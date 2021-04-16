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2021 tapu masrafı ne kadar? Tapu masrafını kim öder? Tapu masrafı hesaplama

Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren tapu harcı konusu araştırılmaya başlandı. Arsa, konut, iş yeri satın almak isteyen vatandaşların tapu harcının nasıl hesaplandığını merak ettiler. Peki 2021 tapu masrafı ne kadar? Tapu masrafını kim öder? detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Nisan 2021 Cuma 00:33
2021 tapu masrafı ne kadar? Tapu masrafını kim öder? Tapu masrafı hesaplama
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Arsa, konut, iş yeri satın almak isteyen vatandaşların tapu harcının nasıl hesaplandığını merak ettiler. Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı yapılan tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin %4'ü olarak hesaplanan harçtır. 

2021 yılında tapu harcı ne kadardır?

Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında ödeme yapılmaktadır. 

Öneğin 200 bin liralık ev alındığında

200.000 TL / 1.000 = 200

200 x 20=4.000 TL

Alıcı tarafından 4 bin TL ve satıcı tarafından 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL tapu harcı alınmaktadır. 

2021 yılında topu masrafı hesaplaması nasıl yapılır?

Arsa devir ve iktisap işlemlerinde de konut ve işyerlerinde olduğu gibi alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı arsa satış değerinin %2 oranında olacak şekilde tahsil edilmektedir.

Hangi bankalara tapu harcı ödenir?

Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT hariç tüm bankların kredi kartı ile tapu harcını Gelir İdaresi'nin online işlemler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tapu harcı ödemesi, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, PTT ve Emlak Katılım Banka sının banka şubesi üzerinden yapılabilir. 



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:33
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TapuTapu HarcıTapu Masrafı
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