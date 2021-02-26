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2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?

Evini kentsel dönüşüme dahil etmek isteyenlere müjde! Yeni kanun kapsamında kredilerin faiz oranları düzenlendi. Kentsel dönüşüm kredisi ne kadar? İşte kentsel dönüşüm kredileri hakkında güncel veriler...

26 Şubat 2021 Cuma 19:01
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?
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Kentsel dönüşüm kredi miktarı

Kısa bir süre önce KDV indirimleri hakkında bir açıklama geldi. Açıklama sonrasında kredi limitlerinin artacağı öğrenildi.

Ülkemizde çok fazla deprem olması ve eski yapıların yıkılması ve hasar alması riskinin yüksek olması sebebiyle devlet tarafından bir karar alındı. Bu karara göre faiz destekli kredi tutarı artacaktır. Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla 6306 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

Güncel miktar şu şekildedir:

  • Evini güçlendirmek isteyenlere 50 bin TL kredi verilirken bu miktar 80 bin TL oldu.
  • Evini kentsel dönüşüme dahil etmek isteyenlere 125 bin TL kredi sunulurken bu miktar 200 bin TL oldu.
  • Birden fazla evi olanlara verilen 625 bin TL kredi 1 milyon TL olmuştur.

Bu miktarlara göre tüm kalemlerde %60 oranında kredi desteği arttırılmıştır. 120 aya varan vade seçenekleri bulunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da konut kredileri sunulmaktadır.

Kentsel dönüşüm kredisi başvuru işlemi

Faiz desteğinden faydalanabilmek için tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bankaya başvurulmalıdır.

Destekten kimler faydalanabilir?

  • En az 1 senedir kiracı olarak oturan kişiler
  • Kat malikleri (en fazla 5 dairesi olanlar)

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 19:01
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Anahtar Kelimeler:
Kentsel DönüşümKredi
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