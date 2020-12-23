2021 kira yardımı ne kadar, 2021 kira yardımından kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yaptığı açıklamada esnaflara hibe ve kira desteği verileceğini bildirmişti. Esnaflara verilecek desteğe ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

2021 kira yardımı ne kadar olacak?

Kira yardımından kimler faydalanacak?

Koronavirüs salgını kapsamında işletmesi kapanan ya da kısıtlı hizmet veren esnaflara kira ve hibe desteği verilecek. Kira desteği, esnafın faaliyet gösterdiği şehre göre belirlenecek. Bu kapsamda büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL aylık kira desteği verilecek.

Kira ve hibe desteği ile ilgili bilgiler Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre kira yardımından esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı, vergiden muaf olan esnaf ve sanatkarlar, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, pandemi süreci tedbirlerinden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar kira yardımından faydalanabilecek.

Kira yardımı kaç ay verilecek?

Devlet tarafından verilecek olan kira desteği, esnaflara 3 ay boyunca verilmeye devam edecek.