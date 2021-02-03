2021 ev fiyatları ne olur? Ev fiyatları düşer mi?

Yeni ev almak isteyen vatandaşlar 2021 yılında ev fiyatlarının ne kadar olduğunu ve ev fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir ev fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan Aydemir İnşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından dolayı ev fiyatlarının artacağını ve biriktirilen altın ile dövizlerin kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesiyle birlikte piyasaya çıkacağını dile getirdi.

Komut fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi?

Ömer Aydemir 2020 yılının gayrimenkul sektörü açısından ilk üç ayın durgun başladığını ve koronavirüs salgınının sektöre yansıdığını fakat Haziran ayında yapılan 0,64 faiz oranlarının sektör adına bir kurtarıcı olduğunu söyledi. Bu durumla birlikte 3 ay içinde 600 bin konut satıldığını söyleyen Aydemir: “Sektör açısından bakıldığında 2020 yılının Kasın ayından itibaren 1 milyon 393 bin satış ile tarihin en büyük konut satışı istatistiklerini yakaladık.” ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınına rağmen iyi bir yıl geçirdiklerini ve konut kredilerinin ne kadar önemli olduğunun Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gördüklerini belirten Aydemir: “Konut kredi faizlerinin ilerleyen zamanlarda yine uygulanmasını gerektiği düşünüyoruz.” diye belirtti. Emlak sektöründe değişimlere neden olan salgın yüzünden site konseptlerinin butik sitelere döndüğünü ve artık çoğu vatandaşın müstakil ev tercih ettiğini söyleyen Aydemir büyük, geniş balkonlu evlerin içinde çalışma odasının da bulunması gerektiği sonucunun ortaya çıktığını açıkladı. Konut fiyatları ile ilgilide açıklama yapan Özkan Aydemir: “2021 senesinde sektör açısından bakıldığında inşaat maliyetleri yüzde 70’e kadar arttı ve doğal olarak konut fiyatları da yukarı doğru çıkıyor.” ifadelerini kullandı. Ev alacak kişilerin bu zamanları doğru değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Aydemir fiyatların yüzde 40’a yakın artabileceğini dile getirdi.

2021 yılında ev fiyatları ne kadar olur?

Konut satışlarında son durum

Konut kredilerinde psikolojik olarak sınırın yüzde 1’in altında olduğunu belirten Aydemir sektör ve ülkenin geleceği için konut kredi faizlerin yüzde 1’in altında olması gerektiğini ve faizlerin 1,60’lardan aşağıya çekilmesi gerektiğini açıkladı. İnsanların döviz ve altının değer kazanmasını beklediklerini söyleyen Aydemir, buna karşılık konut kredilerinin kısa bir süre için de olsa yüzde 1’in altına düşmesiyle beraber yastık altında olan altın ve dövizin piyasaya çıkmasına sebep olacağını dil getirdi. Özkan Aydemir arsa, tarla ve arazi fiyatlarında bir durağanlığın olduğunu belirtirken 2020 y9lında koronavirüs ile beraber arsa ve tarlaların da çok tercih edildiğini söyledi. 2021 yılında da insanların yarla ve arazi alımına yöneleceğini düşünülerini açıklayan Aydemir arsa ve tarla fiyatlarının da yükseleceğini belirtti.

Medya takip kurumu Ajanss Press’in TÜİK verilerinden elde ettiği bilgilere göre konut satış istatistikleri açıklandı. istatiklere göre geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 1 milyon 499 bin 316 konut, satıldı. Bu konutların 1 milyon 29 bin 576’sı ikinci el konut satışı iken 469 bin 740’ı da ilk kez satılan konutlar olarak açıklandı. Ülke çapında ikinci el konut talebi artarken sıfır konutlara olan talebin ise azaldığı belirlendi. Konut satışların ilk sırayı ise İstanbul aldı ve 265 bin 98 konut satıldı. Yıllara göre bakıldığında ise 2013 yılından beri en çok konut satışı 2020 yılında gerçekleşti. 2020 yılından önce de en çok konut satışının 1 milyon 409 bin 314 ile 2017 yılında olduğu belirtildi.

Konut fiyat endeksi durumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 152,2 seviyesinde gerçekleşti. Konut Fiyat Endeksi, 2019'un aynı ayına göre yüzde 30, aynı dönemde reel olarak yüzde 14 artış kaydetti. 3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasımda ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 1,7 yükseldi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,8, yüzde 30,1 ve yüzde 29,9 arttı.

