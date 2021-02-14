2021 senesinde hangi kripto paralar kazandırır? Değer kazanmaya devam eden 5 kripto para

Son yıllarda yatırım yapmak isteyen kişiler kripto paraya yöneldi. Oldukça iyi kazandıran kripto paralar, yatırımcıların yüzlerini güldürüyor. 2021 senesinde de yatırım yapmaya devam etmek isteyenler veya ilk kez kripto para alacak kişiler, en çok kazandıran kripto paraları merak ediyor. İşte en çok kazandıran 5 kripto para...

2021 senesinde kazandıracak kripto paralar

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Litecoin (LTC)

Ripple (XRP)

Tether (USDT)

2021 senesinde Bitcoin ne kadar kazandırır?

Kripto parada en çok tercih edilenlerden bir tanesi Bitcoin. 2019 senesi stabil bir şekilde geçiren Bitcoin, 2020 senesinin ilk döneminde sert bir düşüş yaşasa da seneyi, yatırımcılarının yüzünü güldürerek tamamladı. Son dönemde oldukça çıkış yakalan Bitcoin, 2021 senesinde de yatırımcılarının yüzünü güldürecek. Bu sebepten dolayı siz de Bitcoin’i tercih edebilirsiniz.

2021 senesinde Ethereum ne kadar kazandırır?

Bitcoin’den sonra en çok tercih edilen kripto para Ethereum. Uzun vadede oldukça umut vaat eden Ethereum, kısa vadede ise pek parlak gözükmüyor. Uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız Ethereum tam size göre, ancak kısa vadeli bir yatırım düşünüyorsanız, başka bir kripto para tercih etmelisiniz.

2021 senesinde Litecoin ne kadar kazandırır?

Litecoin, Bitcoin ve Ethereum’a göre daha ucuz bir kripto paradır. Altcoin olarak da bilinen bu paranın, uzun vadede iyi bir çıkış yapacağı düşünülmektedir. Uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız, Litecoin’i tercih edebilirsiniz.

2021 senesinde Ripple ne kadar kazandırır?

Ripple’da Litecoin gibi, Bitcoin ve Ethereum’a göre daha ucuz bir kripto paradır. Altcoin olarak da bilinen bu paranın, uzun vadede iyi bir çıkış yapacağı düşünülmektedir. Uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız, Litecoin’de olduğu gibi Ripple’ı da tercih edebilirsiniz.

2021 senesinde Tether ne kadar kazandırır?

Tether’de, Ripple ve Litecoin gibi, Bitcoin ve Ethereum’a göre daha ucuz bir kripto paradır. Altcoin olarak da bilinen bu paranın, uzun vadede iyi bir çıkış yapacağı düşünülmektedir. İlerleyen dönemde çıkışa geçecek bu paraya, uzun vadeli bir yatırım yapabilirsiniz. Uzun vadeli yatırımlar için; Litecoin, Ripple ve Tether’i tercih edebilirsiniz.