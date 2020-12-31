2021 Kanada asgari ücret ne kadar? Kanada işçi alımı var mı? Kanada'da çalışma koşulları ve iş başvurusu

Kanada’ya çalışmak için başvuruda bulunmak ve göçmen olmak isteyen kişiler Kanada’da ki çalışma şartlarını araştırıyor. Pandemi sebebiyle ertelene göçmenlik başvuruları tekrar başladı.

Dünyada en fazla göç alan ülkelerin başında gelen Kanada, eyalet sistemi ile yönetildiği için asgari ücret bulunduğunuz yere göre farklılık gösteriyor. Kanada’da haftalık veya aylık maaş yerine saatlik ücret hesaplanarak verilmektedir.

Kanada eyaletlerinde saatlik çalışma ücreti ne kadar?

-Yukon saatlik çalışma ücreti 11.23 $

-Pnce Edward Island saatlik asgari ücret 11.25 $,

-Quebec saatlik asgari ücret 11.25 $,

-New Brunswck saatlik asgari ücret 11$,

-Alberta saatlik çalışma ücreti 13.60 $

-Saskatchewan saatlik çalışma ücreti 10.69 $

-Brtsh Columba saatlik çalışma ücreti 11.35 $

-Mantoba saatlik asgari ücret 11.15 $

-Ontaro saatlik asgari ücret 14 $

-Northwest Terrtores asgari ücret saatlik 11$,

-Nunavut asgari ücret saatlik 13 $,

-Nova Scota asgari ücret ise saatlik 10.85 $

Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Kanada’ya göçmenlik için başvuruda bulunmak isteyen kişiler iki şekilde bunu yapabilir. Bu 2 farklı yol şunlardır;

-Başvuru daveti alınması

-Oturum izni için başvuruda bulunmak

Kanada’ya iş başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru daveti alıp göçmen olarak Kanada’ya gitmek isteyen kişilerin ilk yapmaları gereken bekar veya nişanlı olup olmadıklarını belgelerle kanıtlamak. Bu belgeler fotoğraf veya ortak banka hesapları olabilir.

Kanada’da göçmen olarak yaşamak isteyenlerin başvurusu sırasında eğitim ve iş tecrübelerine bakılacak. Bireysel olarak başvuru yapan kişilerin Kanada’nın istediği bütün puanları toplamanız gerekiyor. Eğer çift iseniz farklı işlemler uygulanarak, puanları çift olduğunuz kişi ile paylaşarak belirlenen puanı daha kolay ve kısa sürede beraber toplayabilirsiniz.

Kanada’ya işçi alımı

Kanada her sene birçok kişiyi işçi olarak ülkeye kabul ederek genç nüfusunu arttırmayı düşünüyor. Özellikle iş fırsatları sanayi ve inşaat sektöründe fazla şekildedir. Kanada da bu gibi işler için genel olarak sertifikası olan deneyimli usta olacak kişilere çalışma ve göçmenlik imkanı veriyor. Kanada da işçi maaşları, her türlü sosyal haktan ve sağlık hakları bakımından insanlar memnun oluyor. Kanada’da iş yapan ve ülkemizde temsilcilikleri olan kurumlarla görüşerek bilgi alınabilir.

Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından iş başvuru bilgilerine ulaşabilirsiniz. Başvuruda bulunan belgeleri kısa zamanda eksik olmadan tamamlarsanız Kanada’ya iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunun ardından belirlenen kriterlere uyuyor iseniz kişiye mesleki yeterlilik testi yapılır. Bu testten başarı ile geçtiğinizde başvuru için olumlu cevap alabilirsiniz.