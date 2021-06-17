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2021 Haziran Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 17 Haziran 2021 Perşembe Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 17.06.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

17 Haziran 2021 Perşembe 00:05
2021 Haziran Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 17 Haziran 2021 Perşembe Evde bakım maaşı yatan iller listesi
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Ülkemizde birçok yaşlı, bakıma muhtaç, hasta ve engelli insanlarımızın bakımına destek olmak için devlet tarafından sağlanan yardım parası bulunmaktadır. Bu yardım parası, muhtaç kişiler için her ay yapılmaktadır. Ülkemizde birçok vatandaşımızın bu destekler aracılığı ile ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde giderebilmektedir. Bizde siz değerli okurlarımız için; 2021 Haziran ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığını, devlet tarafından verilmeye devam eden bu destekten yararlanılması için ne gibi gerekli şartların arandığına ve başvuru koşullarının neler olduğundan bahsettik.

17 Haziran 2021 Perşembe ayında evde bakım aylığı yatan iller

17 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

17 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat 2- Bolu 3- Ordu
4- Aksaray 5- Afyonkarahisar 6- Diyarbakır
7- Antalya 8- Edine 9- Adıyaman
10- Sakarya 11- Samsun 12- Balıkesir
13- Düzce 14- Osmaniye 15- Mardin
16-Bilecik 17- Zonguldak 18- Uşak
19- Konya 20- İstanbul 21- Niğde
22- Kars 23- Giresun 24- Kocaeli
25- Mersin 26- Şanlıurfa 27- Ankara
28- Hatay 29- Isparta 30- Karabük
31- Manisa 32- 33-
34- 35- 36-
37- 38- 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-
49-    
   

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet Haziran 2021 ayında evde bakım parası sorgulama

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.

Haziran 2021

yılı evde bakım ücreti

Haziran 2021 yılı zamlı maaşlar Haziran ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Haziran- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Haziran 2021 tarihi ve 30 Haziran 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2021 Haziran ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

Bakıma muhtaç olması gerekir.

Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu

Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2021 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi

Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge

Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu

Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları

Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi

Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı

Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.

 


Son Güncelleme: 17.06.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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