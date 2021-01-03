İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

2021 Sicili bozuk olana kredi vererek yapılandırma şansı veren bankalar

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Sicili bozuk olana kredi vererek yapılandırma şansı veren bankalar ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Sicili bozuk olana kredi vererek yapılandırma şansı veren bankalar hakkındaki güncel bilgileri 3 Ocak 2021 Pazar tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 17:47
2021 Sicili bozuk olana kredi vererek yapılandırma şansı veren bankalar
Takip Et:

Son dönem içinde onlarca farklı kredi paketi ile müşterilere hizmet vermeye devam eden kamu ve özel bankaları kampanyalarına yenilerini eklemeye devam ediyorlar. Toplumun her kesimine hitap eden kampanyalar ortaya koymak adına, kredilerde çeşitlilik de artış gösteriyor. Son olarak Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuk olan müşterilerin yüzünü güldürecek bir kampanya daha başlattı.

Kamu bankalarından ikisi olan Vakıfbank ile Halkbank, kapsamındaki müşteriler arasından sicili bozuk olanlara kredi kartı sağlamaya başladı. Bilindiği gibi sicili bozuk olan müşteriler için kredi kartı alınması gibi bir durum söz konusu olamamaktadır. Ancak iki kamu bankasının yaptığı kampanya ile sicili bozuklar da kredi kartı alabilecekler. Ancak elbette kartların alınabilmesi için bazı koşulların sağlanması talep edilmektedir.

Kartları kullanmak isteyen müşterilerin sağlaması gereken ilk koşul, kartı almak istedikleri bankaya maaşlarını taşımalarıdır. Bu iki bankadan birinden maaşların alınmadığı takdirde kartların alınması söz konusu olmamaktadır.

Halkbank Paraf Kredi Kartı Başvurusu

Halkbank kapsamından maaşını almakta olan müşteriler paraf kartlarını alabilmektedirler. İlk aşamada düşük limitli olarak verilecek olan kredi kartlarının limitleri daha sonra düzenli ödeme yapıldığı takdirde artırılabilmektedir. Kredi kartları için başvurular banka şubeleri, intenet bankacılığı ve Halkbank ATM’leri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Vakıfbank World Kredi Kartı Başvurusu

Vakıfbank kapsamında maaşlarını almakta olan sicili bozuk müşteriler kredi kartı alabilmektedirler. World kartın alışverişlerde sunduğu avantajlardan da faydalanılması mümkün hale gelmektedir. İlk aşamada sicili bozuk olanlar 2000 TL’ye kadar çıkabilen kredi kartı limitleri alabilmektedirler. Anvak ilerleyen zamanlarda düzenli ödeme yapıldığı takdirde bu limitler artırılabilmektedir. Kredi kartı için başvurular banka şubeleri ya da intenet adresi üzerinden yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 03.01.2021 17:47
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!

Popüler Haberler

Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
İşsiz ve çalışmayana 3 bankadan acil 10 Bin TL nakit ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Ocak 2021
2021 Sicili bozuk olana kredi vererek yapılandırma şansı veren bankalar
2021 Ocak 3. faz 1000 lira nakdi destek ödemeleri için başvurular başladı! e- Devlet 1000 TL yardım başvurusu
3003 Nitelik kodu nedir? 3003 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınavında hangi sorular soruluyor?
Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır?
YÖK Diploma Sorgulama Sistemi giriş ve diploma sorgulama işlemleri
Ev hanımlarının emekli olmasına ilişkin yasa kapsamında 1500 TL aylık maaş verilecek
Hangi suçlular ve suçlar af yasası kapsamı dışında kalacak? Af yasası kapsamına girmeyen suçlar belli oldu!
SGK doktor sorgulama nasıl yapılır? E-devlet ile Sgk hekim sorgulama işlemleri
Bekçi alım şartlarında askerlik şartı kalkacak mı?
Kurban Bayramında hangi diziler yayınlanmayacak? 12-13-14 Ağustos 2019 tarihlerinde yayınlanmayacak diziler
Şarjı en uzun süre giden telefonlar hangileri? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru için gerekli belgeler 2021
2021 yılında torun bakım maaşı devam edecek mi? Torun bakım parası nasıl alınır
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kampanyası 2021
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2021
2021 Ocak Asgari geçim indirimi nedir, ne kadar? AGİ asgari ücretin içinde midir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.