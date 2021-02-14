İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...
Mansur Yavaş esnafa ve sağlık çalışanlarına 14 Şubat sevinci yaşattı!
Son Dakika
Mansur Yavaş esnafa ve sağlık...
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...

2021 senesinde hangi kripto paralar kazandırır? Değer kazanmaya devam eden 5 kripto para

Son dönemde fazlasıyla ilgi görmeye başlayan kripto paralar, 2021 senesinde de büyük bir rağbet görecek. Yatırım yapmak isteyen kişiler son yıllarda kripto paralara yöneldi. Bu yönelim 2021 yılında da katlanarak devam edecek. Kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişiler, internet üzerinden en çok kazandıracak paraları araştırıyor. İşte 2021 senesinde en çok kazandıracak 5 kripto para...

14 Şubat 2021 Pazar 17:22
2021 senesinde hangi kripto paralar kazandırır? Değer kazanmaya devam eden 5 kripto para
Takip Et:

Son yıllarda yatırım yapmak isteyen kişiler kripto paraya yöneldi. Oldukça iyi kazandıran kripto paralar, yatırımcıların yüzlerini güldürüyor. 2021 senesinde de yatırım yapmaya devam etmek isteyenler veya ilk kez kripto para alacak kişiler, en çok kazandıran kripto paraları merak ediyor. İşte en çok kazandıran 5 kripto para...

 

2021 senesinde kazandıracak kripto paralar

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Litecoin (LTC)

Ripple (XRP)

Tether (USDT)

 

2021 senesinde Bitcoin ne kadar kazandırır?

Kripto parada en çok tercih edilenlerden bir tanesi Bitcoin. 2019 senesi stabil bir şekilde geçiren Bitcoin, 2020 senesinin ilk döneminde sert bir düşüş yaşasa da seneyi, yatırımcılarının yüzünü güldürerek tamamladı. Son dönemde oldukça çıkış yakalan Bitcoin, 2021 senesinde de yatırımcılarının yüzünü güldürecek. Bu sebepten dolayı siz de Bitcoin’i tercih edebilirsiniz.

 

2021 senesinde Ethereum ne kadar kazandırır?

Bitcoin’den sonra en çok tercih edilen kripto para Ethereum. Uzun vadede oldukça umut vaat eden Ethereum, kısa vadede ise pek parlak gözükmüyor. Uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız Ethereum tam size göre, ancak kısa vadeli bir yatırım düşünüyorsanız, başka bir kripto para tercih etmelisiniz.

 

2021 senesinde Litecoin ne kadar kazandırır?

Litecoin, Bitcoin ve Ethereum’a göre daha ucuz bir kripto paradır. Altcoin olarak da bilinen bu paranın, uzun vadede iyi bir çıkış yapacağı düşünülmektedir. Uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız, Litecoin’i tercih edebilirsiniz.

 

2021 senesinde Ripple ne kadar kazandırır?

Ripple’da Litecoin gibi, Bitcoin ve Ethereum’a göre daha ucuz bir kripto paradır. Altcoin olarak da bilinen bu paranın, uzun vadede iyi bir çıkış yapacağı düşünülmektedir. Uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız, Litecoin’de olduğu gibi Ripple’ı da tercih edebilirsiniz.

 

2021 senesinde Tether ne kadar kazandırır?

Tether’de, Ripple ve Litecoin gibi, Bitcoin ve Ethereum’a göre daha ucuz bir kripto paradır. Altcoin olarak da bilinen bu paranın, uzun vadede iyi bir çıkış yapacağı düşünülmektedir. İlerleyen dönemde çıkışa geçecek bu paraya, uzun vadeli bir yatırım yapabilirsiniz. Uzun vadeli yatırımlar için; Litecoin, Ripple ve Tether’i tercih edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaBitcoinEthereumLitecoinRıppleTether
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?

Popüler Haberler

2021 senesinde hangi kripto paralar kazandırır? Değer kazanmaya devam eden 5 kripto para
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan hakkında bilgiler
Adalet Bakanlığı KPSS şartı olmadan uzlaştırmacı alımı yapıyor! Uzlaştırmacı alımı şartları neler?
Kuzey Yıldızı Halil İbrahim Kurum kimdir?
Gönül Dağı Cemile’nin Ablası kimdir?
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
TRT1 yeni dizisi Tozkoparan İskender nerede çekiliyor? Tozkoparan İskender çekim mekanları belli oldu
Ramo Hamza kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Hanedar hakkında bilgiler
Gönül Dağı Yaşar kimdir? Gerçek adı nedir? Faruk Karagül hakkında bilgiler
PTT memur alımı şartları neler? PTT 5 bin memur alacak!
İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da yasa dışı bahis şebekesine büyük operasyon
2020 İBB sosyal yardım kart başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
Günlük burç yorumları 6 Eylül 2019 Cuma - Günlük yıldız falınızın hayatınıza etkileri nasıl olacak?
Video Düzenleme için ücretsiz kullanılabilecek programlar listesi
23 Haziran İstanbul seçimi sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı ve yer aldığı diziler
Savaşçı neden yayınlanmıyor? Savaşçı final bölümü olacakmı? Fox TV Savaşçı bitti mi, final yapacak mı?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.