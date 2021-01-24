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2021 Genç Çiftçi Projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

2016 yılından beri alınan Genç Çiftçi Projeleri araştırılmaya devam ediyor. 2021 yılının gelmesi ile birlikte pek çok kişi projenin başvurularının ne zaman yapılacağı ve ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Pek çok kişi, Genç Çiftçi Projesi başvuruları ne zaman başlayacak? sorularını araştırıyor.

24 Ocak 2021 Pazar 01:18
2021 Genç Çiftçi Projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
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Hükümet tarafından desteklenen hibe ve destekler arasında en dikkat çeken destek çeşidi olan köye dönene destek verileceği çalışmaları sonrasında 18 – 41 yaşları arasında olan kişilere köylerine dönerek iş yapmaya başladıkları takdirde ciddi yardımlar yapılacağı belirtilmiştir. Verilen hibeler 30 bin TL olarak verilse de başlangıçta köy için önemli bir hibe desteği olarak dikkat çekmektedir.

Genç Çiftçi Projesi başvuruları ne zaman yapılacak?

Bakanlık ve konu ile ilgilenen kurumlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllara göre bakıldığında başvuruların Nisan ayında başlaması bekleniyor. 1 aylık bir başvuru süreci olan 2109 yılı ile birlikte başvuru son başvuru tarihinin 2021 yılında Mayısıs sonu olacağı düşünülüyor.

Son başvuru sonrasında 1 aylık inceleme süreci yapılmaktadır. 2021 sözleşme imzalama tarihi ise Haziran ayının sonuna doğru yapılacaktır. Ödemeler ise sözleşme imzalanması sonrasında Aralık ayına kadar yapılacaktır.

Genç Çiftçi Projesi 2021’de devam edecek mi?

İlk defa 2016 yılında başlayan proje talebin fazla olması nedeni ile 3 yıllık bir süreç olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2018 yılında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda 2.250 genç çiftçiye 30’ar bin TL hibe verileceği açıklandı. Başvuruların gencciftci.tarım.gov.tr adresinden alınacağı belirtilirken

Genç çiftçi hibe şartları nelerdir?

Proje kapsama alındığından bu güne kadar 31.045 genç çiftçiye 931 milyon 350 bin TL hibe desteği sağlanırken 2021 yılında da 67 milyon 500 milyon TL destek sağlanacağı açıklandı. Buna göre;

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • 18-41 yaş arası olmak,
  • Vergi mükellefi esnaf olmamak,
  • Okuma ve yazma bilmek,
  • Örgün okuyor olmamak, (Açık öğretim okuyanlarda ya uzaktan eğitimde sıkıntı yok)
  • Başka bir işyerinde SGK’lı olarak çalışmıyor olmak. (Geçen yıllarda bu şarta ilaveten başvuru sahibinin eşinin de çalışmıyor olması getirilmişti. Ancak çiftçilerden gelen itirazlarda başlangıçta satın alınan hayvanlar sayesinde bir ailenin asgari geçiminin sağlanamaması nedeniyle ilave bir işe ihtiyaç olduğu belirtildi. Bu kapsamda 2019 yılında bu şartın geçerli olup olmayacağı bilinmiyordu. Fakat bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Şartların tümü eşler için de geçerli olmaktadır.)

2021 yılında hibe verilecek projeler nelerdir?

  • Hayvansal Projeler
  • Bitkisel Projeler
  • Aromatik Bitkisel Projeler

Başvuru yapılacak hayvancılık projeleri nelerdir?

  • Koyun ve keçi yetiştiriciliği (küçükbaş)
  • Sığır Yetiştiriciliği (büyükbaş)
  • Arıcılık (bal, arı sütü, polen vs. hepsi içinde)
  • Kanatlı Sektörü (salma tavukçuluk)
  • İpek böceği yetiştiriciliği (genel)

2021 yılı Genç Çiftçi Projesi başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

  • Kimlik belgesi
  • Başvuru Dilekçesi
  • SGK’dan alınacak çalışmıyor olma belgesi,
  • Taahhütname (Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlüğünde doldurulacak)
  • Okur yazarlık belgesi veya diploma
  • Proje tanıtım formu belgesi (gencciftci.tarim.gov.tr adresinden alınacak)

Başvuru kabulü sonrasında hibe sözleşme imzalamasında gerekli evraklar ise;

  • Yatırım yerinin mülkiyet belgesi veya kira sözleşmesi (Arıcılık hariçtir)
  • Projenin yapılacağı yerde ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi (Çiftçi projesine onay almadan köye dönüş yapmaya mecbur değildir. Eğer proje onaylanırsa bu kez ikametgahını nerde hayvancılık yapacaksa oraya aldırmak zorundadır.
  • 2019 uygulama rehberinde yer alacak olan diğer belgeler (henüz yayınlanmadı)

Gencciftci.tarim.gov.tr adresi üzerinden kayıt işlemi nasıl yapılır?

Sistem tarafından istenen bilgiler ile kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılması gereken T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılmasıdır. Daha sonrasında ‘Başvuru işlemleri’ yazan kısma tıklayarak ‘Yeni Başvuru’ seçeneğine tıklamanız gerekir.

Açılan sayfada yer alan Çiftçi Bilgileri Sayfasında ki boşlukların doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Sayfayı doldurup kaydettikten sonra açılan sayfada Proje Bilgileri Sayfası açılacaktır.

Açılan sayfada yer alan tavsiye projelerin seçilmesi doğru olacaktır. Ancak kendi projesi olan ve başvurusunu projesi üzerinden yapmak isteyen kişiler ‘Kendi Projemi Oluştur’ seçeneğine tıklayarak projesi hakkında gerekli bilgileri sisteme ekleyerek değerlendirilmeye alınabilir.

Genç Çiftçi başvurusu detayları

Başvuru tarihleri açıklandıktan 5 iş günü sonrasında başvurular başlayacaktır. 20 gün boyunca devam eden başvuruların sonlanması ile birlikte 10 gün süre ile başvurular değerlendirilir. Kesin listelerin de hazırlandığı 10 günlük süre sonucunda 5 iş günü içerisinde hibe sözleşmesinin imzalanması gerekir.

Hibe sözleşmesinin imzalanması sonrasında adaylar belirli bir listeye alınır. Listede adı gelen genç çiftçilere ödemeleri yapılacaktır.

Karşılıksız olarak verilen bu destekler ile ilgili sorun yaşandığında Tarım Müdürlüklerine gidilerek olayın anlatılması gerekmektedir. Aynı zamanda sorulmak istenen sorular varsa 0 312 287 33 60 numarası aranarak sorularınızı sorabilirsiniz.

30 bin TL hibe ödemesi nasıl yapılır?

  • Ziraat Bankası Tc.ye göre hesaplara yatırmaktadır.
  • Ödeme Türk Lirası cinsinde yapılır.
  • Eğer projede varsa ve kabul edilirse ön ödeme de yapılabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 01:18
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Gen çiftçiProjeBaşvurularNe Zaman
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