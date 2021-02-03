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2021 Sağlık personeli nöbet veya icap nöbeti ücretleri

Koronavirüs pandemisinde büyük mücadele veren sağlık personellerinin nöbet ve icap nöbeti ücretleri belli oldu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:49
2021 Sağlık personeli nöbet veya icap nöbeti ücretleri
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Sağlık kurumlarında çalışan kamu personellerinin 2021 yılına ait nöbet ücretleri açıklandı. Nöbet karşılığında, belirli göstergelerin aylık katsayısı çarpımıyla elde edilen miktarda ödeme yapılırken, ödemeden yalnızca damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2021 sağlık personeli nöbet ücreti ne kadar oldu?

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezler, toplum sağlığı merkezleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde belirlenen haftalık çalışma süresi dışında nöbet tutan personele, hizmetlerinden dolayı nöbet ücreti ödenmektedir. Nöbet süresinin izinle karşılanmayan her bir saati için ilgili kanunda yer alan gösterge rakamının aylık katsayısı çarpımıyla bulunan miktarda çalışanlara nöbet ücreti ödenmektedir.

Nöbet ücretinin ödenmesi için çalışanın en az 6 saat kesintisiz nöbet tutması gerekmekte ve aile sağlığı merkezlerinde ayda en fazla 60 saat için; diğer yerlerde ise en fazla 130 saat için nöbet ücreti ödeniyor.

Unvan

Yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetleri

Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri

 

Diğer yerler

Eğitim görevlisi, baş asistan, uzman tabip

4.812 TL

1.481 TL

3.208 TL

Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanları

4.331 TL

1.333 TL

2.887 TL

Diş tabibi ve eczacılar

3.850 TL

1.185 TL

2.567 TL

Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

2.887 TL

888 TL

1.925 TL

Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

2.406 TL

740 TL

1.604 TL

Diğer personel

1.765 TL

543 TL

1.176 TL

 

İcap nöbet ücretleri ne kadar oldu?

Sağlık çalışanlarının haftalık nöbet saatleri dışında icap nöbetine çağırılmaları halinde icap nöbeti ücreti ödenmektedir. İcap nöbeti süresinin izinle karşılanmayan her bir saati için, personelin nöbet saati ücretinin %40’ı kadar ödeme yapılmaktadır. İcap nöbeti ücretinin alınabilmesi için çalışanın en az 12 saat kesintisiz icap nöbeti tutması gerekmektedir. bir personele ayda en fazla 120 saat için icap nöbeti ücreti ödenebilmektedir.

Unvan

İcap nöbeti ücretinin aylık en çok net miktarı

Eğitim görevlisi, baş asistan, uzman tabip

1.185 TL

Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanları

1.066 TL

Diş tabibi ve eczacılar

948 TL

Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

711 TL

Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

592 TL

Diğer personeller

434 TL

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:49
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Anahtar Kelimeler:
NöbetIcap NöbetiSağlık Personeli
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