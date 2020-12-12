2021 Ocak kira zam oranı ne zaman belli olacak? 2020 Aralık'da kiralarda ne kadar artış oldu?

Kiracıların ve ev sahiplerinin beklediği kira zam oranları TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Kira artışında, TEFE ve TÜFE oranlarına göre yıllık olarak belirlenen tavan oranı şeklinden ev sahipleri de kirayı arttırıyor.

2020 Aralık ayından kira artışı ne kadar oldu?

ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından aralık ayına ait kira zam oranları belli oluyor. TÜFE’nin on iki aylık ortalamasından yola çıkarak en yüksek kira zam oranı ortaya çıkmış oluyor. 2021 ocak ayının kira zam oranı ise aralık enflasyon oranının ocak ayının ilk haftasında açıklamasının ardından belli olacak.

2020 senesinin Kasım ayının TÜFE rakamlarına göre, bir önceki aydan %2,30, geçen yılın Aralık ayından %13,19, geçen yılın aynı ayından 14,03 ve 12 aylık ortalamada %12,04 artış oldu. Buna göre kiralarda en yüksek yapılacak zam oranı %12,04 olarak belirlendi.