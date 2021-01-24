2021 Kosgeb girişim programı illere göre verilen destek oranları ve miktarlar

Küçük esnafa Kosgeb müjdesi. 2020'de Kosgeb tarafından verilen destek programı 2021 ile birlikte yeni destek programlarıyla güncellendi. Bölgelerden bölgelere değişiklik gösteren destek paketleri ve bölgelerin neler olduğu erak edildi 2021 Kosgeb tarafından güncellenen Girişim programı ile birilikte verilen destek oranları ve miktarlar. İşte detaylar...

19/06/2012 tarihl, ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı’ yatırım teşvik uygulamalarında bölgeler

Birinci Kosgeb iller

İkinci Kosgeb illeri

i Ankara, Antalya, Bursaa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla. Kosgeb tarafından bu bölgelere bir miyon tl destek verilecek.

Adana, Aydın, Bolu Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç) Denizli, Edine, Isparta, Kayseri, Kırıklareli, Konya, Sakarya, Taekirdağ, Yalavo. Kosgeb tarafından bu bölgelere bir miyon tl destek verilecek.

Üçüncü bölge illeri

i; Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak. Kosgeb tarafından bu bölgelere beşyüz bin tl destek verilecek.

Dördüncü bölge illeri

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas. Kosgeb tarafından bu bölgelere beşyüz bin tl destek verilecek.

Beşinci bölge illeri

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat. Kosgeb tarafından bu bölgelere beşyüz bin tl destek verilecek.

Altıncı bölge illeri

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şınak, Van, Bozcada, Gökçeada. Kosgeb tarafından bu bölgelere beşyüz bin tl destek verilecek.

Yen, destek programı Girişimciliği Destek programları yeni yılla birlikte başlyacak. İşte ayrıntıları..

Gerçek kişi ve statüsünde kurulan şirketlere; 5 bin tl

Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş işletmelere; 10 bin tl verilecektir.

İleri Girişimcilere ve Geleneksel Girişimcilere performans desteği sağlanmaktadır. Şu şekildedir.

Birinci performans döneminde toplam prim gün sayısı; 180 ile 539 gün olanlara 5 bin tl 1080 ile 1439 olan işletmelere 15 bin tl, 1440 üzeri olanlara 20 bin tl destek verilecektir.

İkinci performans döneminde toplam prim gün sayısı; 360 ile 1079 olanlara 5 bin tl, 1439 olan işletmelere 15 bin tl, 14440 üzerindekilere 20 bin tl destek verilmektedir.

Ayrıca engelli, kadın, şehid yakını, gazi ve genç işçi çalıştırmaları halinde performans döneminde 5 bin tl daha ek destek alacaklardır.

Makine ve teçhizat desteği

Düşük orta düzey teknoloji için;

100 bin tl

Orta tüksek düzey teknoloji için

Yüksek teknoloji için;

200 bin tl

300 bin tl destek sunulacak.

Danışmanlık ve İşletme koçluğu desteği için 10 bin tl destek sağlanacaktır.