2021 Subay, teğmen, yüzbaşı, binbaşı, albay, general maaşları 2021 ne kadar? Rütbelerine göre 2021 Subay maaşları

Farklı rütbelerle farklı görevlerde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kişiler, görevleri kapsamında çeşitli yerler gezmekte ve çeşitli görevlerde bulunmaktadır. En çok medrak edilenler ise maaşlarının ne kadar olduğudur.
SUBAY RÜTBELERİ ve MAAŞLARI
- Asteğmen: 7 bin TL
- Teğmen: 7 bin 500 TL
- Üsteğmen: 7 bin 800 TL
- Yüzbaşı: 8 bin 500 TL
- Binbaşı: 9 bin TL
- Yarbay: 9 bin 500 TL
- Albay: 10 bin TL
- Tuğgeneral: 11 bin TL
- Tümgeneral: 12 bin TL
- Korgeneral: 13 bin TL
- Orgeneral: 14 bin TL
Son Güncelleme: 26.12.2020 16:21