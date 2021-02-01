2021 Güncel Mali Müşavir maaşları ne kadar oldu?

Herhangi bir işletmede o işletme ile alakalı ticari işlemleri, işletmeye bağlı bütün süreci veya vergi ödemelerini, sigorta primlerini mali müşavirler kontrol etmektedir. Günümüzde vazgeçilmez meslek olan mali müşavir çalıştığı yere göre ücrette değişiklik gösterebilmektedir.

Özel şirkette çalışan mali müşavir ne kadar maaş alır?

Mali müşavirler belgelerini kullanarak veya serbest şekilde çalışabilirler. Belge kullanırlar ise ek ücret mutlaka olmalıdır. Mesleki deneyimini belge ile tamamlarsa mutlaka getirisi olmalıdır. Belge kullanmadan çalışan mali müşavirler ise maaşlarını tecrübeleri belirleyebilir. Staj sonrasında hemen işe başlayan bir mali müşavir 2.100-20.500 TL arasında maaş almaktadır. Tecrübe, deneyim ve bilgi artışı olduğunda ise maaşta değişiklik göstermektedir. 3 veya 5 yıl çalışan bir mali müşavir 3.000 TL veya 3.500 TL arasında maaş alabilmektedir. 5 ila 10 yıl arası çalışan mali müşavirlerin maaşı ise 4.000 TL 6.000 TL arasında değişmektedir. 10 yıl üzeri tecrübe sahibi mali müşavirler okuduğu üniversite veya yabancı dil bilmesi gibi özelliklerin bulunması durumunda maaş 6.000-20.000 arası değişmektedir.

Muhasebe Elemanı 1-2 yıl tecrübeli 2.100 – 2 500 TL Muhasebe Uzmanı 2-4 yıl tecrübeli 2.500 – 3.250 TL Kıdemli Muhasebe Uzmanı 4-6 yıl tecrübeli 3.250 – 4.000 TL Muhasebe Şefi 6-10 yıl tecrübeli 4.000 – 5.000 TL Muhasebe Müdür Yardımcı 10-15 yıl tecrübeli 5.000 – 7.500 TL Muhasebe Müdürü 15+ yıl tecrübeli 7.500+ TL

2021 Devlet memuru mali müşavir ne kadar maaş almaktadır?

Yapılan görüşmeler ve enflasyon rakamlarına göre belirlenen mali müşavirlerin maaşları ortaya çıkan sonuçlara farkların eklenmesi ile hesaplanır. Belgenin çok önemli olmadığı meslekte, hangi unvanda devlet memuru olarak çalışmak önemlidir. Buna göre 2021 yılı mali müşavir maaşları;

• En Alt Kademe memur Maaşı 4800 TL + çocuk ve aile yardımı

• En Yüksek Kademe Memur Maaşı 6100 TL + çocuk ve aile yardımı

2021 yılı için mali müşavirlikte unvanlara göre değişiklik gösteren tabloda ise beyanname ücretleri, şirket açma ücretleri gibi değişiklik göstermektedir. İl il değişen bu tabloda şirket türü veya çalışan işçi sayısı olarak belirlenmektedir.

İşin Mahiyeti 1. Grup İller 2. Grup İller 3. Grup İller 4. Grup İller

İşletme Defteri

Tutma

Taşımacılık,

Hizmet

Alım-Satım 157 140 123 105

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma

Şahıs firmaları:

Alım-Satım 464 350 324 289

Hisseli Kom.ve

Şti.: Alım-Satım 577 499 469 411

Beyanname Ücretleri

İşin Mahiyeti 1. Grup İller 2. Grup İller 3. Grup İller 4. Grup İller

Aylık KDV

E-Beyannameleri 26 26 26 26 26

3 Aylık Muhtasar

E-Beyannameleri 26 26 26 26

Geçici E-Beyannameler 26 26 26 26

Yıllık E-Beyannameler 35 35 35 35

Şirket Açma Ücretleri

Şirket Türü 1. Grup İller 2. Grup İller 3. Grup İller 4. Grup İller

Şahış Şirketi: İşçisiz

179 145 114 70

Şahış Şirketi: İşçili 228 179 145 114

Limited Şti. 722 644 574 500

Anonim Şti. 893 722 626 538