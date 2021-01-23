2021 Fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı fındık üreticisi kişilere kararlaştıran tutarda ödeme yapacağını açıkladı. bazı il ve ilçelerde gereken koşullara uygun üretim yapan yetiştiricilere ödemeler yapılacak. Geçen senenin ödemeleri 29 Mart’tan sonra yapılması düşünülüyor.

Devlet fındık üreticilerine destekte bulunuyor

Fındık üreticisi kişiler Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesine dair kararın uygulamasına ilişkin tebliğ resmi Gazetede yayınladı. Böylece ruhsat verilen alanlarda üretim yapan kişilere fındık destekleme ödemesinin altından fındık parası ödenecek. Bu desteğe en çok başvuru Ordu ilinden yapıldı. On senedir devam eden bu destekleme enflasyon oranının altında kalsada fındık verimliliğini arttırma konusunda önemli bir yer almaktadır. Bu destek çiftçilerin nakit ihtiyaçlarını bir nebze karşılamada yardımcı oluyor.

Destekleme Ödemesi Konusu Dekar Başına ödenecek destek Tutarı Fındık üreticileri alan bazlı gelir desteği 170TL

Dekar başına yapılan bu ödemeler 5 dekar için başvuru yapan kişiye 850TL ödeme yapılmaktadır. Bir dekarın altında kalan yerler için destek verilmemektedir.

Fındık desteğine başvuru nasıl yapılır?

fındık alan bazlı gelir desteğinden yararlanmak isteyenler belirlenen tarihlerde Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekir.

-Alan bazlı fındık destek başvuru dilekçesiyle başvuru yapın

-Başvuruların ardından il ve ilçe müdürlükleri bilgi ve evrakların doğruluğunu inceler.

-Fındık arazileri ile alakalı anlaşmazlık çıkarsa fındık komisyonları devreye girmektedir.

-Arazinin bir dekardan küçük olması durumunda başvuru değerlendirilmez.

-ÇKS kayıt belgesi ve fındık üretici belgesini de sunmanız gerekir.

Yapılan başvuruda bilgilerin hatalı veya yanlış olmaması gerekiyor. Aksi halde yapılan desteklemeler faizi ile beraber geri alınıyor. Aynı zamanda bilerek yanlış belge düzenleyende beş sene süresince herhangi bir destekten yararlanamıyor.

Fındık desteklemesini kimler alabilir?

Fındık desteklemesini alabilmek için şu koşulların sağlanması gerekir;

-ÇKS ve Fındık Kayıt sistemine kayıtlı olmak

-Gerçek ve tüzel kişi olmak

-Fındık bahçesinde ara ziraatı yapılmaması

-Yalan beyan vermemek

-Başvuru gününde müracaat etmek

-Belirlenen şehir ve ilçelerde bulunmak

-Kamu kuruluşu ve ortağı olmamak

Fındık desteklemesinden yararlanan şehir ve ilçeler hangileridir?

Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının iklim, su, toprak gibi üretim bileşenlerini dikkate alarak belirledikleri liste şöyle;

Desteklenen Şehirler Destekleme Ödemesi Yapılacak İlçeler Artvin Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul Bartın Amasra, Kurucaşile, Merkez, Ulus Bolu Göynük, Mudunu Düzce Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Merkez, Yığılca Giresun Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Merkez, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere Kastamonu Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin. Doğankurt, İnebolu Gümüşhane Kürtün Kocaeli Kandıra Ordu Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye Rize Ardeşen, Fındıklı, Pazar Sakarya Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferezli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı Samsun Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, 19 Mayısıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Tene, Yakakent Sinop Ayancık, Dikmen, Erfelek, Gerze, Merkez, Türkeli Tokat Erbaa Trabzon Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Denekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra Zonguldak Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kilimli, Kozlu, Merkez

Destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tarımsal destek ödemeleri Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplamda 1 milyar 572 milyon 500 bin TL ödeme yapılacağını belirtti. Bu ödemelerin yüzde 2’si bankaya hizmet komisyonu olarak verilmektedir.

Geçen sene Mart ayında 148 milyon TL sulama ve sertifikalı tohuma, 80 milyon TL yem, 198 milyon TL hayvancılık desteği, 730 milyon TL buzağı desteği ve 2 milyar TL alan bazlı ürün desteği ödenmişti.

Destekten yararlanmak isteyen kişiler Fındık Kayıt Sistemine kayıt yaptırmalı eğer kaydı varsa kaydı güncellemeniz gerekir. Aynı zamanda fındık üreticisine mazot ve gübre desteği de veriliyor. Dekar başına ödemelerin 170TL olacağı desteği 20 Mart’tan sonra destekten yararlananlar hesaplarından çekebileceklerdir.