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2021 Ocak ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer?

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer? ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 13 Ocak 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:56
2021 Ocak ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?

Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri 5 Ocak 2021 itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, ilk ödemelerin 5 Ocak itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, 5 Ocak itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak.



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:56
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