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2021 pandemi nefes kredisi hangi bankalar veriyor, şartları neler?

Pandemi döneminde sıkıntı çeken esnafa, bankalar tarafından yapılan destekler devam ediyor. Bu desteklerden bir tanesi de KOBİ’lere verilecek olan nefes kredisi. Peki, nefes kredisi kimlere verilecek? Nefes kredisini hangi bankalar veriyor? Nefes kredisi almak için gereken şartlar nelerdir? Detaylar haberimizin içeriğinde...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:01
2021 pandemi nefes kredisi hangi bankalar veriyor, şartları neler?
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Pandemiden dolayı sıkıntı çeken esnafa, çeşitli destekler verilmeye devam ediyor. Hem devlet tarafından hem de bankalar tarafından verilen destekler, esnafın nefes almasını sağlıyor. Nefes kredisi de bu desteklerden bir tanesi. KOBİ’lere verilecek olan bu kredi, sıkıntı çeken esnafın rahat etmesini sağlayacak. Peki, bu krediyi kimler alabilecek? Bu krediyi hangi bankalar verecek? Bu krediyi almak için gereken şartlar nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nefes kredisinin detaylarını açıkladı. Açıklamaya göre KOBİ’lere destek niteliğinde yapılan bu kredi, 10 bankanın iş birliğiyle gerçekleşecek. TOBB ve KGF’nin de destekleyeceği bu kredi, 1 Haziran tarihinde başlayacak. Ciroya göre verilecek olan bu kredi, yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticareti, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere verilecek. Cirosu 1 milyon lirayı aşmayan kobiler maksimum 50 bin lira, cirosu 1 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan kobiler ise maksimum 200 bin lira kredi kullanabilecek.

6 ay ödemesiz

6 ay ödemesiz olarak verilecek bu kredi, sonrasında 12 eşit taksite bölünerek ödenecek. Söz konusu kredi de faiz oranı ise yüzde 17.5 olarak belirlenmiş.

Hangi bankalar nefes kredisi verecek?

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

İş Bankası

Garanti

Yapı Kredi

Akbank

Denizbank

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası


Son Güncelleme: 26.05.2021 17:01
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Anahtar Kelimeler:
KobiNefes KredisiNefes Kredisi Verecek BankalarPandemiEsnaf
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