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2021 İşletme elektrik bakımcısı maaşları ne kadardır? 2021 iş ilanları

Elektrikli tesisat ve donanımlarını, kontrollerini yapan işlerdir. İşletme elektrik bakımcısının 2021 yılı ne kadar maaş aldıklarını sizler için araştırdık. Peki işletme elektrik bakımcısı ne kadar maaş almaktadır? İşletme elektrik bakımcısı ne iş yapmaktadır? İşletme elektrik bakımcısı olmak için nereden mezun olmalıyız? İşletme elektrik bakımcısı işi ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. İşte tüm ayrıntılar...

05 Kasım 2021 Cuma 07:12
2021 İşletme elektrik bakımcısı maaşları ne kadardır? 2021 iş ilanları
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İşletme elektrik bakımcısı maaşı ne kadar?

Elektrik tesisat ve donanımların kontrolünü, bakım ve onarımı yapan çalışanlara işletme elektrik bakımcısı denilmektedir. 

İşletme elektrik bakımcı çalışanlarının aylık maaşları ortalama 3.280 TL ‘dir. En düşük aylık maaş 2.826 TL iken en yüksek işletme elektrik bakımcısı maaşı 4.400 TL’dir. Sizlerde belirtilen maaşları almak istiyorsanız ve bu işte çalışmak istiyorsanız İşkur İşletme elektrik bakımcısı ilanlarına başvuru yaparak bu işte çalışabilirsiniz.

İşletme elektrik bakımcısı olmak için eğitim düzeyi ne olmalıdır?

İşletme elektrik bakımcısı çalışanı olmak için en düşük eğitim seviyenizin ilköğretim olması yeterlidir. 

İşletme elektrik bakımcısı ne iş yapmaktadır?

İşletmenin genel kurallarına uyarak işçi sağlığı, iş güvenliği, çevre koruma ve düzenlemeye ve yaptıkları işin verimliliğine uygun olarak;

*Yangın ve acil durumlarda kuralları uygulamak

*Çevre güvenliğini sağlamak

*Çalışılan yeri düzenlemek, temizlemek

*Çalışma alet ve donanımların bakımlarını yapmak

*İş sağlığı ve iş güvenliğini uygulamak

*Bakım yapılacak makine veya cihazları kontrol etmek

*Malzeme teminine destek vermek

*Detaylı uygun iş programı hazırlamak

*Çalışma öncesi gerekli hazırlıkları yapmak

*Temel güvenlik önlemleri almak ve uygulamak

*Makine veya cihazlarda normal durum olmayanları tespitinde bulunmak

*Elektrik arızalarını onarımını yapmak

*Bakım ve onarımların raporunu hazırlamak

*Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

İşletme elektrik bakımcısı meslek ana grubu:

Sanatkârlar ve ilgili alanlarda çalışanlar

Meslek alt ana grubu:

Elektrikli ekipman kurulumcuları ve tamirciler

Meslek grubu:

Montajcılar ve elektrik mekanikeri

İşletme elektrik bakımcısı meslek kodu 7412.40 olarak belirlenmiştir. 


Son Güncelleme: 05.11.2021 07:12
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