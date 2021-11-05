İki adet düz camın arasında kimyasal madde yerleştirerek camı ısı geçirmez hale getiren kişiye ısıcam imal işçisi adı verilir. Isıcam imal işçisi mesleğinde görev almak isteyen kişiler bu işte çalışanların 2021 yılı itibariyle ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığını öğrenmek için intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki 2021 ısıcam imal işçisi maaşı ne kadar? Isıcam imal işçisi ne iş yapar?

2021 Isıcam İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de ısıcam imal işçisinin maaşı aylık ortalama 3.180 TL’dir. 2021 yılı itibariyle bir ısıcam imal işçisinin en düşük maaşı aylık 2.826 TL, en yüksek aylık maaş ise 4.370 TL’dir. Isıcam imal işçisi maaşı şirketlerin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Isıcam İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Isıcam imal işçisi olarak çalışmak isteyen kişilerin en az ilköğretim seviyesinde eğtim görmüş olması gerekiyor. Bu şartları sağlayarak ısıcam imal işçisi olan kişilerin yaptığı işler ise şunlardır:

- Cam levhalar etrafına çerçeve şeklinde geçirilecek metal profilleri cam ebadlarına göre kesmek,

- İçlerine ısı geçirmeyen madde koyup ve kaynakla birleştirerek çerçeve haline getirmek,

- Çerçeve profillerin alt ve üst yüzeylerine cam levha yapıştırmak,

- Camlar arasına ısı geçirmeyen madde doldurarak ısı cam imal etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Isıcam imal işçisinin iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor.