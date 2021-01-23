2021 Mazot gübre destek ödemeleri ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilik ile uğraşan vatandaşlara sağlanan gübre ve mazot destekleri merak ediliyor. Başvuruları tamamlanan gübre ve mazot yardımlarının ne zaman başlayacağı ve yeni başvuruların tarihleri merak ediliyor.

Mazot ve gübre destekleri

Tarımın desteklenmesi amacı ile çiftçilere sağlanan destekler devam ediyor. buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, pamuk, nohut, mercimek, kuru fasulye, aspir, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, patates, kanola, sağan, yaş çay, fındık, yem bitkilerinde yapılan üretimlerde gübre ve mazot desteği sağlanacak. Bakanlık tarafından belirlenen bu bitkileri yetiştiren çiftçilere gerekli şartlarda destekler yapılıyor.

27 Mart Cuma günü saat 18.00’da ödenmeye başlayacak destekler için bütçeden toplamda 1 milyar 881 milyon 426 TL ayrıldı. Çiftçilerin T.C. kimlik numarasına göre ödeme yapılacağı açıklanırken 20 ile destek verileceği açıklandı. Destek alacak toplam çiftçi sayısı 553,326 olarak belirtilirken çiftçilere 1.145 milyar TL destek ödemeleri yapılacak.

Sıra Numarası Ürünler Mazot Desteği Gübre Desteği Toplam Tutar 1 Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale 19 TL 8 TL 27 TL 2 Çeltik, pamuk 62 TL 4 TL 48 TL 3 Patates 27 TL 4 TL 31 TL 4 Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi 26 TL 4 TL 30 TL 5 Kanola, sağan, yaş çay, fındık, yem bitkileri 17 TL 4 TL 21 TL 6 Nadas 8 TL – 8 TL

Mazot ve gübre desteği ödemeleri çiftçilerin topraklarının dekarlarına göre değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda dekar başına mazot ödemesi yapılıyor. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf ekenlere toplamda 19 TL, çeltik ve pamuk ekenlere 62 TL, nohut, mercimek, kuru fasulye ekenlere 22 TL, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve patates ekenlere 27 TL, kanola, soğan, çay, fındık ve yem bitkileri ekenlere ise 17 TL destek yapılacağı açıklandı.

Yapılan mazot ve gübre destek başvuruları onaylanan çiftçilere ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ödeme yapılacak. Açıklamalar kapsamında gübre destekleri buğday, çavdar ve arpa hariç olmak üzere dekar başına 4 TL verileceği açıklandı.

Dolar kuru nedeni ile mazot fiyatlarında ki artışlar sonrasında Bakanlık açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda kur artışları nedeni ile yükselen mazot fiyatlarının desteklere de yansıyacağı ve kararın ilerleyen tarihlerde Resmi Gazete ile duyurulacağı açıklandı.

Mazot ve gübre desteği başvuruları nasıl yapılır?

Desteklerde aranan ilk şart Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin olması zorunlu kılınıyor. ÇKS kaydı olan vatandaşlar dilekçe yazarak Tarım il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilirler. ÇKS kaydı olmayanlar ise ilk olarak sisteme kayıt olmalıdır.

Dilekçe ilgili kuruma verildikten sonra incelemeye alınan dilekçe sonucunda başvuru sahibine sonuçlar bildirilecektir. Mazot destekleri, mazot fiyatlarının %50’si değerinde yapılacaktır.

Dilekçe kabul edildikten sonra kurum tarafından istenen ve zorunlu olan evrakların tamamlanarak kuruma iletilmesi gerekmektedir.

ÇKS kaydı nasıl yapılır?

ÇKS kaydı oluşturabilmek için 3 farklı yol bulunmaktadır. Tarla sahibi, kiracı ve 1. Derece akraba arazileri üzerinden ÇKS belgesi verilebilir. İlk defa kayıt olacak kişiler öncelikle başvuru formunu doldurmalıdır. Bir sonraki işlem arsanın tapuları noterden alınan aslı gibidir belgesi ve muhtardan alınacak C formu ile ikametin olduğu yerde bulunan kuruma verilmelidir. E-Devlet sistemi üzerinden ÇKS kaydı yapılmamaktadır. E-Devlet üzerinden sadece ÇKS başvuru sorgulama yapılabilmektedir.

Mazot ve gübre destekleri başvuru şartları nelerdir?

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir önek ile anlatalım. Öneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL’ lik mazotun 50 TL’ si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

Mazot ve gübre desteği başvuru tarihleri

Tarihler bakanlık tarafından belirlenen aralıklarda olurken her yıl değişen başvuru tarihleri nedeni ile başvuru zamanları bilinmiyor.

Mazot ve gübre desteği başvuru dilekçesi öneği

5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20) gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. ……/……./2021

Dilekçenin sağ alt köşesine ise başvuru sahibinin adres, telefon numarası, isim soy isim ve T.C. kimlik numarasının yazılması gerekmektedir.

Tarımsal destekler başlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak yardımlar;

Mazot Ve Gübre Desteği: 2 İlde (Çanakkale-Kilis) 27.213 Üreticiye 48 Milyon Lira,

5 Dekar Altı Küçük İşletmelere Destek: 74 İlde 36.728 Üreticiye 12 Milyon Lira,

Dane Mısır Desteği: 24 İlde 26338 Üreticiye 89 Milyon Lira,

Hububat Baklagil Desteği: 21 İlde 43.842 Üreticiye 115 Milyon Lira,

Alan Bazlı Fındık Desteği: 35 İlde 408.373 Üreticiye 849 Milyon Lira Ödeme Yapılacaktır.

Yapılacak ödeme miktarı;

Yaş Çay: 183 milyon lira,

Sertifikalı Tohum: 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira,

Biyolojik ve Biyoteknik: 6 ilde 2.624 üreticiye 5,5 milyon lira,

Kırsal Kalkınma: 28 yatırımcıya 9 milyon lira,

Tarım Sigortaları: 201 milyon lira ödeme yapılacaktır.

Ödeme tarihleri