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2021 MTV için hangi araç ne kadar vergi ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak zam oranı belli oldu. 2021 MTV için hangi aracın ne kadar vergi ödeyeceğine ilişkin soruların yanıtını içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 17:13
2021 MTV için hangi araç ne kadar vergi ödeyecek?
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yİ-ÜFE ortalama fiyat artış oranını yüzde 9.11 olarak açıklamasıyla 2021 MTV fiyatları da netlik kazandı. Buna göre milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yeni yılda 9.11 oranında zam yapılacak. 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı bin 52 TL olacak.

2021 MTV ücretleri

01.01.2018 öncesi tescil

2019 MTV

2020 MTV

2021 MTV

1-3 yaş / 0-1300 cc

861 TL

964 TL

1051 TL

1301-1600 cc

1499 TL

1678 TL

1830 TL

1-3 yaş / 1601-1800 cc

2647 TL

2964 TL

3234 TL

1801-2000 cc

4170 TL

4670 TL

5095 TL

4-6 yaş / 0-1300 cc

600 TL

672 TL

733 TL

1301-1600 cc

1124 TL

1258 TL

1372 TL

4-6 yaş / 1601-1800

2068 TL

2316 TL

2526 TL

1801-2000 cc

3211 TL

3596 TL

3923 TL

7-11 yaş / 0-1300 cc

336 TL

376 TL

410 TL

1301-1600 cc

652 TL

730 TL

796 TL

7-11 yaş/ 1601-1800 cc

1218 TL

1364 TL

1488 TL

1801-2000 cc

1888 TL

2114 TL

2306 TL

 

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 17:13
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