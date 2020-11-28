2021 MTV için hangi araç ne kadar vergi ödeyecek?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yİ-ÜFE ortalama fiyat artış oranını yüzde 9.11 olarak açıklamasıyla 2021 MTV fiyatları da netlik kazandı. Buna göre milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yeni yılda 9.11 oranında zam yapılacak. 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı bin 52 TL olacak.

2021 MTV ücretleri