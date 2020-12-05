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2021 Öğretmen ek ders ücretlerine ne kadar zam yapılacak?

2021 yılı ek ders ücretleri ne kadar olacak? 2021 yılında öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek? Sözleşmeli öğretmenler 2021 yılında ne kadar ek ders ücreti alacak? Memur ve öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek? Eğitimcilerin dört gözle beklediği ek ders ücreti ve maaş zammı haberini herkes araştırıyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:15
2021 Öğretmen ek ders ücretlerine ne kadar zam yapılacak?
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2021 Yılında Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerine Ne Kadar Zam Yapılacak?

2021 yılında memurlara zam gelmesi durumunda milyonlarca öğretmen de aynı zamanda zam alacaklardır. Bunun yanında öğretmenler belirli saatin üzerinde girmiş oldukları her ders için ek ders ücreti almaktadır. Ocak ayında ek ders ücretine zam gelecektir. Enflasyon farkına göre şimdiden %6’lık bir zam olacağı tahmin ediliyor.

2021 Yılında Öğretmen Maaşı Ne Kadar Olacak?

2021 yılında öğretmenlerde memurlar gibi %3 Toplu Sözleşme zammı alacaklardır. Bu zammın sonrasında son 6 ayda oluşan enflasyon farkı da öğretmenlerin maaşına yansıyacaktır.

2020 yılında ikinci  ay için şu ana kadar oluşan enflasyon farkı %3’e yaklaşmıştır. Son ay ile beraber %4 oranında enflasyon farkı olması beklenmektedir.

Bu durumda 2021 yılında zamların %7’ye kadar ulaşması bekleniyor.

Memurların Zam Tablosu!

2021 Yılı Ocak Ayı Zamlı Ek Ders Ücretleri Ne Kadar Olacak?

 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu olarak çalışmakta olan öğretmenlerin haftada belirli saat üzerinde derse girmeleri durumunda ek ders ücreti veriliyor.

2020 yılının son 6 ayında öğretmenler her ek derse 19.49 TL ücret almıştır. Sözleşmeli öğretmenler ise 16.37 TL ücret almıştır.

Bu rakamların üzerine eğer %7’lik bir zam gelirse, kadrolu öğretmenler 20.85 TL, sözleşmeli öğretmenler 17 TL ek ders ücreti alacaklardır.



Son Güncelleme: 05.12.2020 16:15
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