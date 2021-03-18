İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 18 Mart 2021 Perşembe Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 18 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 18 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 00:02
2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 18 Mart 2021 Perşembe Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Takip Et:

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Mart ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

18 Mart 2021 Perşembe Evde Bakım Aylığı Yatan İller

18 Mart 2021 Perşembe günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

18 Mart 2021 Perşembe  günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

18 Mart 2021 itibari ile evde bakım ücreti yatan iller şunlardır;

1- Bolu 2- Tokat 3- Aksaray
4- Osmaniye 5- Çanakkale 6- Samsun
7- Sakarya 8- Hatay 9- Ordu
10- Antalya 11- Diyarbakır 12- Kırıkkale
13- Balıkesir 14- Giresun 15- Adıyaman
16- Manisa 17- istanbul 18- Uşak
19- Bilecik 20- Düzce 21- Erzurum
22- Konya 23- Mersin 24- Zonguldak
25- Niğde 26-Rize  27- Ankara
28- Bursa 29-Kahramanmaraş 30- Edine
31-Kocaeli 32-İzmir

33- Adana
34- Aydın 35- Afyonkarahisar 36-Isparta
37- Kars 38- Karabük 39- Kayseri
     

 

E-devlet Evde Bakım Parası Sorgulama


E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2021 yılı zamlı maaşlar Mart ayında yatacaktır. 2021 yılı ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021 yılı evde bakım ücretleri 1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran, Temmuz aylarında evde bakım ücretleri 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

18 Mart 2021 Perşembe ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

18 Mart 2021 Perşembe evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli kişinin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisis varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Evde bakım aylığından faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 18.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Konut kredisi faiz oranlarında son durum
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Konut kredisi faiz oranlarında son durum
NFT Coinler hangileridir? En büyük NFT coin listeleri
NFT Coinler hangileridir? En büyük NFT coin listeleri
NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler
NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler
Kredi Notu düşük olanlar nasıl kredi kullanır? Kredi Notu Sorgulama nasıl yapılır? Evraksız Kredi nasıl kullanılır?
Kredi Notu düşük olanlar nasıl kredi kullanır? Kredi Notu Sorgulama nasıl yapılır? Evraksız Kredi nasıl kullanılır?
Konut kredisinde bina ve ev yaşı şartı var mı? Eski evlere konut kredisi çıkıyor mu?
Konut kredisinde bina ve ev yaşı şartı var mı? Eski evlere konut kredisi çıkıyor mu?
İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı? İnşaat hangi aşamaya gelince kredi çekilebilir?
İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı? İnşaat hangi aşamaya gelince kredi çekilebilir?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 18 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 18 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Mart 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 18 Mart 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 18 Mart 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 18 Mart 2021 Perşembe Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Mart 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Mart 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Mart 2021 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Mart 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Microsoft 10 Edge bilgisayardan nasıl kaldırılır?
Bugün hangi maç, hangi kanalda? 13 Mart 2021 Cumartesi
Ptt çağrı merkezi neden çalışmıyor, neden cevap vermiyor? 2021
Trendyol paylaş kazan nedir? Trendyol paylaş kazan ile nasıl para kazanılır?
Akrep dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
E-devlet kredi notu nasıl öğrenilir? Ücretsiz kredi notu sorgulama
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Star TV canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.