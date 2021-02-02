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2021 Hemşire maaşları ne kadar oldu?

2021 yılına girişin hemen ardından çalışan kişilerin maaşlarına gelen zamlar gündem oldu. Hangi sektöre ne kadar zam geldiğini merak edenler arasında hemşireler de yer alıyor. Peki hemşirelerin maaşları 2021 yılında ne kadar oldu?

02 Şubat 2021 Salı 00:17
2021 Hemşire maaşları ne kadar oldu?
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Doktorların yanında onların verdikleri tedavileri uygulayan sağlık görevlilerine hemşire denir. Hemşireler özel sektörde de çalışsa devlet hastanelerinde de çalışsa unvanları aynıdır. Hemşireler evlerinde de işlerini yapabilmektedir.

Hemşireler genel bir tanımla aşağıdaki işleri yapmaktadır:

  • Hemşireler hem hastaları hem de hasta yakınlarını hastalıklar karşısında bilgilendirir,
  • Hastalara bakım konusunda yakınlara ve hastanın kendisine yapılacakları planlar ve yönetirler,
  • Doktorların yapılmasını istediği tedavileri hastalara uygulanmasını sağlarlar ve takip ederler,
  • Hataların durumlarını takip eder ve doktorlara bilgilendirme yaparlar,
  • Hastanın tetkiklerinin yapılmasında aracı olurlar,
  • Ameliyat olacak hastaları ameliyata hazırlarlar.

Hemşire olma için ne yapılmalı?

Hemşire olmak isteyen kişiler önceden sağlık meslek liselerine giderek bu unvanı alırdı. Lakin bu durum değişti. Artık sağlık meslek lisesinden mezun olanlar hemşire unvanı yerine hemşirelik unvanı almaktadırlar. Hemşire unvanı almak isteyen kişiler önlisans ya da lisans eğitimi almalıdır.

Hemşire maaşları

Hemşire maaşlarını net şekilde söyleyebilmek için öncelikle kişinin nerede ve hangi unvanda olduğunu bilmek gerekir. Hemşire maaşları devlet kadrosunda ve özel hastanelerde farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra baş hemşirelerin ve hemşire yardımcılarının aldıkları maaşlarda farklıdır. Bir de çalışılan bölgeye göre de farklılıklar vardır.

Özel hastanelerde genel olarak 2021 yılı için en düşük maaş 2 bin 500 TL en yüksek ise 4 bin 800 TL’dir. Devlet hastanelerinde ise en az 4 bin 500 en yüksek 5 bin 85 TL’dir.

Özel hastanede hemşire ücretleri

Özel hastanelerde maaşlar devlet hastanelerine oranla daha düşüktür. Bunun nedenini devlette kadro alamayıp özele yönelen kesimi ucuza çalışma imkanı ile işe alınmasına bağlayabiliriz. Özel hastanelerde 2021 yılı için hemşire maaşları 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arasında değişebilir. Bunun yanı sıra kişinin görev yaptığı süre ve hastaneye bağlı olarak değişiklikler olmaktadır. Bu bağlamda maaşlar ortalama şu şekildedir:

  • Yeni başlayanlar için 2 bin 500 TL,
  • 2 yıllık hemşire için 3 bin 500 TL,
  • 4 yıllık hemşire için 4 bin TL,
  • 4 yıldan fazladır hemşire olanlar için 4 bin 500 TL civarındadır.

Devlet hastanesinde hemşire ücretleri

Devlet hastanesine yeni başlayan biri için alacağı maaş ortalama 4 bin 450 TL’dir. Beş yıldır hemşire olanlar için 4 bin 500 TL, on yıldır hemşire olanlar için ise 4 bin 750 TL’dir. Bu ücretlere döner sermaye ücretleri dahil edilmemektedir. Bunun yanı sıra verdiğimiz bu ücretler lisans mezunu olanlar için geçerlidir.

Göreve yeni başlayan hemşire ücretleri

Devlet hastanesine yeni başlayan hemşireler 2021 yılı için ortalama 4 bin 500 TL, özel hastane de ise 2 bin 500 TL’dir.



Son Güncelleme: 02.02.2021 00:17
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