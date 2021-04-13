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2021 Nisan İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri

İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak, İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 23:37
2021 Nisan İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoğu işsiz vatandaş tarafından merak edilen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği hakkında da beklenen açıklamayı yaptı. Ödemeler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini de açıkladı.

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman?

Vatandaşın merakını gidermek adına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, işsizlik maaşı için belirlenen tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5' i  itibariyle yapılmış olacak.

Bakan Selçuk, vatandaşın  ihtiyaçlarını gidermesi için böyle bir karar aldıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, T.C. kimlik numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıkladı. ilk ödemeler 5 Ocak itibariyle  yapılmıştı. İkinci ödemelereyse 5 Şubat'ta başlayacağını biliniyor.

İşsizlik maaşı ödeme günleri neler?

IBAN’ı bulunan kişilerin hesaplarına yatırılacak olan işsizlik maaşları, hesap kaydı bulunmayan kişilere ise PTT yardımı ile dağıtılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin günleri değişirken, her ayın 5'i itibariyle üç gün içerisinde tamamlanacak.



Son Güncelleme: 13.04.2021 23:37
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