20 0 Kompeze Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 160,00 TL

Gübretaş Gübre 15 15 15 Kompeze Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 165,00 TL

Gübretaş Gübre Amonyum Sülfat %21 N Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 125,00 TL

Gübretaş Gübre Amonyum Nitrat 33 AN Gübre Fiyatı (50 Kg) Yasak

Gübretaş Gübre Üre %46 Azot Gübre Fiyatı (50 Kg) 130,00 TL

Gübretaş Gübre 13 24 12 + ME + SO3 + Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 185,00 TL

Gübretaş Gübre Potasyum Sülfat Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 265,00 TL

Gübretaş Gübre TSP Triple Süper Fosfat Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 170,00 TL

Gübretaş Gübre Patentkali Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 345,00 TL

Bagfaş Gübre 18 46 DAP Kompoze Gübre Fiyatı (Bagfaş – 50 Kg) 120,00 TL

Bagfaş Gübre 20 20 0 Kompeze Gübre Fiyatı (Bagfaş – 50 Kg) 85,00 TL

Bagfaş Gübre 15 15 15 Kompeze Gübre Fiyatı (Bagfaş – 50 Kg) 100,00 TL

Bagfaş Gübre Üre %46 Azot Gübre Fiyatı (Bagfaş – 50 Kg) 100,00 TL

Bagfaş Gübre %26,5 N Can Gübre Fiyatı (Bagfaş – 50 Kg) 65,00 TL