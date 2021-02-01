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2021 Güncel Mali Müşavir maaşları ne kadar oldu?

Mali müşavir maaşları ile ilgili özel ya da devlet kurumlarında çalışan mali müşavirlerin ücretlerinde değişiklik göstermektedir. Özel şirkete bağlı çalışan mali müşavir ne kadar alıyor? Devlette çalışan bir mali müşavirin maaşı ne kadar?

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:19
2021 Güncel Mali Müşavir maaşları ne kadar oldu?
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Herhangi bir işletmede o işletme ile alakalı ticari işlemleri, işletmeye bağlı bütün süreci veya vergi ödemelerini, sigorta primlerini mali müşavirler kontrol etmektedir. Günümüzde vazgeçilmez meslek olan mali müşavir çalıştığı yere göre ücrette değişiklik gösterebilmektedir.

Özel şirkette çalışan mali müşavir ne kadar maaş alır?

Mali müşavirler belgelerini kullanarak veya serbest şekilde çalışabilirler. Belge kullanırlar ise ek ücret mutlaka olmalıdır. Mesleki deneyimini belge ile tamamlarsa mutlaka getirisi olmalıdır. Belge kullanmadan çalışan mali müşavirler ise maaşlarını tecrübeleri belirleyebilir. Staj sonrasında hemen işe başlayan bir mali müşavir 2.100-20.500 TL arasında maaş almaktadır.  Tecrübe, deneyim ve bilgi artışı olduğunda ise maaşta değişiklik göstermektedir. 3 veya 5 yıl çalışan bir mali müşavir 3.000 TL veya 3.500 TL arasında maaş alabilmektedir. 5 ila 10 yıl arası çalışan mali müşavirlerin maaşı ise 4.000 TL 6.000 TL arasında değişmektedir. 10 yıl üzeri tecrübe sahibi mali müşavirler okuduğu üniversite veya yabancı dil bilmesi gibi özelliklerin bulunması durumunda maaş 6.000-20.000 arası değişmektedir.

  1. Muhasebe Elemanı                  1-2   yıl tecrübeli       2.100 – 2 500 TL
  2. Muhasebe Uzmanı                   2-4   yıl tecrübeli       2.500 – 3.250 TL
  3. Kıdemli Muhasebe Uzmanı    4-6   yıl tecrübeli       3.250 – 4.000 TL
  4. Muhasebe Şefi                           6-10 yıl tecrübeli       4.000 – 5.000 TL
  5. Muhasebe Müdür Yardımcı   10-15 yıl tecrübeli       5.000 – 7.500 TL
  6. Muhasebe Müdürü                  15+    yıl tecrübeli       7.500+ TL

 

2021 Devlet memuru mali müşavir ne kadar maaş almaktadır?

Yapılan görüşmeler ve enflasyon rakamlarına göre belirlenen mali müşavirlerin maaşları ortaya çıkan sonuçlara farkların eklenmesi ile hesaplanır. Belgenin çok önemli olmadığı meslekte, hangi unvanda devlet memuru olarak çalışmak önemlidir.  Buna göre 2021 yılı mali müşavir maaşları;

•             En Alt Kademe memur Maaşı                       4800 TL + çocuk ve aile yardımı

•             En Yüksek Kademe Memur Maaşı         6100 TL + çocuk ve aile yardımı

2021 yılı için mali müşavirlikte unvanlara göre değişiklik gösteren tabloda ise beyanname ücretleri, şirket açma ücretleri gibi değişiklik göstermektedir. İl il değişen bu tabloda şirket türü veya çalışan işçi sayısı olarak belirlenmektedir.

İşin Mahiyeti     1. Grup İller        2. Grup İller        3. Grup İller        4. Grup İller

İşletme Defteri

Tutma                                                 

Taşımacılık,

Hizmet

 Alım-Satım        157                       140                          123                  105

 Bilanço Esasına Göre Defter Tutma                                                       

Şahıs firmaları:

 Alım-Satım        464                    350                           324                      289

Hisseli Kom.ve

Şti.: Alım-Satım 577                      499                       469                         411

Beyanname Ücretleri

 

İşin Mahiyeti      1. Grup İller        2. Grup İller        3. Grup İller        4. Grup İller

Aylık KDV

 E-Beyannameleri            26            26          26                      26                  26

3 Aylık Muhtasar

 E-Beyannameleri            26            26                              26                        26                   

Geçici E-Beyannameler 26             26                                26                          26

Yıllık E-Beyannameler   35             35                                35                        35

Şirket Açma Ücretleri

 

Şirket Türü         1. Grup İller           2. Grup İller       3. Grup İller                    4. Grup İller

Şahış Şirketi: İşçisiz

                                            179                       145                      114                      70

Şahış Şirketi: İşçili            228                      179                      145                        114

Limited Şti.                        722                       644                     574                        500

Anonim Şti.                     893                        722                      626                       538

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 12:19
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Anahtar Kelimeler:
Mali MüşavirMuhasebe
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