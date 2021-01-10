İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

2021 Tarım gübre fiyatları

Ülkemizin başlıca geçim kaynaklarından biri olan tarım için gübreleme önemli bir husustur. Peki gübreleme yöntemi yapılarak nasıl sağlıklı ürünler üretilir? Tarım alanında destekler çiftçilere nasıldır? Hangi marka gübreler kullanılmalı? İşte haberimizdeki o detaylar...

10 Ocak 2021 Pazar 08:08
2021 Tarım gübre fiyatları
Takip Et:

Ülkemizin başlıca geçim kaynaklarından biri olan tarım için gübreleme önemli bir husustur. Peki gübreleme yöntemi yapılarak nasıl sağlıklı ürünler üretilir? Tarım alanında destekler çftçilere nasıldır? Hangi marka gübreler kullanılmalı? İşte haberimizdeki o detaylar...

Gübreleme çiftçiler için mahsullerin gelişimlerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğru gübreye sahip olduğunuzda istediğiniz verimi  almaya yönelik adımı atmış olursunuz. Bu yüzden hem cebe hem ürüne uygun gübre bulmak gerekir.

Gübre neye denir?

Toprakta yetişen ürünün daha verimli olması adına ürünlerin büyümesinde ve gelişmesine katkı sağlayan kimyasal ve ya doğal malzemeler olarak tanımlanabilir. Bu şekilde toprak verimli bir işler hale gelir. Doğal ve yapay gübreler de olarak ayırdığımız gübrelerden doğal gübreler canlıların atıklarından oluşan gübrelerdir ve verim sağlanması daha kolaydır. Doğal gübreler verimli ürün elde etmek için ideal gübrelerdir. Diğer bir husus ise düşük maliyetle yüksek verimin sağlanmasına dair şartı sağlamaktır.

Bazı markalar ise şu şekilde Gübretaş, Dap, İgsaş, Toros, Agsan

Ülkemizde kullanılan, çiftçiler tarafından alınmış gübrelerin fazlaca bir oranı yurt dışından bize gelmektedir. Ticarette kullanılan dolar gibi bu alımlar da dolar üzerinden yapılmaktadır. Böylece gübre fiyatları farklılık gösterip çiftçinin aklını karıştırmaktadır. Şartların değişimiyle alımlardaki değişikler de farklılıklar göstermektedir. Fiyatlardaki bu şartlardan dolayı tarımsal düzenlemelerde devlet tarafından destek veya bankalarla sunulan kredi imkanından faydalanabilir.

Yeni yıl gübre kredi listesi

Amonyum Nitrat 33 AN Gübre – Satışı yasak.
Süper Ekin – 80, 87 TL arası
Amonyum Sülfat AS Gübre – 83, 87 TL arası
Nitro Power %33 Azot Gübre – 130 TL
Dap Gübre Fiyat – 142, 147 TL arası
Kompeze Gübre – 140 TL
Kompeze Gübre – 135 TL
Kompozit Akıllı Gübre – 160 TL
20.20 Çinkolu – 100, 108 TL arası
 
Bir çok markanın gübresinin olması içi çftçi için seim olanaklarını ihtiyaçlarını karşılması için daha çok seçenek sunuyor. Tabi satın alımlardan önce marka hakkında bilgilenmek çiftçiler için daha faydalı olacaktır.
 
Dap gübre alanına en iyi performansı gösteren gübresiyle ürünlerdeki gerek renk gerek zorlu hava şartlarına dayanaklılık konusu olsun en iyi şekilde ürün açısından verim üretir ve marketlerde yerini daha da sağlamlaştırmasına neden olur. Hem görünüş olsun hem lezzet olsun hem de vitamin bakımından olsun zenginlik sunar.

Yeni yıl gübre fiyatları

Gübretaş Gübre 18 46 DAP Katı Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 190,00 TL
Gübretaş Gübre 20 20 0 Kompeze Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 160,00 TL
Gübretaş Gübre 15 15 15 Kompeze Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 165,00 TL
Gübretaş Gübre Amonyum Sülfat %21 N Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 125,00 TL
Gübretaş Gübre Amonyum Nitrat 33 AN Gübre Fiyatı (50 Kg) Yasak
Gübretaş Gübre Üre %46 Azot Gübre Fiyatı (50 Kg) 130,00 TL
Gübretaş Gübre 13 24 12 + ME + SO3 + Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 185,00 TL
Gübretaş Gübre Potasyum Sülfat Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 265,00 TL
Gübretaş Gübre TSP Triple Süper Fosfat Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 170,00 TL
Gübretaş Gübre Patentkali Gübre Fiyatı (Gübretaş – 50 Kg) 345,00 TL
Bagfaş Gübre 18 46 DAP Kompoze Gübre Fiyatı (Bagfaş – 50 Kg) 120,00 TL
Bagfaş Gübre 20 20 0 Kompeze Gübre Fiyatı (Bagfaş – 50 Kg) 85,00 TL
Bagfaş Gübre 15 15 15 Kompeze Gübre Fiyatı (Bagfaş – 50 Kg) 100,00 TL
Bagfaş Gübre Üre %46 Azot Gübre Fiyatı (Bagfaş – 50 Kg) 100,00 TL
Bagfaş Gübre %26,5 N Can Gübre Fiyatı (Bagfaş – 50 Kg) 65,00 TL


Son Güncelleme: 10.01.2021 08:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GübreTarımFiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Banka şube kodu nedir, nerede yazmaktadır? Banka şube kodu ne demek ve nereden öğrenilir?
GSS geçmiş dönem prim borcu sorgulaması nasıl yapılır? GSS geçmiş dönem borcunu öğrenme
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizi oyuncusu Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
İş Kanunu'nun 25.maddesi nedir, neden önemlidir?
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Doya doya moda Ferdanur neden yok? Diskalifiye mi oldu? Neden yarışmıyor?
Buzağı 1. Dönem destekleme ödemeleri miktarı
A 101 SİNBO STO-6712 Katı meyve sıkacağı kullanıcı yorumları
İbo Show konuğu Oya Başar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit yaşı ve oynadığı diziler
E-devlet HGS bakiye sorgulama işlemleri 2021
Bugün kimin maçı var? TV 10 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Google’dan kişisel bilgiler nasıl silinir?
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey kimdir?
PTT kart iban numarası nerde yazar, kart üzerinde iban numarası nerede?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.