2021 miras vergisi yüzde kaç? Miras vergisi nasıl hesaplanır?

Miras vergisi için ödeme yapacak olan vatandaşlar için belirlenen süre başladı. Kendisine menkul ve gayrimenkul miras kalan vatandaşlar, bu vergiyi ödemek durumunda. Her yıl ödenen bu vergiyi vatandaşlar yakından takip ediyor. 2021 senesi için belirlenen yüzdeyi araştıran vatandaşlar, verginin nasıl hesaplanacağını da merak ediyor. İşte detaylar...

Miras vergisi ödemek durumunda kalan vatandaşlar, 3 yıl boyunca bu vergiyi ödüyor ve bu vergiyi 6 taksit şeklinde ödeyebiliyor. Her yıl 2 eşit taksitle ödenen vergi, 3 yıl sonunda bitiyor. ,

2021 senesi için belirlenen miras vergisi istisna tutarları

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Miras vergisi ödeme tarihleri

3 sene boyunca ödenen miras vergisi, her yıl 2 taksit şeklinde ödenir. Toplam 6 taksitle biten miras vergisi ödemeleri, 2021 senesi için başladı. İlk taksiti ödemek isteyen vatandaşlar ödemelerini yapabilirler. İkinci taksitler ise Kasım ayında başlayacak ve Kasım ayı içerisinde ödenmesi gerekecek.

Ödemeler nereye yapılıyor?

Miras vergisi ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar, bu ödemeyi iki farklı şekilde yapabilir. Vergi dairelerine giderek ödeme yapabilecek olan vatandaşlar, intenet üzerinden de ödemelerini yapabilecekler. Vergi dairesine gitmek istemeyen vatandaşlar, intenet üzerinden kolayca ödemelerini yapabilirler.

2021 miras vergi yüzdesi

Miras vergisi ödemesi yapacak olan vatandaşların merak ettiği en önemli unsur vergi yüzdesinin kaç olduğu. 2021 senesi içerisinde miras vergi ödemesi yapacak olan vatandaşlar, kendilerine bırakılan mirasın yüzde 1’i kadar ödeme yapabilecek. Öneğin 50.000 TL miras sahibi olan bir vatandaş, 500 TL miras ödemesi yapacak. Bu ödeme 3 sene içerisinde ödeniyor ve her yıl 2 taksit olmak üzere toplam 6 taksit şeklinde vatandaştan alınıyor. Ödeme yapması gereken vatandaşlar ilk ödemeyi Mart-Nisan aylarından yaparken ikinci ödemeyi Kasım ayında yapmak durumunda kalıyor.