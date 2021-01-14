İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

2021 Evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? Bakan zamlı evde bakım maaşını açıkladı!

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? Bakan zamlı evde bakım maaşını açıkladı! haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 14.01.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:29
2021 Evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? Bakan zamlı evde bakım maaşını açıkladı!
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayında atılacak yeni adımlara ilişkin Temmuz – Aralık düzenlemesine ilişkin bakım yardımlarının 1544 TL’ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Selçuk, yaşlı aylık ve engelli maaşlarında da artışa gidildiğini dile getirdi. Yüzde 40 ila 69 oranında engelli olan vatandaşlarda aylık 657 TL’ye yükseltildi, yüzde 70 ve üzeri engellilere ise verilen aylıklar 851 TL olmuştur. Yaşlı aylıklarındaki yapılan son düzenlemeyle bu tutar 711.50 TL olarak güncellendi.

Bakan Selçuk, 2020 yılı Temmuz ayında 768 bin yaşlı vatandaş, 637 bin engelli vatandaş çerçevesinde 1 milyon 405 kişinin sosyal hizmetler çerçevesinde yardımlar alacağını belirtti. Selçuk, söz konusu ödemeler çerçevesinde 12 milyar TL’nin hesaplara transfer aktarıldı. 18 yaş altı ve bakıma muhtaç çocuk yakınlarına 567 TL ödemeler yapılırken, silikozis hastalığı yaşayan vatandaşlara 1562 TL ödeme yapıldı.

535 bin 805 engelli vatandaşlara evde bakım çerçevesinde ödemeler yapıldığı aktarılırken, söz konusu yardımların 2020 Temmuz – Aralık döneminde 1544 TL olduğunu aktardı.

144 bin çocuğa destek verilecek

Selçuk, konuya ilişkin çocukların ekonomik sorunlar nedeniyle kuruma bırakılmasının önlenebilmesi için her ay 114 bin çocuğa 155 milyon TL ekonomik destek verileceğini paylaştı. Aile yanında bakımların desteklenebilmesi için ihtiyaçlar çerçevesinde uygulanan hizmetlerde ilk etapta düşük gelir grubundaki birey ve ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Ekonomik olarak destek verilen vatandaşların aileleri ile kendilerine yönelik üretim projeleri olduğunun altını çizen Selçuk, düşük gelir grubundaki vatandaşlar için geliştirilen projelerde onların daha güçlü şekilde hayata entegre olmasının amaçlandığını aktardı.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:29
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

Popüler Haberler

En akıcı ve okunabilir kitaplar listesi ve konuları
Ailelerin bilgisayar oyunlarını yasaklamaları çözüm mü?
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
2021 Evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? Bakan zamlı evde bakım maaşını açıkladı!
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
Pantolon nasıl ütülenir? güzel ve kolay ütü yapmanın püf noktaları
Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? 14 Ocak 2021 Perşembe
Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 14 Ocak 2021 Perşembe
Evde bakım aylığı almak için gerekli belgeler nelerdir? 2021 evde bakım maaşı almak icin rapor oranı
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Adres kodu nasıl ve nereden alınır?
İzmir depremini 10 saniye önce hisseden köpek'in görüntüleri
Güvenilir ve kullanımı kolay olan kripto para (Bitcoin) borsaları hangileri?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur ve Kaynanası Emine hakkında bilgiler
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
İmza beyannamesi nasıl çıkarılır? 2021 imza beyannamesi nasıl iptal edilir?
Emeklilik maaş nasıl hesaplanır? 2021 tahmini emekli maaşı nasıl öğrenebilir?
Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmenin anlamı
0 faizli hayvancılık kredileri ziraat bankası 2021
Polonya'da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.