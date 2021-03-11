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2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2021 sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen maaşı

2021 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmenliğe yeni başlayanla, senelerdir öğretmenlik yapan aynı maaşı mı alır? Sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Sorularımızın cevapları haberimizdedir.

11 Mart 2021 Perşembe 23:28
2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2021 sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen maaşı
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2021'in en çok konuşan meselesi yine maaşlar oldu. Her meslekten maaş artışları merak edilirken, intenette en çok aranan öğretmen maaşları oldu.

Türkiye'deki eğitim modeli farklılık göstererek öğrenci ve veliye okul seçme hakkı verirken, öğretmene de devlette mi yoksa özelde mi hakkı doğuyor. Devlete atanan öğretmenlerler, kolej ya da dershane öğretmeninin maaşları farklı olabilir. Bunun haricinde devlette sözleşmeli öğretmenlik yapanlar, kadrolu öğretmenlere nazaran daha az ve sigorta yapılmaksızın maaş aldığı biliniyor. Özel ders veren öğretmenler de bulunmaktadır. Sırasıyla bakalım.

Kamu ve özeldeki öğretmen maaşları 657 ye tabi kanunla ödeme gerçekleşir. Devlette çalışanlar, kurs ve ek ders ücretleri gibi yansımalarda maaşlarına eklenir.

Özelde ise durum biraz daha farklıdır. Tecrübeye ve bulunduğu yerde isim yapmış bir öğretmen, özelde yeni başlayanla aynı ücreti almaz. Eşitsizlik söz konusu olsa da maalesef gerçek budur. Tecrübeli ve en çok tercih edilen öğretmen en fazla maaş alan öğretmen demek sayılabilir. 

Ataması en çok olan Sınıf Öğretmenliği ise kurs ve ek ders ödemeleriyle beraber yaklaşık 6 BİN TL bulabilir. 

Bekar veya çocuklu gibi kıstaslarda maaşı belirleyen ölçütlerdir. 

Göreve yeni başlayan en düşük maaş ise 4446 TL 2021 verilerine göredir. 

Rehberlik Öğretmeni ise 6BİN-6.500TL arasındadır. Özelde de 6 BİN - 7BİN TL bulabilir. 

Temel lise öğretmen maaşları ise 7 BİN -7.500 TL arasındadır. Özelde rakamlar biraz daha fazla 8 BİN- 10 BİN TL'dir.

Kolej maaşları da 7BİN ila 10BİN arasında değişiklik gösterebilir. 

Etüt  merkezinlerinde ders veren hocaların da 7BİN-8 BİN arası değişir. 



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:28
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