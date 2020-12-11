2021 migros personel maaşları

BİM, A101, ŞOK gibi birçok market zincirinin en büyük rakibi olan Migros market Türkiye’nin neredeyse her yerinde vatandaşlara hizmet vermektedir. Hizmet vermenin yanı sıra birçok iş arayan insana ise iş kapısı olmaktadır. Pandemi döneminde işsiz kalan bir çok vatandaş çareyi başka iş aramakta buldu. Bu işlerin arasında da en çok tercih edilen ise marketlere personel olarak girmek oldu. Bu marketler arasından istihdam sağlayan önek bir market ise Migros market zincirleri.

MİGROS MARKET ÇALIŞMA ALANLARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Migros market zincirlerinin başında Tuncay Özilhan bulunmaktadır. 81 ilde 2 bin 500 civarında mağazası bulunan bu market zinciri, kasiyer, güvenlik görevlisi, kasap, manav, şarküteri, mağaza müdürü, bölge temsilcisi gibi iş olanakları sunmaktadır.

İsviçre’nin en büyük şirketlerinden biri olan Migros, Avrupa’da ve Dünya’da en büyük süpermarket zincirlerinden biridir. Bu şirketi kuran ise Gottlieb Duttweiler’dir.

M, MM, MMM, 5M olmak üzere dört farklı konsept ile hizmet veren mağaza, binlerce personele istihdam sağlamaktadır. Burada çalışan personeller günde yaklaşık 9 saat çalışıyorlar. Ama yoğunluk olduğu zamanlar bu süre 10-11 saati bulabiliyor. Böyle durumlarda ise çalışanlar fazla mesai ücreti veriliyor. Çalışma saatleri içerisinde yemek, sigara, çay gibi ihtiyaç molaları oluyor. Genel de 09.00-18.00 ve 10.00-21.00 saatleri arsında vardiyalı çalışma sistemi uygulanıyor. Haftada bir gün izin günü oluyor.

MİGROS ÇALIŞAN MAAŞLARI

2021 kapsamında maaşlar:

Migros bölge temsilcisi için 7-8 bin TL

Migros mağaza müdürü için 5-6 bin TL

Güvenlik görevlisi, depo sorumlusu, reyon görevlisi, kasap, şarküteri alanları için 2 bin 500 – 3 bin TL

Kasiyer için ise 2 bin 500 – 3 bin TL şeklindedir.