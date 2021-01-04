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2021 Rusya asgari ücret ne kadar?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Rusya asgari ücret ne kadar? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 04.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:07
2021 Rusya asgari ücret ne kadar?
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Rusya, soğuk hava şartları nedeniyle yaşaması zor ülkelerden biri olsa da birçok kişinin hayalidir. Rusya’nın resmi para birimi Rus Rublesi’dir. Hesaplama yapıldığında 1 Dolar 68, 45 Rus Rublesi’ne, 1 Euro ise 70,19 Ruble’ye eşittir. Rusya, döviz açısından ve gelir düzeyi açısından yaşam kalitesi düşük bir ülkedir.

Rusya asgari ücret ne kadar?

Rusya’da asgari ücret 2018 yılında Putin’in talimatıyla %21,7 zamlanarak 9.489 Ruble oldu. Ülkenin büyük bir çoğunluğu, kamu çalışanları da dahil olmak üzere asgari ücretle çalışıyor. Buna göre Rusya asgari ücreti 138.58 $, 119.78 £ olarak şekilleniyor.

Rusya’da yaşam şartları nasıl?

Rusya oldukça soğuk iklime sahip bir ülkedir. Daha önce sıcak iklimlerde yaşamışsanız Rusya’ya alışmanız oldukça zaman alacaktır. Rusya’da çalışma saatleri uzundur. Çalışma saatleri daha önceden belirlenmiş olsa da buna çoğunlukla uyulmamaktadır. Özellikle Türk firmalarının mesai saatleri epeyce uzundur.

Rusya’da fiyatlar nasıldır?

Öncelikle Rusya’da orta halli bir ev tutmak isterseniz bunun fiyatı 4.000 – 7.000 ruble arasında değişmektedir. Ulaşım için ise aylık abone kartları bulunmaktadır ve 2.000 ruble ödeyerek bu kartlara sahip olabilirsiniz.

Sinema sektörü ülke de oldukça ucuzdur. 250-400 ruble aralığında bir fiyat ile sinemada istediğiniz filmi izleyebilirsiniz. Eğlence sektöründe ise bir bara gidip şarap içmek isterseniz fiyatlar 300 – 500 ruble arasındadır.

Rusya’ya eğitim görmek için gidiyorsanız bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Devlet öğrenciler için yurt ve burs imkanları sağlıyor ve büyük yardımlar yapıyor.



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:07
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