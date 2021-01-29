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2021 maddi destek yardımları devam edecek mi?

2020 yılında Corona nedeni ile yapılan maddi destekler 2021 yılında da devam ediyor. Gerekli yerlere yapılan müracaatlar sonucunda siz de bu yardımlardan faydalanabilirsiniz. Peki kimlere yardım ediliyor?

29 Ocak 2021 Cuma 08:08
2021 maddi destek yardımları devam edecek mi?
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Devletin halka yaptığı maddi yardımlar 2021 yılında da devam ediyor. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen kişiler E-devlet üzerinden başvuru yapabilmektedirler. 

ESNAFLARA HİBE 

Bakanlık tarafından esnaflara 3 ay boyunca devam edecek olan 1000 TL hibe desteği yapılacak. 3 ay boyunca maddi yardım alacak kişiler toplamda 3000 TL yardım almış olacaklar. 

KİRA YARDIMI 

Virüs sebebi ile işletme merkezlerini açamayan esnaflar, devlete başvurmaları neticesiyle 500 ile 750 TL arasında kira yardımı alabilmektedirler.

 

MEB TABLET YARDIMI 

Uzaktan eğitim sebebi ile maddi durumu yerinde olmayan öğrencilere tablet dağıtımı devam etmektedir. 2021 Ocak ayında toplam 500 bin tablet dağıtılmış olacak. 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI YARDIMI

Bir çok kategoride yapılan yardımlar 2021 yılında da devam edecek. E-devlet üzerinden bu yardım için başvuruda bulunulabilir. 

2021 MADDİ YARDIMLAR LİSTESİ

-Yakacak 

- Muhtaç asker aileleri

- Öksüz ve yetim

- Muhtaç asker çocuğu

- Doğum

- Elektrik tüketim desteği

-Eğitim materyali

-Şartlı eğitim 

-Öğle yemeği

-Ücretsiz ders kitabı

- Yurt yapımı

- Engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması

- Şartlı sağlık yardımı

- Engelli ihtiyaç yardımı

- Genel sağlık sigortası prim ödemesi

- GSS katılım payı ödemesi

- Öğrenci taşıma, barınma ve iaşe

- Kronik hastalara yönelik yardım

- Aşevleri

-Terör zarar yardımları

- Afet, acil durum

- Yaşlılık aylığı

- Engelli aylığı

- Silikozis hastalarına edilen yardım

BELEDİYE MADDİ YARDIMLARI 

Belediye başkanları tarafından her ilde ve ilçede olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım edilmektedir. 2021 yılında da bu yardım başvuruları alınmaya devam edilecek ve yardımlar yerine ulaşacaktır.



Son Güncelleme: 29.01.2021 15:07
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Anahtar Kelimeler:
Maddi DestekYardımHibe2021
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