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2021 Güncel bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler kaç para maaş alıyor?

Son zamanların ilgi duyduğu bekçilik mesleğinde gittikçe merak duyulmaktadır. Alım şartlarını maaşlarını merak eden gençler araştırmaktadır. Bekçilik maaşları ne kadar? Çalışma saatleri başvuru şartları nelerdir?

02 Mart 2021 Salı 02:18
2021 Güncel bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler kaç para maaş alıyor?
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Bekçi maaşı ne kadar?

Son dönemlerin tercih edildiği mesleklerden olan bekçilik mesleğini genç kesim maaşlarının merak etmektedir ve araştırmaktadır. Köy, mahalle, semt kesimlerde insanların can ve mal güvenliğini sağlayan bekçiler toplumun düzenini bozan bütün olumsuzluğu bertaraf etmektedirler. Bekçilik mesleğine oldukça yoğun ilgi var. Bekçi maaşları da birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 

Bekçilik görevini yerine getiren kişilerin eğitim durumlarına göre maaşlarında farklılıklar görülmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça maaşları da artmaktadır. 

*İlkokul mezunu olan bekçiler ortalama 4.500 TL 

*Lise mezunu olan bekçiler 4.550-4.670 TL

*Ön lisans mezunu olan bekçiler 4.570-4.620 TL

*Lisans mezunu ve bekar olan bekçiler 4.620-4.900 TL

*Evli bekçiler ekstra 300 TL alabiliyorlar.

*Çocuğu olan bekçilere çocuk ödeneği 50 TL

Genel olarak bekçi maaşları 4.300-5.000 TL maaş almaktadırlar. 

Kimler bekçi olabilir?

-T.C vatandaşı olmak

-En az 1.67 boya sahip olmak

-18-27 arası beden kitle indeksine sahip olmak

-En az lise veya dengi okuldan mezun olmak

-Askerlik görevini yerine getirmiş olmak

-Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ikametgah etmek

-Silah taşımaya engeli bulunmamak

-Kötü ile anılmaması

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Memur olmasına ilişkin engeli bulunmamak

-Ağır ceza yememiş olmak veya 6 aydan fazla hapis yatmamış olmak

-Yüz kızartıcı işlerde bulunmamış olması

-Alkol, uyuşturucu gibi maddelerden uzak olmak tedavi görmüş veya tedavi görüyor olmamak

-Güvenlik soruşturmasından geçmek

-Başvuru tarihinden itibaren siyasi partilere üye olmamak

-Terör örgütü eyleme katılmamak

-18 yaşını tamamlamış 31 yaşından gün almamak

-Kendisinin ya da evli ise eşinin genelev gibi yerdeler de bulunmamış olması

Sözlü, yazılı ve fiziki yeterlilik sınavlarını geçen kişiler bekçi olabilirler. Bunun yanı sıra güvenlik soruşturmasından geçmeniz gerekmektedir. Test olarak yapılan sınavda 100 soru sorulmaktadır. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen, sosyal bilgiler, genel kültür olarak sorular sorulmaktadır. 

Çalışma saatleri

Bekçiler, haftanın 6 günü çalışıp 1 gün izinlidirler. Çalışma saatleri ise şehirden şehire değişiklik görülmektedir. Güneşin doğuşu ile güneşin batışı ile ilgilidir. Genel olarak akşam 19.00 sabah 07.00 arası çalışmaktadırlar. 



Son Güncelleme: 02.03.2021 02:18
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Anahtar Kelimeler:
BekçiMaaşBaşvuru
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