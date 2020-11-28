2021 MTV için hangi araç ne kadar vergi ödeyecek?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yİ-ÜFE ortalama fiyat artış oranını yüzde 9.11 olarak açıklamasıyla 2021 MTV fiyatları da netlik kazandı. Buna göre milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yeni yılda 9.11 oranında zam yapılacak. 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı bin 52 TL olacak.
2021 MTV ücretleri
|
01.01.2018 öncesi tescil
|
2019 MTV
|
2020 MTV
|
2021 MTV
|
1-3 yaş / 0-1300 cc
|
861 TL
|
964 TL
|
1051 TL
|
1301-1600 cc
|
1499 TL
|
1678 TL
|
1830 TL
|
1-3 yaş / 1601-1800 cc
|
2647 TL
|
2964 TL
|
3234 TL
|
1801-2000 cc
|
4170 TL
|
4670 TL
|
5095 TL
|
4-6 yaş / 0-1300 cc
|
600 TL
|
672 TL
|
733 TL
|
1301-1600 cc
|
|
1258 TL
|
1372 TL
|
4-6 yaş / 1601-1800
|
2068 TL
|
2316 TL
|
2526 TL
|
1801-2000 cc
|
3211 TL
|
3596 TL
|
3923 TL
|
7-11 yaş / 0-1300 cc
|
336 TL
|
376 TL
|
410 TL
|
1301-1600 cc
|
652 TL
|
730 TL
|
796 TL
|
7-11 yaş/ 1601-1800 cc
|
1218 TL
|
1364 TL
|
1488 TL
|
1801-2000 cc
|
1888 TL
|
2114 TL
|
2306 TL