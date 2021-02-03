2021 Sağlık personeli nöbet veya icap nöbeti ücretleri

Sağlık kurumlarında çalışan kamu personellerinin 2021 yılına ait nöbet ücretleri açıklandı. Nöbet karşılığında, belirli göstergelerin aylık katsayısı çarpımıyla elde edilen miktarda ödeme yapılırken, ödemeden yalnızca damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2021 sağlık personeli nöbet ücreti ne kadar oldu?

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezler, toplum sağlığı merkezleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde belirlenen haftalık çalışma süresi dışında nöbet tutan personele, hizmetlerinden dolayı nöbet ücreti ödenmektedir. Nöbet süresinin izinle karşılanmayan her bir saati için ilgili kanunda yer alan gösterge rakamının aylık katsayısı çarpımıyla bulunan miktarda çalışanlara nöbet ücreti ödenmektedir.

Nöbet ücretinin ödenmesi için çalışanın en az 6 saat kesintisiz nöbet tutması gerekmekte ve aile sağlığı merkezlerinde ayda en fazla 60 saat için; diğer yerlerde ise en fazla 130 saat için nöbet ücreti ödeniyor.

Unvan Yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetleri Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri Diğer yerler Eğitim görevlisi, baş asistan, uzman tabip 4.812 TL 1.481 TL 3.208 TL Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanları 4.331 TL 1.333 TL 2.887 TL Diş tabibi ve eczacılar 3.850 TL 1.185 TL 2.567 TL Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 2.887 TL 888 TL 1.925 TL Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 2.406 TL 740 TL 1.604 TL Diğer personel 1.765 TL 543 TL 1.176 TL

İcap nöbet ücretleri ne kadar oldu?

Sağlık çalışanlarının haftalık nöbet saatleri dışında icap nöbetine çağırılmaları halinde icap nöbeti ücreti ödenmektedir. İcap nöbeti süresinin izinle karşılanmayan her bir saati için, personelin nöbet saati ücretinin %40’ı kadar ödeme yapılmaktadır. İcap nöbeti ücretinin alınabilmesi için çalışanın en az 12 saat kesintisiz icap nöbeti tutması gerekmektedir. bir personele ayda en fazla 120 saat için icap nöbeti ücreti ödenebilmektedir.