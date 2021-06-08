2021 reklam ve video izleyerek para kazanma uygulamalar ve siteler

2021 reklam izle para kazan uygulamaları

Reklam izleyerek para kazanma hala popülerliğini koruyarak devam etmektedir.

Bu markaların reklamlarının, ürün ve hizmetlerini tanıtarak daha fazla insanı çekmeyi amaçladığını görüyoruz, çünkü fiyatları satışlarla doğru orantılı. Satış hedeflerini tutturmak için gösterdikleri reklamlar intenet siteleri ile anlaşarak fazla reklam izleme ve para kazanma kendini hala korumaktadır.

Cep telefonundan reklam izledikçe nakit (gerçek) para kazan

Android ve İOS uygulamalarını cep telefonunuza indirerek intenet bağlantısı olduğunda reklam izleyerek izleme başına para kazanabilirsiniz.

Reklam izleyerek para kazanmak mümkün. Reklam izleyerek her iki taraf kazandığından siteler reklam izleme başına para vermektedir. İntenet bağlantısının olduğu her yerden reklam izleyerek para kazanabilirsiniz.

Reklam izleyerek ne kadar kazanılmaktadır?

Bu reklam izleme kategorisine göre değişiklik göstermektedir.

*Mikro reklamlar: 0.0005 ABD doları

*Nano reklamlar: 0.0001 ABD doları

*Standart reklamlar: 0,01 ABD doları

*Sabit reklamlar: 0,0011 ABD doları- 0,0005 ABD doları

*1 günde reklam izleyerek 300 TL para kazanabilirsiniz.

Reklam ve video izleyerek para kazandıran uygulamalar ve siteler

-AppTrailers

-Roddo

-Yoursurvey

-PTCShare

-Cliquesteria

-Aticlix

-Adzseven

-Zensurvey

-Netflix (JOB/İŞ)

-Superpay

-Ojooo

-BapCash

-Viggle

-Successbux

-Slidejoy

-Neobux

-Surfe. Be

İndir kazan ile video izle kazan

İndir kazan uygulaması ile video izleyerek de para kazanabilirsiniz.

İndir kazan: uygulamayı indirerek hemen kazancınız hesabınızda olsun.

İzle kazan:

Oyna kazan:

Yorumla kazan:

video reklamlarını sonuna kadar izleyerek kazanın.uygulamayı yükle istediğin süre kadar kullanabilirsiniz.uygulamayı yükleyin, Google Play’de oylayarak 5 yıldız verin.

Kazancınız 20 TL’nin üzerinde olduğunda bakiyenize eklenir. Kazandığınız ücretler 20 TL üzeri ise her ayın ilk haftası hesabınıza yatırılır.

Çek kazan ile alışveriş yap ve kazan

Alışveriş ile harcamaların fişi ile para kazandıran uygulamadır. Android ve Huawei kullanıcıları indirerek alışveriş fişleri ile kazanabilirler.

Anket doldurarak para kazanma

Anket doldurarak, reklam izleyerek, test ederek, yorum yaparak, para kazandıran siteler şunlardır:

*Ankethane

*Altaopinione

*Bounty

*Centro Di Opinione

*Valuedopinions.com

*Univox Community

*Survey

*Ysense

*Fashion Panel